Непомнящий: «„Зениту“ помогли зимние трансферы»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий считает, что «Зенит» показывает чемпионскую игру в текущем сезоне РПЛ.
Чемпион ли «Зенит»? Думаю, что рано пока говорить, но по игре точно да. После зимней паузы «Зенит» хорошо поработал на трансферном рынке, приобретения разукрасили игру, там есть кому таскать рояль и есть кому играть на нем. Также Семак хорошо организовал команду.
И ещё пять туров.....
Удачные приобретения...
И ещё пять туров.....
Удачные приобретения...
Давно не было такого удачного ТО...
Давно не было такого удачного ТО...
Целовальщик добавил по отдаче и жёсткости.
Будут первыми.
Вряд ли может что-то случиться.
Целовальщик добавил по отдаче и жёсткости.
Будут первыми.
Вряд ли может что-то случиться.