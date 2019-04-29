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Бердыев: «Состав „Спартака“ кардинально меняется»

29 апреля 2019, 20:05

Рулевой «Рубина» Курбан Бердыев перед матчем против «Спартака» заявил, что команда постарается использовать слабые места «красно-белых» ради победы.

У «Арсенала» достаточно сильные крайние вингеры, их игру будет сложно повторить. Это было предсказуемо, поэтому нельзя сравнивать два состава. «Арсенал» сыграл хорошо. Бывают провальные матчи у каждой команды. У «Спартака» был именно такой. Постараемся использовать их слабые качества. Состав «Спартака» кардинально меняется. Сложно предугадать, как закончится матч.

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Морозовский
Морозовский
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29 апреля в 20:24
Бердыич в "Спартак" собрался?
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