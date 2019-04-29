Экс-игрок «Арсенала»: «Если бы выбор был за мной, Озил бы уже ушел»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Кевин Кэмпбелл поделился мнением о полузащитнике команды Месуте Озиле.

Если бы выбор был за мной, Озил бы уже ушел. Я не считаю, что он вносит достаточный вклад для «Арсенала».

Он прекрасный и одаренный игрок? Конечно же да, однако то, как он использует свой талант, для меня недостаточно.

За его зарплату можно позволить себе четверых универсальных игроков.