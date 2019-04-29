Бердыев: «Состав „Спартака“ кардинально меняется»

Рулевой «Рубина» Курбан Бердыев перед матчем против «Спартака» заявил, что команда постарается использовать слабые места «красно-белых» ради победы.

У «Арсенала» достаточно сильные крайние вингеры, их игру будет сложно повторить. Это было предсказуемо, поэтому нельзя сравнивать два состава. «Арсенал» сыграл хорошо. Бывают провальные матчи у каждой команды. У «Спартака» был именно такой. Постараемся использовать их слабые качества. Состав «Спартака» кардинально меняется. Сложно предугадать, как закончится матч.