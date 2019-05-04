Рейнгольд: «В этом году „Спартак“ завалил все, что можно»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал победу «красно-белых» над «Уралом» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ .

Не пропустили и взяли три очка на выезде — это громадный успех, поэтому я благодарен «Спартаку», ребята собрались. С «Уралом» в этом году у «Спартака» не очень ладится, и в Кубке проиграли, и в чемпионате. Ну а сейчас молодцы. Команде сейчас о Лиге чемпионов не надо думать, они не дотянут, мне так кажется, остались игры непростые, а Лига Европы светит.

Что касается игры Ещенко, то он боец. Не могу сказать, что он великий игрок, но он как крайний защитник играет более уверенно, чем Айртон, Комбаров и ему подобные. У него нет грубых ошибок, он человек с громадным опытом. Да, возрастной, но этот возраст помогает выполнять свою профессиональную работу. Он мне всегда нравился, у меня к нему нет никаких претензий. Таких игроков я буду хвалить и радоваться за его успехи.

«Спартак» команда, которая должна бороться за чемпионство, но что хочет Кононов? Я не знаю, игры нет. Сегодня выиграли, как я чувствую, за счет страсти и самоотдачи, но этого мало, должно быть мастерство. Все зависит от руководства клуба, какие задачи ставит клуб? Если клуб ставит задачу быть первым, то Кононова мало. Требование одно — чемпионство и Кубок, в этом же году «Спартак» завалил все, что можно.

Хорошо, что сегодня нашелся мастер в лице Фернандо. Я всегда говорил, что бразилец мастер высочайшего уровня, и штрафные бьет, и отрабатывает в центре поля.

Возвращение Карреры? Я в нем вижу человека, который может настроить, для меня это очень много. Нужно выходить и умирать за великий клуб.