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Червиченко: «Видимо, в этом месяце зарплата у Кононова будет»

сегодня, 16:52
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу московской команды над «Уралом» (0:1) в матче 27-го тура РПЛ.

Это была игра абсолютно двух одинаковых команд с одинаковыми шансами. Прекрасный удар Фернандо залетел, а у «Урала» в конце первого тайма - нет. А так, ничего в игре не меняется. Единственный гол забит благодаря мастерству одного игрока, который принес победу. Минимальная победа как итог. Больше всех, я думаю, радовался Кононов. Видимо, в этом месяце зарплата у него будет и отставка не предвидится.

Что касается атакующей игры «Спартака», про которую говорит главный тренер, то мне кажется, что Кононов просто бредит. Особенно, если вы прочитаете его высказывание во время зимнего перерыва о чемпионских амбициях. Это просто очень красивые сказки. Сейчас между «Спартаком» и «Зенитом» пропасть. Это (атакующая игра) все из той же оперы. Человек правильно преподносит себя, красиво рассказывает какие-то небылицы, за счет какого-то фарта вылезает и остается у руля команды, победил впервые за 5 матчей. Его команда добивается результата исключительно благодаря мастерству определенных игроков, как правило счет 1-0. А так ни игры, ни движения — ничего нет, только одна болтовня.

Кто сейчас фаворит за 5-е место? Если «Арсенал» сегодня проиграет «Локомотиву», то, наверное, «красно-белые» займут это место. «Спартаку» придется очень трудно попасть в еврокубки.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   34 / 964
сегодня в 17:26
Мазутные хотят пролезть в ЛЕ, чтобы потом ее слить.
ЧиП
ЧиП
сегодня в 17:08
ну куда этот без своих трех копеек!
CВИН
CВИН
   434 / 964
сегодня в 17:07
Лапочкину всю зарпалату Кононова отдали
mangoх12
mangoх12
   30 / 964
сегодня в 17:05
за отскок накормят
EAGuar As
EAGuar As
   47 / 964
сегодня в 17:04
Достал этот червяк.
Не путать с Черевченко .

Второй это наш тренер ... 🤩😍😂⚠️
Egorium
Egorium
   343 / 964
сегодня в 16:59
Не за что ему платить, за такую игру только за еду.
kust07
kust07
   102 / 964
сегодня в 16:57
Червяк юморист))
ДСА
ДСА
   137 / 964
сегодня в 16:55
Тон сразу сменился.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   196 / 964
сегодня в 16:55
Удачи Арсеналу!
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