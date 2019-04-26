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Сульшер рассказал о будущем Погба

26 апреля 2019, 13:28

Наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер считает, что полузащитник Поль Погба останется в клубе. Слухи связывают француза с «Реалом».

В футболе нельзя ничего гарантировать, но думаю, что он продолжит играть за МЮ. Он хочет добиться успеха именно с нашей командой. Погба – наш лидер.

Мир изменился. У нас в раздевалке теперь нет таких личностей, как Брайан Робсон, Рой Кин или Стив Брюс, но Поль хорошо справляется со своими обязанностями.

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Все комментарии
ОППАОПА
ОППАОПА ответил Evgeny Moreman
27 апреля в 04:59
Мир сошёл с ума ,про что говорит Сульшер?Эта ленивая обезьяна в виде Погбы ,настоящий баласт для любой команды ,которая хочет хоть что то выиграть ,в игре с МанСити ,он показал все свои худшие качества,главное из них лень.А ну если Сульшер нахваливая, его поднимает цену ,то базара нет.
ты сам себя лучшим из людей считаешь или тебя обидели и обделили ,хотя ты создан таким и в кругу ты и выходит не хочешь оттуда . топишь за челси из за моды ,после покупки иудеем клупа (и не удивлюсь что твои монеты тоже в этой сделки как у всех россиян ) и далек ты от всего .
hoper
hoper ответил Roman73
   742 / 954
26 апреля в 20:48
Погба игрок умелый , владеет пасом , хорошо видит поле, играет головой. В лучшие периоды, казалось его никто не может остановить. Оказалось, что это просто периоды. Часто он плохо стоит на ногах,сил в ногах нет, часто очень не кординирован. Не знаю как раньше, но он не может проводить полные матчи с нужной интенсивностью. Вокруг Погба невозможно построить игру такого большого клуба , он мог бы быть звездой , где нибудь во французском андердоге. Можно попытаться сделать из него игрока замены, минут на 20-25 . Браво Дешам ! сделал из чепухи чемпиона мира .
Слишком дорогой игрок на 20-25 минут.за такие деньги можно купить пару работяг в центр и про Полину никто и не вспомнит
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   587 / 954
26 апреля в 18:52
Интересно как бы себя вел Погба, если бы с ним в команде играл Рой.
Zlatan35
Zlatan35 ответил Evgeny Moreman
   18 / 954
26 апреля в 17:43
Мир сошёл с ума ,про что говорит Сульшер?Эта ленивая обезьяна в виде Погбы ,настоящий баласт для любой команды ,которая хочет хоть что то выиграть ,в игре с МанСити ,он показал все свои худшие качества,главное из них лень.А ну если Сульшер нахваливая, его поднимает цену ,то базара нет.
своими интервью Сульшер мне напоминает Кононова в Спартаке)
Roman73
Roman73
   123 / 954
26 апреля в 17:20
Погба игрок умелый , владеет пасом , хорошо видит поле, играет головой.
В лучшие периоды, казалось его никто не может остановить.
Оказалось, что это просто периоды. Часто он плохо стоит на ногах,сил в ногах нет, часто очень не кординирован. Не знаю как раньше, но он не может проводить полные матчи с нужной интенсивностью.
Вокруг Погба невозможно построить игру такого большого клуба , он мог бы быть звездой , где нибудь во французском андердоге.
Можно попытаться сделать из него игрока замены, минут на 20-25 .
Браво Дешам ! сделал из чепухи чемпиона мира .
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
   236 / 954
26 апреля в 17:06
Мир сошёл с ума ,про что говорит Сульшер?Эта ленивая обезьяна в виде Погбы ,настоящий баласт для любой команды ,которая хочет хоть что то выиграть ,в игре с МанСити ,он показал все свои худшие качества,главное из них лень.А ну если Сульшер нахваливая, его поднимает цену ,то базара нет.
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
26 апреля в 15:41
ну, как-то так...
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   499 / 954
26 апреля в 15:03
Хря$$новый лидер
Сережа Грязев
Сережа Грязев
   464 / 954
26 апреля в 15:03
Видел я этого лидера в игре с Сити . Он реально был лидер по пофигизму ни разу до конца не сыграл.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
26 апреля в 14:55
По харизме Погба подходит Реалу, будет обижаться и заговоры плести против тренеров.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   106 / 954
26 апреля в 14:50
ага, "жить он будет долго, но истинной любви никогда не найдет")
marvel777
marvel777
   285 / 954
26 апреля в 14:38
вообще похоже на то что Сульшеру сказали что Погбуна не продадим так что выгораживай его и это печально
cska plus
cska plus
   20 / 954
26 апреля в 14:18
Выкинуть надо этого зулуса бунтовщика.
Pervomaez
Pervomaez
   897 / 954
26 апреля в 14:08
Та уберите этого клоуна уже, пока будут такие игроки в команде не видать нам удачи, по прошествии времени Маур оказалось прав
marvel777
marvel777 ответил 25процентный клоун
   285 / 954
26 апреля в 14:00
В Реале Погба лидером не будет для пацанов ,которые ЛЧ три раза брали
да там этих пацанов тоже видимо немного останется,вернее пацаны Иско,Асенсио останутся а лидеры вроде Модрича,Кросса уйдут - они уже наелись но Погба это не замена им с таким отношением к делу,просто дорогая игрушка - зачастую бесполезная
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
26 апреля в 13:57
Вряд ли останется
particular
particular
   1 / 954
26 апреля в 13:46
Жаль, что в раздевалке нет личностей...
Потому и на поле бегают только причёски, татуировки, понты и понторезы..:))
Питермен
Питермен
   22 / 954
26 апреля в 13:38
В тарасовку к Федуну его. Ленивый зулус из мюшка гармонично впишется в пупсиковый коллектив.
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
26 апреля в 13:38
В Реале Погба лидером не будет для пацанов ,которые ЛЧ три раза брали
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
26 апреля в 13:36
Он хочет добиться успеха именно с нашей командой. Погба – наш лидер.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1114480/sulsher-ole-gunnar-manchester-yunayted
Как он хочет добиться с МЮ успеха, какой он лидер, если после каждой неудачной игры он переходит в Реал
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