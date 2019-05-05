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Пришла волна! «Зенит» бурно празднует чемпионство

сегодня, 12:30

Санкт-Петербург гуляет, а игра с ЦСКА через неделю поменяла назначение – ждут вручение кубка. «Соккер.ру» делится радостью победителей.

Команду встретили в аэропорту

Фанаты – сильная сторона «Зенита», а умная акция с огненной дорогой по пути на матч с «Фенербахче» сделала их знаменитыми на весь мир именно в этом сезоне. А сам Санкт-Петербург был готов к российскому титулу, ведь ждал его давно. А сам «Зенит» узнал о новом чемпионском звании благодаря сообщению в самолете из Грозного – футболисты команды Семака убедились, что «Арсенал» обыграл «Локомотив», а началось традиционное командное безумие с криками и прыжками по салону: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тот самый момент ✈️ That moment 😏 #ВКаждомИзНас

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Азмун даже испугался, что с самолетом что-то произойдет, так прыгали и радовались футболисты и тренеры. Их радость можно понять, ведь трижды подряд золотые медали отправлялись в Москву, а теперь вернулись в Санкт-Петербург. И в аэропорту сразу собралась толпа, которая начала праздновать титул. Благодарности от футболистов, заряды, понятные каждому и единение с командой. Ярко и одновременно уютно получилось. Когда еще увидите, как Сергей Семак зажигает файер, если не в чемпионскую ночь? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anton Govorov (@antonfcz)

Дзюба стал чемпионом России!

Наконец-то получил то, за чем шел, когда покидал «Спартак»! Впервые на тридцать первом году жизни. Понятно, что у части публики к форварду стойко отрицательное отношение. Но надо отдать должное Артему. Например, у него за карьеру, которую провел строго в России, больше голов, чем у многих известных нападающих. Конечно, Стрельцова обошел по голам из-за разницы в матчах, но Сычев или Погребняк тоже отличались реже – хотя второй играет до сих пор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺️☺️☺️

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

А титул Дзюба встретил дома, ведь против «Ахмата» не играл из-за травмы. И победу, безусловно, полностью заслужил. Зануда Радимов не упустил возможности заявить от имени «Виража» - мол, никогда Артем не станет своим, но об этом лучше спрашивать у фанатов. Некоторые ветераны «Зенита» и «Спартака» - душные ребята, не находите? А поклонникам северного клуба важнее, что у Дзюбы 52 гола в 136 матчах за команду и немало ассистов. Полезный форвард, заслуженный чемпион и человек, на котором ставили опыты по выносливости – 228 верховых единоборства и 114 выигранных! 

Золотые медали получили попутчики

Попутчики неспешной футбольной революции Семака, но не самые полезные ее участники. Например, Малафеев подчеркнул, что «Зенит» выиграл чемпионство и для Кокорина. История куда менее трогательная, чем рубка «Аякса» на топливе братского сочувствия к бедняге Нури, но по регламенту РПЛ выдает 40 комплектов медалей, а клуб может за свои деньги заказать дополнительные. Так что Кокорин, как и Маркизио, Терентьев, Краневиттер и Маммана – новые чемпионы России. И Заболотный, конечно же. «Зениту» не помешало наличие игроков, которые  помогали слабо, как тот же Набиуллин, хотя Эльмиру доверяли. 

Зато теперь можно шутить о золотой медали легендарного Антона Заболотного – отдал предчемпионский голевой пас с «Ахматом». Так получилось, что титул Семаку оформил «спартаковец» Бакаев из «Арсенала». А закрепил перевес Джорджевич, которому Малафеев звонил и благодарил за гол «Локомотиву». Талантливые у «Зенита» основные конкуренты. «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА со «Спартаком» сделали все, чтобы летнее  предсказание гуру Бердыева  о чемпионстве Семака с большим отрывом сбылось. Не то чтобы прогноз неожиданный, но титул за три тура до конца в РПЛ – ранний и уверенный. 

Зимние новички – ключи к успеху

Иванович, Жирков, Анюков, Лунев, Паредес, Ерохин и Нобоа тоже внесли свой вклад, но от тех, кто на поле по разным причинам титул не отработал, переходим к людям, которые за короткий отрезок стали своими. Ракицкий допускал ошибки в защите, но разовые. А если суммировать его подвиги – три гола со штрафных, причем все голы были важными, то ляпы в обороне можно списать на отсутствие сыгранности. Ярослав забил за «Зенит» в РПЛ больше, чем Маркизио, Кузяев или Мак. Столько же, как Шатов и Паредес, хотя оба сыграли больше минут, чем центральный защитник, да и били по воротам чаще. 

Также нельзя не отметить Барриоса – 3.9 отбора за игру, абсолютно лучший показатель в составе команды, где раньше лидировал Кузяев с показателем 2.7 отбора. И хотя читает игру колумбиец пока хуже, поскольку ему 25 лет и только адаптируется – есть шанс, что осенью будет грамотнее и сильнее во всех фазах игры. А вот к Азмуну вопросов нет. Сердар не был чемпионом России, но благодаря 8 голам в 10 сыгранных матчах полностью заслужил «золото». 4.3 удара за игру и важные голы в сложных матчах – иранец заслужил титул, как и все зимние новички. Из 50 голов в РПЛ четверть забили люди, прибывшие в январе. А Ракицкий за сезон станет чемпионом России и Украины одновременно – «Шахтер» вряд ли отдаст «Динамо» первое место. 

Семак присоединился к легендам

У тренера это 6 чемпионский титул – выигрывал с ЦСКА, «Рубином», «Зенитом» как игрок, а у ветерана Анюкова – 5-й, и все с одним клубом. А вот Сергей Богданович стал первым в истории чемпионата России человеком, который стал чемпионом как игрок и как тренер. Уникальный случай, если не подключать помощников главных тренеров, вроде Лоськова, который в штабе Сёмина праздновал победу годом ранее. Но по такому критерию и Тимощук подходит, хотя именно Семак как главный босс присоединился к элитной компании советских специалистов. 

Чемпионами как футболисты и тренеры в разные годы были: Лобановский, Бесков, Романцев, Малофеев и Валентин Иванов. Также Симонян, Николаев, Качалин, Соловьев, Якушин, Гуляев, Попов и Соколов. А теперь есть 14-й участник – Семак. Этнические украинцы определенно приносят «Зениту» успехи, прямо как грузины – «Локомотиву», как любит повторять Сёмин. Бывший капитан сборной Семак – одна из легенд отечественного футбола с идеальной репутацией. То ли еще будет? Но для начала надо подрасти как тренеру и успешно сыграть в ЛЧ. Чемпионство заслужил, но маленьким авансом – были необъяснимо слабые матчи и решения рядом с отличными играми, по итогам которых и получит кубок. 

«Зенит» наработал на чемпионство

Чемпионский кубок в пятый раз достался «Зениту», для самого трофея это первый подобный случай, поэтому получат награду на вечное хранение. Многие любят оценивать категориями «заслуженно» или «незаслуженно», а такая система координат имеет право на существование. Но тут важно оценить путь из пункта «А» - пятое место, назначение тренера, которого не хотел видеть в команде Фурсенко, отсутствие трансферов, в пункт «Б» - первое место, зимние новички, выход Дзюбы из голевой спячки, яркие победы и серия успехов. 

Семак успешно поработал зимой, поэтому весна получилась для команды впервые за много лет триумфальной, если не считать осечки в Лиге Европы – легко могли быть на месте «Валенсии» сейчас, глубины состава хватало. Зато взяли победу в РПЛ. Чемпионский парад «Зенита» запланирован на 26 мая после домашнего матча против «Енисея» - тридцатой игры сезона, в котором спустя четыре долгих, скандальных и изнурительных для клуба года удалось вернуть «золото» в Санкт-Петербург. Выстрадали титул – без вариантов, а если брать 7 побед в 10 весенних турах – исправились в игровом плане и растут. 

Ну, и матч против «Краснодара» дорогого стоит – сложно забыть то шоу. Команда, одержавшая такую победу 2:3 в сумасшедшей игре с невероятной работой вратаря-соперника и голом Дзюбы на последних секундах, подтвердила право на первое место не словом, а делом. Остается только поздравить. «Зенит» - чемпион России 2018/19! 

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Все комментарии
МКС
МКС ответил ЦСКА 06
   248 / 1014
сегодня в 13:55
Удивительные вы спартачи. когда у вас самих столько проблем с игроками с тренерами с руководством с болельщиками, вы все равно злорадствуете над другими
А че там злорадствовать то

Все на поверхности

Зенит взял чемпионство не благодаря скажем выигрышу у ЦСКА

А во время полета из Грозного

После позорного отскока от Ахмата

Благодаря выигрышу Тульского Арсенала над паровозами

Читается как АБСУРД

Но этот абсурд есть чемпионство немытых
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   426 / 1014
сегодня в 13:53
Спасибо за статью))) ЗЕНИТ ЧЕМПИОН)))
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил FCSM всегда первый
   833 / 1014
сегодня в 13:49
Удивительные вы спартачи. когда у вас самих столько проблем с игроками с тренерами с руководством с болельщиками, вы все равно злорадствуете над другими
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   47 / 1014
сегодня в 13:48
Вполне заслуженно и ожидаемо.
Сергея Богдановича ( один из моих любимых игроков в ЦСКА, капитана ЦСКА, теперь тренера Зенита) поздравляю с особой ЛЮБОВЬЮ и УВАЖЕНИЕМ..
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   82 / 1014
сегодня в 13:44
Хорошо хоть самолет не разломали;)))
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый
   132 / 1014
сегодня в 13:38
Отвильяреаленый чемпион хахаха
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый ответил ПерекатиПоле
   132 / 1014
сегодня в 13:35
Посмотрим как ваш газпроект будет Аустрия с Лейпцигом уничтожать :)))
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый
   132 / 1014
сегодня в 13:34
У бомжей даже после чемпионства продолжает бомбить. Нет бы радоваться спокойно они все Спартак упоминают. Вот же надо так бомбить что даже чемпионство не может это заглушить! :))))
Самедов Агил
Самедов Агил ответил d_fincher
   108 / 1014
сегодня в 13:31
Во первых бюджетные деньги вливаются в каждом из российских клубов, тот же Краснодар дотации получает тоже....факт зенит чемпион и стадион шикарный будь хоть он в 100000000 дороже всех стадионов....по поводу школы...да он есть но нормально не функционирует, так же как и все практически школы в России кроме Краснодара... Зенит чемпион...что поделать теперь...и в поле это заслужили потому что есть один тупой и главный аспект турнирная таблица и там зенит за 3 тура до конца стали чемпионами!!! Если ты ни рад это твои проблемы...а Андрея Сергеевича не трогай!!! Аршавин это лучшее что было в новейшей истории футбола России...широков один из лучших цп....а Денисова я понимаю и он на 100000000% прав был в тот момент потому что он ни чем не хуже был этих витселей и халков!!! Как болел локо я поздравлю зенит с чемпионством...и кстати мы поменялись ролями... Мы в прошлом году у них выиграли стали чемпионами а в этом мы проиграли и зенит стал чемпионом!!! Иди свой негатив в другом месте развивай
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   42 / 1014
сегодня в 13:20
Зенит - ЛЧ
Краснодар - ЛЧ
Локомотив - ЛЧ
ЦСКА - ЛЕ
Арсенал Т - ЛЕ
Ростов - ЛЕ
спартак - Москва
Димoн
Димoн
   45 / 1014
сегодня в 13:07
ЗЕНИТ_ЧЕМПИОН!
Спартак_чемпион-это только сон)))))))))))
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 12:50
Давно в России чемпион на следующий год не защищал титул. Думаю в следующем году это случится)
Литейный 4
Литейный 4 ответил DawnOfDestiny
   16 / 1014
сегодня в 12:46
понеслась свинья по грязи... вот ведь бомбануло) хлебай желчь дальше, а Спартаку удачи в борьбе за 6ое место.
Мазутный проект нельзя подпускать выше 6 места. Иначе в Лиге Европы позора не оберется российский болельщик. Гыгыгы
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил d_fincher
   123 / 1014
сегодня в 12:29
Прочел комменты про великий Зенит, рекорды Зенита, лучшую игру Зенита, баллы Зенита и пр. Вынужден внести кое-какие правки: 1. Клуб ваш позорит страну тем, что денег вливается как в Баварию, а результат с гулькин.. гм... нос. 2. Стадион ваш - позорит тем, что стоит как 12 стадионов Ювентуса. 3. Лицо Зенита в разные времена - это Широков "я вас ща ушатаю", "Аршавин "а че? это ваши проблемы!", Денисов "я хочу больше денег чем Халк!" и конечно же Кокорин - который просто бьет людей стулом и гоняет по встречке, эволюция на лицо. С каждым годом политика заваливания футболистов миллионами показывает свои высоты всё гуще. 4. Школа ваша футбольная - это то, чего не существует в природе. 5. История ваша великая - это то, чего не существует в природе. 6. Россия к Зениту относится как к олигархам: и стыдно, и убрать невозможно. 7. Резюмирую: вы - тормоз нашего футбола, благодаря вам десятки молодых футболистов навсегда усаживаются на скамейку, а бюджетные деньги оседают вдоль каркаса стадиона Зенит-Арена. И вот после всего этого вы орете, какие вы великие, какие вы рекордсмены. В вас столько же стыда, сколько было у Миллера на новом стадионе, когда судья топил Урал тремя (!) удалениями и одним пенальти, а вся Россия смотрела и знала, что ничего сделать нельзя, так как РФС и КДК - это Газпром, а президент этого цирка - бывший президент Зенита Мутко. Даже сейчас президент РФС - очередной бывший чиновник Газпрома. Все это знают. У вас нет совести и никогда не было чести. Только такие классные ребята как вы могли повесить баннер на игре с Динамо: "сдох ваш Яшин". Где вы и где Яшин? Какое отношение вы имеете к истории футбола нашей страны и к его развитию? Вы - новые русские от футбола. Если кто помнит фильм Балабанова "Жмурки", так там герои Панина и Дюжева - это и есть Мутко и Дюков, пришедшие в конце фильма во власть, порядки наводить. Отмечайте тихо. Вы не заслужили ни-че-гго.
    Лена Младова
    Лена Младова
       571 / 1014
    сегодня в 12:26
    Спартак чемпион!!!!
    Ой. простите меня! Это я про сон написала. Приснится же такое...
    112910315
    112910315
       95 / 1014
    сегодня в 12:22
    Болельщиков Зенита с заслуженной победой в РПЛ этого сезона.
    d_fincher
    d_fincher
       203 / 1014
    сегодня в 12:15
    Прочел комменты про великий Зенит, рекорды Зенита, лучшую игру Зенита, баллы Зенита и пр. Вынужден внести кое-какие правки:

    1. Клуб ваш позорит страну тем, что денег вливается как в Баварию, а результат с гулькин.. гм... нос.
    2. Стадион ваш - позорит тем, что стоит как 12 стадионов Ювентуса.
    3. Лицо Зенита в разные времена - это Широков "я вас ща ушатаю", "Аршавин "а че? это ваши проблемы!", Денисов "я хочу больше денег чем Халк!" и конечно же Кокорин - который просто бьет людей стулом и гоняет по встречке, эволюция на лицо. С каждым годом политика заваливания футболистов миллионами показывает свои высоты всё гуще.
    4. Школа ваша футбольная - это то, чего не существует в природе.
    5. История ваша великая - это то, чего не существует в природе.
    6. Россия к Зениту относится как к олигархам: и стыдно, и убрать невозможно.
    7. Резюмирую: вы - тормоз нашего футбола, благодаря вам десятки молодых футболистов навсегда усаживаются на скамейку, а бюджетные деньги оседают вдоль каркаса стадиона Зенит-Арена.

    И вот после всего этого вы орете, какие вы великие, какие вы рекордсмены. В вас столько же стыда, сколько было у Миллера на новом стадионе, когда судья топил Урал тремя (!) удалениями и одним пенальти, а вся Россия смотрела и знала, что ничего сделать нельзя, так как РФС и КДК - это Газпром, а президент этого цирка - бывший президент Зенита Мутко. Даже сейчас президент РФС - очередной бывший чиновник Газпрома. Все это знают.

    У вас нет совести и никогда не было чести. Только такие классные ребята как вы могли повесить баннер на игре с Динамо: "сдох ваш Яшин".

    Где вы и где Яшин? Какое отношение вы имеете к истории футбола нашей страны и к его развитию? Вы - новые русские от футбола. Если кто помнит фильм Балабанова "Жмурки", так там герои Панина и Дюжева - это и есть Мутко и Дюков, пришедшие в конце фильма во власть, порядки наводить.

    Отмечайте тихо. Вы не заслужили ни-че-гго.
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