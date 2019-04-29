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Кононов прокомментировал возможный уход Глушакова

29 апреля 2019, 19:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Рулевой «Спартака» Олег Кононов рассуждает о матче с «Рубином» в 26-м туре РПЛ

Психологическое состояние команды после поражения в Туле? Рабочее. Мы разобрали игру и двигаемся дальше. Нас ждет очень серьезная игра, поэтому было важно успокоить и настроить ребят на матч. Мы все для этого сделали, посмотрим.

«Рубин» играет организованно в отборе, действует на хороших скоростях в атаке. Постараемся использовать нюансы игры соперника.

Глушаков уйдет летом? У нас команду никто не покидает, я не знаю, откуда у вас такая информация. Мы работаем, исходя из официальной информации, которая опубликована на нашем сайте. 

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Все комментарии
karnager
karnager
   492 / 954
29 апреля в 23:08
Кононов новости про Спартак с сайта узнает ? ухахаха, интересно, он подписан в инстаграме на Глушакова?
Alhunah
Alhunah
29 апреля в 21:47
Без Глушакова спартак в пердив скатится, он единственный кто команду тащит
Озеров
Озеров
   90 / 954
29 апреля в 21:32
Надеюсь это 12 составит ему компанию
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
29 апреля в 21:31
Давно напрашивается этот уход
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
29 апреля в 20:42
Выпрут. Взамен зулуса купят.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   186 / 954
29 апреля в 20:32
ЦСКА проиграли, Ростову проиграли, Арсеналу проиграли ....движения не видно
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
29 апреля в 20:29
Может так случиться , что Кононов раньше Дениски "свалит"!!!
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
29 апреля в 20:21
Скоро узнаем...
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
29 апреля в 20:11
А разве карманный тренер что то решает и знает ?
dino-hsv
dino-hsv
   99 / 954
29 апреля в 19:58
(Мы работаем, исходя из официальной информации, которая опубликована на нашем сайте) - а, то есть тренер о новостях в команде через сайт узнает. клевый клуб :)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 954
29 апреля в 19:52
Для спартака поражения - это рабочее состояние. Позор!
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