Ребров: «„Спартак“ отдал мяч „Рубину“? Это не так»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал ничейный результат в матче 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

Зобнин играл справа в обороне, потому что Ещенко еще не в кондициях. Наверное, он готов пока играть только один тайм. Думаю, что в матче с «Рубином» был оптимальный состав. Зе Луиш менее созидательный игрок, чем Адриано, он больше силовой форвард. Фернандо играет выше всех в треугольнике полузащиты, поэтому и оказался на той позиции, когда забил гол. «Спартак» отдал мяч «Рубину»? Это не так, наверное, где-то боялись контролировать мяч. Действия Глушакова в игре? Думаю, что у Дениса передачи немного не получались, наверное, просто не пошла игра.