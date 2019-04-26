ЦСКА продлил контракт с защитником

ЦСКА продлил соглашение с защитником Виктором Васиным. Новый контракт 30-летнего футболиста рассчитан до лета 2021 года.
Недавно игрок восстановился после травмы крестообразных связок, полученной в феврале 2018 года.
ЦСКА продлил соглашение с защитником Виктором Васиным. Новый контракт 30-летнего футболиста рассчитан до лета 2021 года.
Недавно игрок восстановился после травмы крестообразных связок, полученной в феврале 2018 года.
А сейчас особо дорого не продашь.
А сейчас особо дорого не продашь.
Подождем !!!
Подождем !!!