ГлавнаяНовости

Рейнгольд: «В этом году „Спартак“ завалил все, что можно»

сегодня, 16:48
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал победу «красно-белых» над «Уралом» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

Не пропустили и взяли три очка на выезде — это громадный успех, поэтому я благодарен «Спартаку», ребята собрались. С «Уралом» в этом году у «Спартака» не очень ладится, и в Кубке проиграли, и в чемпионате. Ну а сейчас молодцы. Команде сейчас о Лиге чемпионов не надо думать, они не дотянут, мне так кажется, остались игры непростые, а Лига Европы светит.

Что касается игры Ещенко, то он боец. Не могу сказать, что он великий игрок, но он как крайний защитник играет более уверенно, чем Айртон, Комбаров и ему подобные. У него нет грубых ошибок, он человек с громадным опытом. Да, возрастной, но этот возраст помогает выполнять свою профессиональную работу. Он мне всегда нравился, у меня к нему нет никаких претензий. Таких игроков я буду хвалить и радоваться за его успехи.

«Спартак» команда, которая должна бороться за чемпионство, но что хочет Кононов? Я не знаю, игры нет. Сегодня выиграли, как я чувствую, за счет страсти и самоотдачи, но этого мало, должно быть мастерство. Все зависит от руководства клуба, какие задачи ставит клуб? Если клуб ставит задачу быть первым, то Кононова мало. Требование одно — чемпионство и Кубок, в этом же году «Спартак» завалил все, что можно.

Хорошо, что сегодня нашелся мастер в лице Фернандо. Я всегда говорил, что бразилец мастер высочайшего уровня, и штрафные бьет, и отрабатывает в центре поля.

Возвращение Карреры? Я в нем вижу человека, который может настроить, для меня это очень много. Нужно выходить и умирать за великий клуб.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Президент «Урала»: «„Спартаку“ повезло больше, но везет сильнейшим»
Сегодня, 17:25 Комментарии0
Фернандо: «„Спартак“ постарается сделать всё, чтобы попасть в Лигу Европы»
Сегодня, 17:09 Комментарии4
Червиченко: «Видимо, в этом месяце зарплата у Кононова будет»
Сегодня, 16:52 Комментарии9
Кононов остался недоволен игрой Глушенкова
Сегодня, 16:42 Комментарии3
Кононов: «Давление и критика в „Спартаке“ будет всегда»
Сегодня, 16:39 Комментарии2
Парфёнов: «Не хватило концовки — это то, за счёт чего выиграл „Спартак“»
Сегодня, 16:37 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
azures
azures ответил ABir
   495 / 964
сегодня в 17:19
Да, Спартак в этом сезоне не выполнил поставленных задач, но вернул должок Уралу дома. Это радует! В ЛЕ точно будем, но и ещё кое-кому нервишки потрепем
Опять там вас орапидят и отпаочат, опозорите страну и будете лайкать.
ABir
ABir
   166 / 964
сегодня в 17:13
Да, Спартак в этом сезоне не выполнил поставленных задач, но вернул должок Уралу дома. Это радует! В ЛЕ точно будем, но и ещё кое-кому нервишки потрепем
Михаил Полунин
Михаил Полунин ответил MACBARTON
   382 / 964
сегодня в 17:04
А как же кубок Канделаки ?))))
Ухмылка ФОРТУНЫ...
Бестрофейный
Бестрофейный
   293 / 964
сегодня в 17:02
Хорошо, что спартак хоть в этом году страну в Европе не будет позорить.
Михаил Полунин
Михаил Полунин ответил Nafnafik
   382 / 964
сегодня в 17:02
Читаешь и стыдно за спартак.
Отчего так?

Думаю стыдиться неумелой игрой не имеет смысла (издержки роста), а вот обидно и грустно - это да (минорные эмоции)...

Я болею за Спартак.
MACBARTON
MACBARTON
   178 / 964
сегодня в 16:59
А как же кубок Канделаки ?))))
Михаил Полунин
Михаил Полунин ответил 1 команда
   382 / 964
сегодня в 16:59
Правильно сказал, кроме того, что спартак великий клуб. В следующем году в пердиве будет.
Сильный клуб должен быть снисходительным...
А так, звучит как мантра свидетелей ГАЗПРОМА: "СПАРТАК-ПЕРДИВ"...

Я болею за Спартак.
Nafnafik
Nafnafik
   308 / 964
сегодня в 16:58
Читаешь и стыдно за спартак.
КЭТиК
КЭТиК
   250 / 964
сегодня в 16:57
Ещё не всё завалили, осталась борьба за еврокубки
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   382 / 964
сегодня в 16:56
+100500!!!!!!!
Abverin
Abverin
   221 / 964
сегодня в 16:54
Это обычное состояние спартака.
1 команда
1 команда
   185 / 964
сегодня в 16:51
Правильно сказал, кроме того, что спартак великий клуб. В следующем году в пердиве будет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100