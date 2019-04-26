Сульшер рассказал о будущем Погба

Наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер считает, что полузащитник Поль Погба останется в клубе. Слухи связывают француза с «Реалом».
В футболе нельзя ничего гарантировать, но думаю, что он продолжит играть за МЮ. Он хочет добиться успеха именно с нашей командой. Погба – наш лидер.
Мир изменился. У нас в раздевалке теперь нет таких личностей, как Брайан Робсон, Рой Кин или Стив Брюс, но Поль хорошо справляется со своими обязанностями.
В лучшие периоды, казалось его никто не может остановить.
Оказалось, что это просто периоды. Часто он плохо стоит на ногах,сил в ногах нет, часто очень не кординирован. Не знаю как раньше, но он не может проводить полные матчи с нужной интенсивностью.
Вокруг Погба невозможно построить игру такого большого клуба , он мог бы быть звездой , где нибудь во французском андердоге.
Можно попытаться сделать из него игрока замены, минут на 20-25 .
Браво Дешам ! сделал из чепухи чемпиона мира .
В лучшие периоды, казалось его никто не может остановить.
Оказалось, что это просто периоды. Часто он плохо стоит на ногах,сил в ногах нет, часто очень не кординирован. Не знаю как раньше, но он не может проводить полные матчи с нужной интенсивностью.
Вокруг Погба невозможно построить игру такого большого клуба , он мог бы быть звездой , где нибудь во французском андердоге.
Можно попытаться сделать из него игрока замены, минут на 20-25 .
Браво Дешам ! сделал из чепухи чемпиона мира .
Потому и на поле бегают только причёски, татуировки, понты и понторезы..:))
Потому и на поле бегают только причёски, татуировки, понты и понторезы..:))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1114480/sulsher-ole-gunnar-manchester-yunayted
Как он хочет добиться с МЮ успеха, какой он лидер, если после каждой неудачной игры он переходит в Реал
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1114480/sulsher-ole-gunnar-manchester-yunayted
Как он хочет добиться с МЮ успеха, какой он лидер, если после каждой неудачной игры он переходит в Реал