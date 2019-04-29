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Манчини: «Балотелли нужно не только забивать, но и хорошо себя вести»

29 апреля 2019, 18:25

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, при каких условиях Марио Балотелли может вернуться в национальную команду.

Балотелли знает, что ему нужно, чтобы попасть в сборную. Помимо хорошей игры и забитых голов, он должен также хорошо себя вести. Игрок, который может в любой момент получить красную или желтую карточку, - это проблема для команды.

В минувшем туре чемпионата Франции Балотелли отметился забитым голом.

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Все комментарии
Neymar 10
Neymar 10
   229 / 954
29 апреля в 19:40
играл бы спокойно за Ниццу , но Балотелли тот еще 2pizza !
ДСА
ДСА
   133 / 954
29 апреля в 18:57
У этого игрока это несовместимо.
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
29 апреля в 18:46
когда будут хорошо себя вести, тогда не будет повода обвинять других в расизме по отношению к ним
112910415
112910415
   97 / 954
29 апреля в 18:31
прямо в душу плюнул спортсмену !
нельзя же выдвигать невыполнимые условия !
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