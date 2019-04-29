Лучший игрок АПЛ. Как Ван Дейк к признанию шёл

вчера, 18:00

Ван Дейк – первый после Терри защитник, ставший игроком года в АПЛ . «Соккер.ру» отследил футбольный путь Вирджила во мнениях тренеров, партнеров, соперников, экспертов.

Ван Дейк начинал карьеру в «Гронингеме», за главную команду на постоянной основе он заиграл довольно поздно по голландским меркам – в 20 лет. После двух полноценных сезонов, в 2013-м, Вирджил отправился в «Селтик» всего лишь за 3 миллиона евро, хотя к нему уже тогда проявлял интерес клуб АПЛ не из последних – «Эвертон». Впервые о невероятной крутости ван Дейка, задолго до того, как это мнение стало мейнстримом, высказался тогдашний тренер «Селтика» Ронни Дейла. После него слово взял Джон Коллинз, в прошлом видный шотландский футболист и легенда «кельтов», в то время работал помощником Дейла в «Селтике».

2014 год

Ронни Дейла, главный тренер «Селтика»:

Не удивлюсь, если зимой к ван Дейку будет огромный интерес. Однако мы намерены просить за него большие деньги. При этом наша приоритетная задача - сохранить его в нашем составе. Если же Вирджил все-таки уйдет, то я надеюсь, что его новой командой будет не середняк, а один из топ-клубов Англии. У Вирджила есть все необходимое, чтобы заиграть в одной из команд топ-четверки.

2015 год

Джон Коллинз, помощник главного тренера «Селтика»:

Думаю, в Европе сейчас нет защитника сильнее ван Дейка. Постоянно слежу за матчами Английской Премьер-Лиги и Лиги чемпионов, вижу Вирджила каждый день, поэтому могу с полной уверенностью сказать: он однозначно сильнее большинства ребят, играющих в этих турнирах. Ван Дейк способен заиграть в любой команде, но ему, конечно, не стоит спешить и соглашаться на первое подвернувшееся предложение. Я знаю, что Вирджил уйдет из «Селтика» этим летом. Такой парень должен играть в топ-клубе.

И действительно, летом 2015-го ван Дейк сменил «Селтик» на «Саутгемптон». «Святые» заплатили за защитника 15.7 миллионов евро. И ни секунды не пожалели об этой сделке!

Жозе Фонте, защитник «Саутгемптона»:

Приход ван Дейка определенно повысит уровень «Саутгемптона» в обороне. Мне интересно сыграть в связке с Вирджилом.

2016 год

Клод Пюэль, главный тренер «Саутгемптона»:

Стоимость ван Дейка в ближайшие годы останется прежней. Я думаю, он останется с нами еще на два-три сезона.

А вот тут кто-то не вполне справедливо оценил перспективы ван Дейка. Кстати, Вирджил отреагировал на эту реплику свое тренера:

«Саутгемптон» - очень хороший клуб. Но и я очень амбициозен. Хочу достичь максимума.

Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»:

Приедет ли к нам ван Дейк? Только в составе „Саутгемптона“, когда мы с ними будем играть. Это футболист другой команды, и мы не собираемся его подписывать. Но это сейчас. Никто не знает, что мы будем думать об этом через неделю. Что-то может измениться. На некоторых позициях нам нужно усиление.

Интересно, Гвардиола сильно жалеет, что «Манчестер Сити» не сосредоточил усилия на приобретении ван Дейка, вместо этого подписав Эмерика Ляпорта?

2017 год

Стивен Джеррард, легенда «Ливерпуля»:

Кого „Ливерпулю“ нужно приобрести? Я бы попытался купить ван Дейка из „Саутгемптона“. В то же время у нас достаточно своих игроков, так что эта идея может и не получить одобрения.

Стиви Джи одобрил идею приобретения ван Дейка за год до того, как трансфер осуществился. За этот год Вирджил будет близок к переходу в «Манчестер Сити», а «Ливерпулю» даже придется официально опровергать свой интерес к защитнику.

Официальное заявление «Ливерпуля»:

„Ливерпуль“ выражает сожаление из-за недавних спекуляций в СМИ относительно „Саутгемптона“ и возможного трансфера одного из игроков этого клуба. Мы извиняемся перед владельцем, советом директоров и болельщиками „святых“ за любые недоразумения относительно Вирджила ван Дейка. „Ливерпуль“ уважает позицию „Саутгемптона“ и может подтвердить, что потерял всякий интерес к данному футболисту.

Однако на этом война за ван Дейка не закончилась, она только началась! И мнений о Вирджиле в этот период было предостаточно. Все комментарии даны летом-осенью 2017 года.

Гордон Уотсон, экс-форвард «Саутгемптона»:

Эта ситуация смешна. Ван Дейк - наш лучший игрок, ценный актив. Он один из лучших защитников Премьер-Лиги. Если бы он переходил в „Барселону“, то все бы его поддержали. Никто не был бы против. Но „Ливерпуль“?! Нет, он слишком хорош для этого. Ему дают плохие советы. Переход в „Ливерпуль“ - это лишь зарплата, не трофеи и заслуги. Ван Дейк должен переходить только в один из лучших клубов мира - „Баварию“, „Реал“, „Барселону“.

Джейми Каррагер, легенда «Ливерпуля»:

Тут много вопросов к Клоппу. Команда продолжает пропускать больше всех из топ-6. Ничего не изменилось. Ван Дейк? Он не исправит ситуацию. Да, он, может быть, и сделает игру команды лучше, но при игре на стандартах дело не в защите, а в игре всей команды.

Стивен Джеррард:

Да, ван Дейк нужен. Если „Ливерпуль“ собирается бороться за что-то в АПЛ и Лиге чемпионов, им нужно подписать ван Дейка. В целом „красным“ требуются два или три новичка.

Рио Фердинанд, экс-защитник «Манчестер Юнайтед»:

Думаю, что Вирджил ван Дейк усилил бы „Ливерпуль“. Он стал бы доминирующим защитником и смог бы составить хорошую связку с Матипом. Ловрен недостаточно хорош. Он слишком часто ошибается. Морено в защите недостаточно хорош. За ним приятно наблюдать, когда он идет в атаку, но в защите он не выполняет своих обязанностей. Он не тянет. А если у вас не тянут два защитника из четырех, то вам придется столкнуться с проблемами.

Дирк Кейт, экс-форвард «Ливерпуля»:

Я знаю Вирджила, он отличный футболист, я играл с ним за сборную. Не знаю, какое ждет его будущее, посмотрим, как разрешится его судьба уже в ближайшее трансферное окно. Ван Дейк отлично вписался бы в „Ливерпуль“, однако трудно сказать, усилит ли он команду или нет. Это решать руководству клуба.

Джон Терри, легенда «Челси»:

Я думаю, ван Дейк может усилить любую команду. Он способен усилить и „Ливерпуль“, и „Арсенал“, и даже „Манчестер Сити“. В январе мы увидим настоящую битву за этого футболиста.

Битва действительно развернулась, и выиграл ее «Ливерпуль», заплативший за ван Дейка рекордную для трансфера защитника сумму – со всеми бонусами уже вышло почти 85 миллионов евро. Сразу «Ливерпуль» отдал 75 миллионов фунтов. И это не всем понравилось.

2018 год

Алан Ширер:

Нет, он не стоит этих денег. „Саутгемптон“ мог назвать из головы любую сумму, а „Ливерпуль“ отчаянно хотел его приобрести. Как мы убеждались уже множество раз в этом сезоне, „Ливерпулю“ кровь из носу нужен был игрок в центр обороны. Ван Дейк хороший футболист, но стоит ли 75 млн фунтов? Нет.

Харри Реднапп:

Это сумасшедшие деньги за центрального защитника. Когда он играл в „Селтике“, мало бы кто подумал, что он достоин места в команде из первой шестерки. „Саутгемптон“ воспользовался шансом и внезапно поднял ценник до небес. Безумная сумма. „Святые“ умеют искать замены, но когда им удастся найти ее в этот раз — большой вопрос.

Но время шло, а ван Дейка своей игрой доказывал, что «Ливерпуль» не зря раскошелился. Думаете, без Вирджила дошли бы «красные» до финала прошлой Лиги чемпионов и вошли бы в полуфинал нынешнего розыгрыша? Боролись бы с «Сити» за чемпионство? Вирджил по-настоящему крут, и многие авторитетные ораторы это подтвердят.

Джейми Каррагер:

Я знал, что ван Дейк был хорошим игроком, но сейчас я ещё лучшего мнения о нём. Мы постоянно говорили о том, что «Ливерпуль» не может выиграть АПЛ из-за проблем в обороне, но теперь у них есть ван Дейк, который, как я считаю, является лучшим центральным защитником Премьер-Лиги. Если в течение следующих трёх-четырёх лет «Ливерпуль» возьмёт АПЛ или Лигу чемпионов, то, думаю, что ван Дейк может стать в один ряд с легендой клуба Аланом Хансеном. Вот какого уровня он может достичь со своим потенциалом.

Юрген Клопп:

Я с первых секунд понял, что он блестящий игрок.Еще задолго до трансфера Вирджила я уже знал, что он станет выдающимся игроком. Смешение игровых и лидерских качеств выгодно его выделяет.

Садио Мане:

Ван Дейк оказывает большое влияние на игру команды. Когда он только переходил к нам, многие думали, что «Ливерпуль» переплатил, однако теперь все забыли о сумме трансфера, поскольку ван Дейк очень хорош. Я очень рад, что у меня есть такой одноклубник. Он один из лидеров команды и доказал, что является одним из лучших защитников мира.

Харри Реднапп:

Сейчас только середина сезона, но ван Дейк уже видится главным фаворитом на звание игрока сезона в АПЛ . Это единственный футболист, которого хотела бы видеть у себя каждая команда чемпионата. Вспомните лучших защитников в истории Премьер-Лиги: Неманья Видич, Джон Терри, Рио Фердинанд. Ван Дейк олицетворяет всех их. Он читает игру как Терри и является отличным распасовщиком. Голландец обладает скоростью Фердинанда. Он не так агрессивен, как Видич, но у него такой же дух воина и воля к победе. Он спокоен, отлично играет в воздухе и имеет лидерский характер.Ван Дейку не хватает только трофеев. В прошлом сезоне он дошел до финала ЛЧ , а сейчас имеет хорошие шансы на победу в чемпионате Англии.

Эндрю Робертсон:

Мне уже надоело хвалить его! Я шучу, ведь он фантастически сыграл против «Вулверхэмптона». Мне нравится работать с Вирджилом, он отличный парень.

Джорджиньо Вейналдум:

Вирджил очень хорошо вписался в игру «Ливерпуля». Я знал его и раньше, ведь мы вместе играли за сборную Нидерландов. Когда он только подписал контракт, было много разговоров о сумме трансфера, но сейчас это больше никто не обсуждает. Все говорят, что покупка ван Дейка стала отличным ходом, потому что он нам очень помог.

2019 год

Гари Гиллеспи, экс-игрок «Ливерпуля»:

В последнее время меня часто спрашивают о том, какое место занимает ван Дейк по отношению к таким фигурам, как Джон Терри, Рио Фердинанд, даже Яп Стам, которые являются величайшими центральными защитниками в истории АПЛ . По правде говоря, с точки зрения способностей и технического арсенала я бы поставил его на первое место. Он умеет абсолютно всё. Но чтобы стать живой легендой, нужно быть успешным, завоёвывать трофеи и медали на регулярной основе. Терри и Фердинанд обладали запредельными способностями, но так же и стабильностью. Пожалуй, что Вирджил опережает их в техническом аспекте, но ему нужно демонстрировать это, завоёвывая трофеи.

Фил Томпсон, бывший игрок «Ливерпуля»:

Я думаю, что ван Дейк должен стать игроком года. Он играет просто фантастически. Если «Ливерпуль» сможет выиграть чемпионат, то трансфер Вирджила станет сделкой века. Потому что именно эта покупка может привести клуб к победе в АПЛ .

Рио Фердинанд:

Ван Дейк - лучший? Я бы назвал лучшим Серхио Рамоса. Чтобы считаться лучшим, нужно также побеждать. Вот почему, когда люди говорят о лучшем игроке, они всегда задаются вопросом, что этот футболист выиграл. Вы должны быть частью команды, которая побеждает, чтобы считаться таковым.

Франко Барези, легенда «Милана»:

Сложно сравнивать игроков разных эпох. Мне нравятся ван Дейк и де Лигт, они оба очень сильные и атлетичные. «Ливерпуль» стал играть гораздо лучше во многом благодаря ван Дейку.

Марко Матерацци:

Есть много сильных парней. Сейчас, например, выделяется Вирджи лван Дейк, но лучшим я всё равно назову Серхио Рамоса. Здесь вообще не может быть сомнений. Он выиграл три последних Лиги чемпионов, становился чемпионом мира и Европы.

Маурисио Почеттино:

Когда «Ливерпуль» нуждался в усилении определённой позиции на поле, люди говорили, что тратить 70 млн фунтов на центрального защитника – это безумие. Но «Ливерпуль» был прав. Они выбрали ван Дейка, потому что в тот момент верили в то, что он лучший на своей позиции в Англии и сделает их сильнее. И они оказались правы. Когда ты подписываешь игрока, который сделает твою команду лучше, то это не должно считаться завышенной суммой. Ведь если учесть, какое значение имеет победа в Лиге чемпионов или АПЛ , выгоднее будет потратить такие деньги.