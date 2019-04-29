Кононов прокомментировал возможный уход Глушакова

Рулевой «Спартака» Олег Кононов рассуждает о матче с «Рубином» в 26-м туре РПЛ .

Психологическое состояние команды после поражения в Туле? Рабочее. Мы разобрали игру и двигаемся дальше. Нас ждет очень серьезная игра, поэтому было важно успокоить и настроить ребят на матч. Мы все для этого сделали, посмотрим.

«Рубин» играет организованно в отборе, действует на хороших скоростях в атаке. Постараемся использовать нюансы игры соперника.

Глушаков уйдет летом? У нас команду никто не покидает, я не знаю, откуда у вас такая информация. Мы работаем, исходя из официальной информации, которая опубликована на нашем сайте.