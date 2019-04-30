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Ребров: «„Спартак“ отдал мяч „Рубину“? Это не так»

30 апреля 2019, 10:34

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал ничейный результат в матче 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

Зобнин играл справа в обороне, потому что Ещенко еще не в кондициях. Наверное, он готов пока играть только один тайм. Думаю, что в матче с «Рубином» был оптимальный состав. Зе Луиш менее созидательный игрок, чем Адриано, он больше силовой форвард. Фернандо играет выше всех в треугольнике полузащиты, поэтому и оказался на той позиции, когда забил гол. «Спартак» отдал мяч «Рубину»? Это не так, наверное, где-то боялись контролировать мяч. Действия Глушакова в игре? Думаю, что у Дениса передачи немного не получались, наверное, просто не пошла игра.

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Все комментарии
mortid
mortid
   318 / 954
30 апреля в 19:25
Ребров: «„Спартак“ отдал мяч „Рубину“? Это не так, я схватил его и уволок в раздевалку, дыбы второй на последней секунде не закатили»
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
30 апреля в 13:19
Не только у Глушакова у всего "Спартака игра не получалась.
cska plus
cska plus
   18 / 954
30 апреля в 12:14
Вся страна видела как пацаны возили хрющатник.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   241 / 954
30 апреля в 10:59
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