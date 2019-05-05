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Данни приедет на матч «Зенит» - ЦСКА

вчера, 16:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА12.05.2019 в 19:00 Не начался

Сообщается, что бывший полузащитник «Зенита» Данни посетит домашний матч петербургской команды с ЦСКА, который состоится в рамках 28-го тура РПЛ 12 мая. 

Напомним, что 4 мая «Зенит» досрочно стал победителем РПЛ в сезоне-2018/19.

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Stiv28
Stiv28
сегодня в 02:59
Легенда.
Charismatic
Charismatic
   591 / 1009
сегодня в 02:14
В питере его уже и не помнит никто. Вспоминают только когда новость про него пишут.
kotmyshka
kotmyshka
   118 / 1009
вчера в 20:34
всегда "добро пожаловать"
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   107 / 1009
вчера в 19:59
Ждем Даньку!
Leningrad 84
Leningrad 84
   35 / 1009
вчера в 19:38
Мигель, добро пожаловать в Питер!
Тебя здесь помнят и любят!
minai
minai
   237 / 1009
вчера в 18:52
Он приедет на матч на метро ..
Артур Расенко
Артур Расенко
вчера в 18:39
Наш вечный капитан
Nikola45
Nikola45
   23 / 1009
вчера в 18:30
Отлично! Зениту нужно оплатить ему и прибывание в Питере и переезд! Отличный игрок столько сделал для Зенита!
kastites
kastites
   74 / 1009
вчера в 17:32
Прекрасно
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   187 / 1009
вчера в 17:00
Капитан!
Гавроша
Гавроша
   16 / 1009
вчера в 16:52
Он наверное тоже медали хочет.
Brigar
Brigar ответил Литейный 4
   366 / 1009
вчера в 16:35
Этому кудеснику мяча стадион будет аплодировать стоя. Гыгыгы
Это же не банщик какой-то.
Levadia
Levadia
   43 / 1009
вчера в 16:30
Добро пожаловать!
Жаль,что годы берут своё.
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 1009
вчера в 16:29
Этому кудеснику мяча стадион будет аплодировать стоя. Гыгыгы
Denkuz
Denkuz
   276 / 1009
вчера в 16:17
Не хватает его Зениту.
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