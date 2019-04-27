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Олег Иванов: «Ничья с „Динамо“ - закономерный результат»

27 апреля 2019, 22:30
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал ничью с «Динамо».

По сегодняшней игре счет закономерен: пара моментов была у нас, пара у «Динамо». Не удалось эти моменты реализовать, поскольку не хватило исполнительского мастерства. 

Я думаю, что сейчас каждая команда с двенадцатого по шестое место могут бороться за Лигу Европы. А что касается следующего матча, сейчас немного отдохнем, наберемся сил и будем готовиться. Не думаю, что следующий матч с «Зенитом» будет отличаться от других, потому что предыдущие матчи и в Махачкале, и где бы то ни было, все как последние, потому что все команды решают свои задачи.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   279 / 954
28 апреля в 08:41
Да, игра была равна...
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
27 апреля в 23:15
В вялотекущей игре - ничья справедливый исход.
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
27 апреля в 23:03
Зачем бороться за Лигу Европы, если не хватает исполнительского мастерства?
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