Данни приедет на матч «Зенит» - ЦСКА

Сообщается, что бывший полузащитник «Зенита» Данни посетит домашний матч петербургской команды с ЦСКА, который состоится в рамках 28-го тура РПЛ 12 мая.
Напомним, что 4 мая «Зенит» досрочно стал победителем РПЛ в сезоне-2018/19.
Сообщается, что бывший полузащитник «Зенита» Данни посетит домашний матч петербургской команды с ЦСКА, который состоится в рамках 28-го тура РПЛ 12 мая.
Напомним, что 4 мая «Зенит» досрочно стал победителем РПЛ в сезоне-2018/19.
Тебя здесь помнят и любят!
Тебя здесь помнят и любят!
Жаль,что годы берут своё.
Жаль,что годы берут своё.