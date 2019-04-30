«Ливерпуль» вылетел в Барселону

Футболисты «Ливерпуля» отправились на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».
Следующая остановка — Барселона.
Ранее стало известно, что команды в этом поединке рассудят голландские рефери во главе с Бьорном Кёйперсом.
"Ливерпуль вылетел в Барселоне"
Аха-ха)
"Ливерпуль вылетел в Барселоне"
Аха-ха)
Главное что бы свистун свистел нормально и не ставил левы пенальти на гноме))) как делают это регулярно в ла лиге!!!
Главное что бы свистун свистел нормально и не ставил левы пенальти на гноме))) как делают это регулярно в ла лиге!!!
Мы поколение идиотов со смартфонами
Мы поколение идиотов со смартфонами