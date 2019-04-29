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Экс-игрок «Арсенала»: «Если бы выбор был за мной, Озил бы уже ушел»

29 апреля 2019, 15:53

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Кевин Кэмпбелл поделился мнением о полузащитнике команды Месуте Озиле.

Если бы выбор был за мной, Озил бы уже ушел. Я не считаю, что он вносит достаточный вклад для «Арсенала».

Он прекрасный и одаренный игрок? Конечно же да, однако то, как он использует свой талант, для меня недостаточно.

За его зарплату можно позволить себе четверых универсальных игроков.

По слухам, «Арсенал» действительно планирует расстаться с Озилом летом. 

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Все комментарии
YRunner
YRunner ответил Artuom
   324 / 954
30 апреля в 21:20
Если бы выбор был за мной - минимум пол команды бы сплавил ;)
В курятник отдать на усиление
YRunner
YRunner ответил Так Себе Аналитик
   324 / 954
30 апреля в 21:19
Если бы выбор был за мной, Озил бы просто ушёл, а вот албанский баран отправился бы на лесозаготовки, и чтобы при попытке бегства предупредительный в голову был
ахахахахаахааа
LMI
LMI
   657 / 954
30 апреля в 13:50
У нас половину звезделей разогнать нужно и мало что поменяется. Озил в первую очередь, вслед уже можно отправлять и Обаму. Скажите забил больше всех? А подсчитайте сколько он не забил 100% моментов и получиться, что должен быть не просто лидером АПЛ, а супер игроком мира. Про защиту и говорить нечего. Это уже не проблема, а катастрофа последних лет 5-7.
Нихрена Арсенал не изменился. Прав Ширер - стало еще хуже
Шишанутый
Шишанутый ответил wattman
   7 / 954
29 апреля в 22:20
Отдайте Погбу и Озила в Марсель! Идеально подойдут Балотелли.
Бало так то не плохо там играет. За ум чтоль взялся?
wattman
wattman
29 апреля в 20:57
Отдайте Погбу и Озила в Марсель! Идеально подойдут Балотелли.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
29 апреля в 18:33
Если бы выбор был за мной, Озил бы просто ушёл, а вот албанский баран отправился бы на лесозаготовки, и чтобы при попытке бегства предупредительный в голову был
Artuom
Artuom
   203 / 954
29 апреля в 18:10
Если бы выбор был за мной - минимум пол команды бы сплавил ;)
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
29 апреля в 17:00
Озил просто обнаглел
marvel777
marvel777
   285 / 954
29 апреля в 16:15
Погба и Озил братья на век)
Аня Романова
Аня Романова
29 апреля в 15:57
ленивый озил, такое ощущение что ему лет 50, надо его пинать постоянно и оклада лишить
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