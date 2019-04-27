Шунин: «Надеюсь, что в следующем матче „Динамо“ забьет и выиграет»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин подвел итоги матча 26-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

Были моменты, но забить не получилось. Так бывает. Это называется голевая засуха. Надеюсь, что в следующем матче мы забьем и выиграем. Очень хотелось бы уже победить. При этом есть положительные моменты – мы сегодня не пропустили.

В нашей ситуации, которая есть в турнирной таблице, нам нужны победы. Впереди у нас ЦСКА – сильный соперник. Матч будет интересный. Не надо забывать, что у нас за короткий срок было три игры, с перелетами, переездами. Буквально два дня назад играли с «Зенитом» поздний матч. Задача была – восстановиться, подготовиться к «Ахмату», поэтому чуть-чуть не хватило сил, чтобы добавить темпа и дожать соперника.

Конфликт Широкова с Хохловым? Я без понятия.