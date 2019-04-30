Коновалов: «„Спартак“ ничем не удивил»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов прокомментировал матч 26-го тура РПЛ со «Спартаком».

Мы ехали в Москву за победой, но в то же время ничья на выезде со «Спартаком» хороший результат. Для «Рубина» сейчас важное каждое набранное очко. Считаю, что в целом мы провели хороший матч. Вполне могли и выиграть, моменты для того, чтобы забить еще у нас были. При этом сами пропустили довольно глупый гол после рикошетов. «Спартак» ничем не удивил. Именно к такой игре мы и готовились.