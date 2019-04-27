Олег Иванов: «Ничья с „Динамо“ - закономерный результат»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал ничью с «Динамо».

По сегодняшней игре счет закономерен: пара моментов была у нас, пара у «Динамо». Не удалось эти моменты реализовать, поскольку не хватило исполнительского мастерства.

Я думаю, что сейчас каждая команда с двенадцатого по шестое место могут бороться за Лигу Европы. А что касается следующего матча, сейчас немного отдохнем, наберемся сил и будем готовиться. Не думаю, что следующий матч с «Зенитом» будет отличаться от других, потому что предыдущие матчи и в Махачкале, и где бы то ни было, все как последние, потому что все команды решают свои задачи.