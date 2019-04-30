ГлавнаяНовости

Коновалов: «„Спартак“ ничем не удивил»

30 апреля 2019, 10:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов прокомментировал матч 26-го тура РПЛ со «Спартаком».

Мы ехали в Москву за победой, но в то же время ничья на выезде со «Спартаком» хороший результат. Для «Рубина» сейчас важное каждое набранное очко. Считаю, что в целом мы провели хороший матч. Вполне могли и выиграть, моменты для того, чтобы забить еще у нас были. При этом сами пропустили довольно глупый гол после рикошетов. «Спартак» ничем не удивил. Именно к такой игре мы и готовились.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии2
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии4
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии11
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии1
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии13
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Gunther
Gunther ответил ermak6848
30 апреля в 21:20
Главное УДИВЛЕНИЕ, что не смогли дома на своём поле просто Победить...УВЫ!!!
Ну такое бывает... ЦСКА вот упустило победу над Уфой не так давно.
По мне в этом сезоне Спартак уже все сделал (к сожалению) но на следующий сезон руководство приняло важные решения о перемене. И это хорошо!
ziborock
ziborock
   35 / 954
30 апреля в 12:24
А Рубин прям удивляет!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
30 апреля в 11:41
Уже давно никто не удивляется!!!
cska plus
cska plus
   18 / 954
30 апреля в 11:12
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       21 / 954
    30 апреля в 11:00
    Никто никого не удивил, да и не пытался...
    Footbolista
    Footbolista
       10 / 954
    30 апреля в 10:38
    Кого интересует мнение 22-х летнего пассажира туркменского автобуса?)...
    LOpp
    LOpp
       24 / 954
    30 апреля в 10:37
    сначала заголовок прочитал: Кононов: «„Спартак“ ничем не удивил»
    ermak6848
    ermak6848
       198 / 954
    30 апреля в 10:36
    Главное УДИВЛЕНИЕ, что не смогли дома на своём поле просто Победить...УВЫ!!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100