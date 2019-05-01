И вот пришёл Кройф

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«Соккер.ру» рассказывает, как два великих голландца сделали «Барселону» чемпионом.

В 1960 году «Барселона» во второй раз подряд выиграла чемпионат Испании. И никто из тех, кто радовался победе «сине-гранатовых», не мог предположить, что следующего чемпионства придётся ждать очень долго. Нельзя сказать, что шестидесятые годы были пустыми. Два Кубка Испании, Кубок Ярмарок – конечно тоже ценные трофеи. Но, согласитесь, как-то маловато.

Тринадцать лет без титула

Причин неудач было несколько. Конечно, франкистский режим не жаловал ни «Барселону», ни Каталонию, и «сине-гранатовых» старались прессовать где только можно. Но всё же главной проблемой была частая смена тренеров. Элленио Эррера ушел в 1960-м, и найти ему адекватную замену никак не удавалось. Даром что приходили грамотные специалисты – Луис Миро, знаменитый Ладислао Кубала, Роке Ольсен, Сальвадор Артигас. Но никому из них толком не давали поработать – увольняли до завершения контракта. В декабре 1969 года на «Камп Ноу» появился англичанин Вик Букингем, известный по работе в «Аяксе». Тот самый, на смену которому пришёл Ринус Михелс. Голландца принято считать отцом тотального футбола, но сам Михелс говорил, что является продолжателем дела Букингема, он просто довёл до совершенства разработки англичанина.

С «Аяксом» Букингем выигрывал чемпионат (правда, едва не довёл амстердамцев до вылета, за что собственно и был уволен). Руководство «Барселоны» ожидало, что хоть англичанин сделает их команду чемпионом. Но Букингем ограничился вторым местом и победой в Кубке. После чего в правлении посчитали, что если приглашать тренера, то самого Михелса, создавшего чудо-«Аякс».

И Ринус Михелс согласился снова стать преемником Вика Букингема. «Камп Ноу» встретил голландца как мессию. Но в первом сезоне под его командованием «Барса» пришла на финиш третьей. В следующем - второй. Оба раза «сине-гранатовые» проваливались в Европе. Новый «Аякс» у Михелса не получался. Во многом из-за того, что исполнители были не такие, что в Амстердаме. «Йохана бы сюда», - говорил Ринус Михелс.

О покупке Кройфа мечтал ещё Букингем, да и Михелс частенько говорил о необходимости купить лидера «Аякса». Но созрели они – «Барса», и сам Йохан только в 1973 году. И то, во многом благодаря активности «Реала», собравшемся купить одного из лучших, если не лучшего футболиста планеты. Ситуацию разрулил сам Йохан, наотрез отказавшийся переходить в клуб, связанный с диктатором Франко. Возможно, Кройф напрасно приплёл политику, но в Барселоне его антифранкистские и антимадридистские высказывания оценили. И не пожалели двух миллионов долларов – рекордную на тот момент сумму на покупку нападающего «Аякса».

Премьера Йохана состоялась 5 сентября 1973 года. «Барселона» проводила товарищеский матч с бельгийским «Сёркль Брюгге». Кройф вышел в стартовом составе под своим любимым четырнадцатым номером и забил три мяча из шести. Барселонская публика влюбилась в голландца окончательно и бесповоротно.

Не Йоханом единым

Изменения в составе «Барсы» не ограничилась покупкой «летучего голландца». Покинул команду основной вратарь Мигель Рейна, - он отправился в ворота чемпиона – мадридского «Атлетико». Нападающий Рамон Альфонседа перешёл в «Эльче», а защитник Альфонсо Кортес стал футболистом «Майорки». Вернулся из «Эльче» второй вратарь Пере Мора. В «Кадисе» присмотрели центрального защитника Мигели, которому предстояло отыграть за «Барселону» полтора десятка лет. Нападающий сборной Перу Уго Сотиль приехал в Барселону, чтобы принять участие в товарищеском матче сборных Европы и Южной Америки. Там и остался, подписав контракт с «Барсой».

Как же выглядела «Барселона» в 1973 году? После ухода Рейны в «Атлетико» основным вратарём снова стал Сальвадор Садурни, которому на тот момент исполнилось 32. Садурни играл за «сине-гранатовых» с 1960-го, привлекался даже в сборную Испании. Но стабильностью он не отличался и мог на ровном месте выкинуть какой-нибудь фортель.

Справа в обороне действовал Антонио де ла Крус. Хоаким Рифе начинал как игрок средней линии, но в виду нехватки игроков обороны переквалифицировался в защитники и отвечал за левый фланг. Опытный Антонио Торрес играл в центре. Иногда один, иногда в паре Франсиско Фернандесом, более известным как Гальего. Но обычно Михелс использовал в обороне трёх человек. При необходимости в оборону отправлялся универсал Мануэль Томе, изредка появлялись Хосе Мария Ларедо и Мигели. Опорный полузащитник Кике Костас, выше него капитан Хуан Карлос, светловолосый баск Марсиаль, а ближе к линии атаки Хуан Мануэль Асенсио. Запасные Хорхе Карреньо и Нарсис Марти Филосия. И три нападающих – Йохан Кройф, Уго Сотиль и Карлес Решак. Порой выходил Хуан Диас Санчес – он же Хуанито. Реже Хосе Антонио Барриос и аргентинец Бернардо Кос.

Чемпионату предшествовал мемориал основателя клуба Жоана Гампера. В полуфинале была разгромлена перуанская «Альянса» 5:0, не забыл огорчить соотечественников Уго Сотиль. В финале пришлось столкнуться с отчаянным сопротивлением «Боруссии» из Мёнхенгладбаха – 2:2. Отличись Хуанито и снова Сотиль. Но пенальти к огромной радости 80-тысячной публики лучше исполнили барселонцы.

Погружение и всплытие

Первый матч чемпионата с «Эльче» команда Михелса играла без Кройфа. Йохан только собирался приехать. И проиграла 0:1. Затем скучные нули в домашней игре с «Расингом», проигрыш в Виго «Сельте» 1:2. Этим неудачи не кончились. Первый матч Кубка УЕФА с «Ниццей» каталонцы тоже провалили, получив 0:3 на Лазурном берегу. Кройф пока не играл. Наговорил лишнего про «Реал», вот и ждал разрешения на участие в официальных встречах. Не было Йохана и в первом победном матче с «Эспаньолом». Три мяча в ворота соседей отправили Марсиаль, Асенси и Хуан Карлос.

Поехали в Сан-Себастьян и там проиграли 1:2. У «Ниццы» в ответке выиграли 2:0, но этого оказалось мало. Дальше в 1/16 финала Кубка УЕФА прошёл французский клуб. Эль-Классико на «Камп Ноу» не оправдало надежд – встреча закончилась с тем же счётом, что и началась. За неудачный старт Михелса не ругал только ленивый. Шутка ли – команда застряла на предпоследнем месте. А долгожданный Кройф всё никак не мог играть в матчах за «Барсу». Даром что стоял октябрь на дворе.

Долгожданный дебют голландца состоялся только 28 октября в восьмом туре. Йохан вышел и положил два мяча в ворота «Гранады». Ещё по разу отличились де ла Крус и Сотиль – в итоге 4:0. Почувствуйте разницу. Пока ещё не всё получалось. Ничья в Мурсии 2:2, победа над «Атлетико» из Бильбао (тогда баскский клуб носил букву о в конце своего имени) 2:0, снова 2:2 в Сарагосе. А потом «Барселона» как выдала победную серию – девять выигрышей подряд. С чемпионом – мадридским «Атлетико», обошлись относительно гуманно – 2:1. В этой игре Кройф забил один из самых красивых голов в своей карьере ударом через себя по мячу, летевшему на уровне уха.

Всплытие «Барселоны» оказалось стремительным. За пять туров «сине-гранатовые» проделали путь с 17 места на первое, на котором и закрепились. К 21 туру они опережали ближайшего из преследователей «Сарагосу» на пять очков. Почему к 21 туру? Дело в том, что тогда оборвалась победная серия команды Михелса – «Эспаньол» не позволил обыграть себя во второй раз. А потом «Барсе» предстояла поездка на «Сантьяго Бернабеу» в гости к «Реалу». Усилиями Кройфа «королевский клуб» был уничтожен на глазах ста тысяч зрителей. Сам Йохан забил один мяч из пяти, но принял участие в большинстве голевых атак. Два мяча положил в сетку Гарсии Ремона Асенси, по разу Хуан Карлос и Сотиль.

После этой блестящей победы всё пошло как по накатанной колее. Выигрышных серий барселонцы, правда, не выдавали, но контролировали ситуацию и спокойно довели дело до логического конца – первого за 14 лет чемпионства. Йохан Кройф стал кумиром барселонцев. Особенно после того, как нарёк первенство каталонским именем Жорди, запрещённым тогда в Испании.

Но сделать дубль не получилось. В финале Кубка Генералиссимуса «Реал» рассчитался за 0:5, - правда, не в полной мере. Всего лишь 4:0. Но эта неудача была воспринята в столице Каталонии как маленькая неприятность. Главное было сделано в чемпионате.

Подарив барселонцам праздник, Ринус Михелс и Йохан Кройф отправились в Западную Германию, где начинался чемпионат мира. Надо было осчастливить голландский народ. Но это им удалось лишь частично. Только второе место и позолоченные медали, о которых вы уже читали.