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«Ливерпуль» вылетел в Барселону

30 апреля 2019, 18:47
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Футболисты «Ливерпуля» отправились на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».

Следующая остановка — Барселона.

Ранее стало известно, что команды в этом поединке рассудят голландские рефери во главе с Бьорном Кёйперсом

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Все комментарии
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
30 апреля в 22:57
Следующий заголовок может быть таким:
"Ливерпуль вылетел в Барселоне"

Аха-ха)
kust07
kust07
   83 / 954
30 апреля в 22:01
два отличных клуба.будет интересное зрелище
gentlewolf
gentlewolf
   250 / 954
30 апреля в 21:49
У англов один шанс - сломать Месси. Или если у него самого живот заболит, к примеру.
дурман
дурман ответил mortid
   90 / 954
30 апреля в 20:18
Отстал ты бро ))))
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил дурман
   60 / 954
30 апреля в 20:01
Прям все в гаджетах зависают. Мы поколение идиотов со смартфонами
Да,и ни одного с книгой или ридером хотя бы((((
mortid
mortid ответил дурман
   318 / 954
30 апреля в 19:49
Прям все в гаджетах зависают. Мы поколение идиотов со смартфонами
Не обобщай, у меня кнопочный :D
FILL3286
FILL3286
   31 / 954
30 апреля в 19:33
Ждем продолжения мс-ттх!
Главное что бы свистун свистел нормально и не ставил левы пенальти на гноме))) как делают это регулярно в ла лиге!!!
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   322 / 954
30 апреля в 19:26
Следующая остановка - конечная
дурман
дурман
   90 / 954
30 апреля в 19:22
Прям все в гаджетах зависают.
Мы поколение идиотов со смартфонами
Брулин
Брулин
   29 / 954
30 апреля в 19:19
Ждём топовое жогово от обеих команд)))
Mixacka
Mixacka
   544 / 954
30 апреля в 19:15
Думаю , что Ливерпуль будет разромлен .
BarsfanBaku
BarsfanBaku
   361 / 954
30 апреля в 19:12
ох как же хочу чтоб Барса взял ЛЧ .
Zenit_84
Zenit_84
   85 / 954
30 апреля в 18:54
Ждем хороший футбол
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
   262 / 954
30 апреля в 18:51
Клопп как всегда ржёт.😁
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