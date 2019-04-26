Сульшер рассказал о будущем Погба

Наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер считает, что полузащитник Поль Погба останется в клубе. Слухи связывают француза с «Реалом».

В футболе нельзя ничего гарантировать, но думаю, что он продолжит играть за МЮ . Он хочет добиться успеха именно с нашей командой. Погба – наш лидер.

Мир изменился. У нас в раздевалке теперь нет таких личностей, как Брайан Робсон, Рой Кин или Стив Брюс, но Поль хорошо справляется со своими обязанностями.