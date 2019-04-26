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Непомнящий: «„Зениту“ помогли зимние трансферы»

26 апреля 2019, 15:40

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий считает, что «Зенит» показывает чемпионскую игру в текущем сезоне РПЛ.

Чемпион ли «Зенит»? Думаю, что рано пока говорить, но по игре точно да. После зимней паузы «Зенит» хорошо поработал на трансферном рынке, приобретения разукрасили игру, там есть кому таскать рояль и есть кому играть на нем. Также Семак хорошо организовал команду.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
26 апреля в 20:48
13 голов - на троих.....
И ещё пять туров.....
Удачные приобретения...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
26 апреля в 18:48
И что характерно ,всех троих окупили продажей одного арга!
Давно не было такого удачного ТО...
Питермен
Питермен
   22 / 954
26 апреля в 18:40
Отличные трансферы, это не Педро Роша за 25млн
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   26 / 954
26 апреля в 18:32
Ракицкий и Азмун на своих местах.
Целовальщик добавил по отдаче и жёсткости.
Будут первыми.
Вряд ли может что-то случиться.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
26 апреля в 17:26
У Зенита главное внутренняя атмосфера налажена. Не грызутся как пауки в банке у свиней. Гыгыгы
Iuhenioo
Iuhenioo
26 апреля в 17:00
Только еврокубки покажут, но что способна команда. Нужно ещё подтянуть трансферами команду и посмотрим в ЛЧ, чего стоит Зенит Семака.
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
26 апреля в 16:26
Хорошие трансферы...
kastites
kastites
   105 / 954
26 апреля в 15:49
Очень помогли
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