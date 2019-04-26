Непомнящий: «„Зениту“ помогли зимние трансферы»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий считает, что «Зенит» показывает чемпионскую игру в текущем сезоне РПЛ .

Чемпион ли «Зенит»? Думаю, что рано пока говорить, но по игре точно да. После зимней паузы «Зенит» хорошо поработал на трансферном рынке, приобретения разукрасили игру, там есть кому таскать рояль и есть кому играть на нем. Также Семак хорошо организовал команду.