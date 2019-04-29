Манчини: «Балотелли нужно не только забивать, но и хорошо себя вести»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, при каких условиях Марио Балотелли может вернуться в национальную команду.

Балотелли знает, что ему нужно, чтобы попасть в сборную. Помимо хорошей игры и забитых голов, он должен также хорошо себя вести. Игрок, который может в любой момент получить красную или желтую карточку, - это проблема для команды.