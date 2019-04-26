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ЦСКА продлил контракт с защитником

26 апреля 2019, 13:16

ЦСКА продлил соглашение с защитником Виктором Васиным. Новый контракт 30-летнего футболиста рассчитан до лета 2021 года. 

Недавно игрок восстановился после травмы крестообразных связок, полученной в феврале 2018 года.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   157 / 954
26 апреля в 20:01
Для Вити это хорошо,а дальше если все нормально и без травм,думаю продлят еще на год.
la_masia
la_masia ответил Leha-ha50
   148 / 954
26 апреля в 19:02
Да, тоже так считаю.
А сейчас особо дорого не продашь.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
   65 / 954
26 апреля в 17:59
После тяжёлой травмы Виктор долго восстанавливался, но вышел , заменив Бекао, отыграл без косяков, на 5. Контракт продлён, это хорошо, будет дядька в обороне. ИМХО.
Рановато вы его в "дядьки" отправляете. Это основной защитник сборной. На ближайшие игры Черчесов его вызывает в пару к Джикии. Еще 2-3 года спокойно поиграет.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил la_masia
   9 / 954
26 апреля в 17:37
Так вот же. Ну в принципе, в Москве некуда идти, в Питер не возьмут, а вот усилить, Ростов, Арсенал, Ахмат, вполне бы мог.
Если бы не травма, то летом Алана скорее всего продали, слухи по этому поводу ходили упорные.
kastites
kastites
   105 / 954
26 апреля в 15:45
Ну потом на пенсию пойдёт
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
26 апреля в 15:08
Удачи Виктору с ЦСКА!
la_masia
la_masia ответил Leha-ha50
   148 / 954
26 апреля в 14:46
Так вот же. Ну в принципе, в Москве некуда идти, в Питер не возьмут, а вот усилить, Ростов, Арсенал, Ахмат, вполне бы мог.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 954
26 апреля в 14:35
После тяжёлой травмы Виктор долго восстанавливался, но вышел , заменив Бекао, отыграл без косяков, на 5. Контракт продлён, это хорошо, будет дядька в обороне. ИМХО.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил la_masia
   9 / 954
26 апреля в 14:11
Дзагу похоже спишут...
Будет выкобениваться и спишут! Играет он мало, больше лечится, да и играет уже средненько.
Подождем !!!
la_masia
la_masia ответил Serg_Diamond
   148 / 954
26 апреля в 13:47
Контракт летом кончается, Дзага по информации не готов на снижение зарплаты. Думаешь Гинер деньги не умеет считать? Будет платить игроку который много времени проводит в лазарете?
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил la_masia
   264 / 954
26 апреля в 13:43
Дзагу похоже спишут...
Откуда такие выводы? Васин восстановился - с ним продлили контракт, восстановится Дзагоев - с ним тоже продлят. Куда спешить?
Питермен
Питермен
   22 / 954
26 апреля в 13:35
Кстати, приятно, что воспитанники Питера играют в нашем дружеском клубе, это укрепляет товарищеские связи между болельщиками. Вот бы и нам Головина или Влашича в Питер
Питермен
Питермен
   22 / 954
26 апреля в 13:30
А Федун продлил контракт с Лапочкиным, но и это не спасёт федунятник от 7 места
la_masia
la_masia
   148 / 954
26 апреля в 13:28
Дзагу похоже спишут...
cska plus
cska plus
   20 / 954
26 апреля в 13:21
Это есть хорошо.
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