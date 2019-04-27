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Шунин: «Надеюсь, что в следующем матче „Динамо“ забьет и выиграет»

27 апреля 2019, 22:18
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Голкипер «Динамо» Антон Шунин подвел итоги матча 26-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

Были моменты, но забить не получилось. Так бывает. Это называется голевая засуха. Надеюсь, что в следующем матче мы забьем и выиграем. Очень хотелось бы уже победить. При этом есть положительные моменты – мы сегодня не пропустили.

В нашей ситуации, которая есть в турнирной таблице, нам нужны победы. Впереди у нас ЦСКА – сильный соперник. Матч будет интересный. Не надо забывать, что у нас за короткий срок было три игры, с перелетами, переездами. Буквально два дня назад играли с «Зенитом» поздний матч. Задача была – восстановиться, подготовиться к «Ахмату», поэтому чуть-чуть не хватило сил, чтобы добавить темпа и дожать соперника.

Конфликт Широкова с Хохловым? Я без понятия.

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный
   282 / 954
28 апреля в 01:41
В СЛЕДУЮЩЕМ МАТЧЕ ДИНАМО ПРОРВЕТ.
drug01
drug01
   118 / 954
27 апреля в 23:15
Отступать уже нельзя!
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
27 апреля в 23:11
Следующий матч точно проиграют,если так будут играть.
shur
shur
   637 / 954
27 апреля в 22:45
...Шунин стал как Нигматулин,
чемпионом по прыжкам,
с ним Динамо безусловно,
скатится на днище по очкам!!!
pomor45
pomor45 ответил cska plus
   75 / 954
27 апреля в 22:39
Вот в следующем точно не нужно забивать.
Его задача - не пропустить.
pomor45
pomor45
   75 / 954
27 апреля в 22:37
Да сбудутся мечты твои, Шунин.
Брулин
Брулин
   29 / 954
27 апреля в 22:31
Наверное, Антон, не совсем всё. Как то слабенько сегодня играли, смотреть было не комильфо...
Лакшери
Лакшери
   195 / 954
27 апреля в 22:31
Вам бы в ФНЛ ещё сезон поиграть
Ganymed1
Ganymed1
   823 / 954
27 апреля в 22:29
Антоша взрослый мальчик,а в сказки верит
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
27 апреля в 22:22
Всего лишь ничья с Ахматом, а как размечтался)
Sunny.
Sunny.
   163 / 954
27 апреля в 22:21
с Холовым шансов нет
cska plus
cska plus
   20 / 954
27 апреля в 22:20
Вот в следующем точно не нужно забивать.
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