Пришла волна! «Зенит» бурно празднует чемпионство

сегодня, 12:30

Санкт-Петербург гуляет, а игра с ЦСКА через неделю поменяла назначение – ждут вручение кубка. «Соккер.ру» делится радостью победителей.

Команду встретили в аэропорту

Фанаты – сильная сторона «Зенита», а умная акция с огненной дорогой по пути на матч с «Фенербахче» сделала их знаменитыми на весь мир именно в этом сезоне. А сам Санкт-Петербург был готов к российскому титулу, ведь ждал его давно. А сам «Зенит» узнал о новом чемпионском звании благодаря сообщению в самолете из Грозного – футболисты команды Семака убедились, что «Арсенал» обыграл «Локомотив», а началось традиционное командное безумие с криками и прыжками по салону:

Азмун даже испугался, что с самолетом что-то произойдет, так прыгали и радовались футболисты и тренеры. Их радость можно понять, ведь трижды подряд золотые медали отправлялись в Москву, а теперь вернулись в Санкт-Петербург. И в аэропорту сразу собралась толпа, которая начала праздновать титул. Благодарности от футболистов, заряды, понятные каждому и единение с командой. Ярко и одновременно уютно получилось. Когда еще увидите, как Сергей Семак зажигает файер, если не в чемпионскую ночь?

Дзюба стал чемпионом России!

Наконец-то получил то, за чем шел, когда покидал «Спартак»! Впервые на тридцать первом году жизни. Понятно, что у части публики к форварду стойко отрицательное отношение. Но надо отдать должное Артему. Например, у него за карьеру, которую провел строго в России, больше голов, чем у многих известных нападающих. Конечно, Стрельцова обошел по голам из-за разницы в матчах, но Сычев или Погребняк тоже отличались реже – хотя второй играет до сих пор.

А титул Дзюба встретил дома, ведь против «Ахмата» не играл из-за травмы. И победу, безусловно, полностью заслужил. Зануда Радимов не упустил возможности заявить от имени «Виража» - мол, никогда Артем не станет своим, но об этом лучше спрашивать у фанатов. Некоторые ветераны «Зенита» и «Спартака» - душные ребята, не находите? А поклонникам северного клуба важнее, что у Дзюбы 52 гола в 136 матчах за команду и немало ассистов. Полезный форвард, заслуженный чемпион и человек, на котором ставили опыты по выносливости – 228 верховых единоборства и 114 выигранных!

Золотые медали получили попутчики

Попутчики неспешной футбольной революции Семака, но не самые полезные ее участники. Например, Малафеев подчеркнул, что «Зенит» выиграл чемпионство и для Кокорина. История куда менее трогательная, чем рубка «Аякса» на топливе братского сочувствия к бедняге Нури, но по регламенту РПЛ выдает 40 комплектов медалей, а клуб может за свои деньги заказать дополнительные. Так что Кокорин, как и Маркизио, Терентьев, Краневиттер и Маммана – новые чемпионы России. И Заболотный, конечно же. «Зениту» не помешало наличие игроков, которые помогали слабо, как тот же Набиуллин, хотя Эльмиру доверяли.

Зато теперь можно шутить о золотой медали легендарного Антона Заболотного – отдал предчемпионский голевой пас с «Ахматом». Так получилось, что титул Семаку оформил «спартаковец» Бакаев из «Арсенала». А закрепил перевес Джорджевич, которому Малафеев звонил и благодарил за гол «Локомотиву». Талантливые у «Зенита» основные конкуренты. «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА со «Спартаком» сделали все, чтобы летнее предсказание гуру Бердыева о чемпионстве Семака с большим отрывом сбылось. Не то чтобы прогноз неожиданный, но титул за три тура до конца в РПЛ – ранний и уверенный.

Зимние новички – ключи к успеху

Иванович, Жирков, Анюков, Лунев, Паредес, Ерохин и Нобоа тоже внесли свой вклад, но от тех, кто на поле по разным причинам титул не отработал, переходим к людям, которые за короткий отрезок стали своими. Ракицкий допускал ошибки в защите, но разовые. А если суммировать его подвиги – три гола со штрафных, причем все голы были важными, то ляпы в обороне можно списать на отсутствие сыгранности. Ярослав забил за «Зенит» в РПЛ больше, чем Маркизио, Кузяев или Мак. Столько же, как Шатов и Паредес, хотя оба сыграли больше минут, чем центральный защитник, да и били по воротам чаще.

Также нельзя не отметить Барриоса – 3.9 отбора за игру, абсолютно лучший показатель в составе команды, где раньше лидировал Кузяев с показателем 2.7 отбора. И хотя читает игру колумбиец пока хуже, поскольку ему 25 лет и только адаптируется – есть шанс, что осенью будет грамотнее и сильнее во всех фазах игры. А вот к Азмуну вопросов нет. Сердар не был чемпионом России, но благодаря 8 голам в 10 сыгранных матчах полностью заслужил «золото». 4.3 удара за игру и важные голы в сложных матчах – иранец заслужил титул, как и все зимние новички. Из 50 голов в РПЛ четверть забили люди, прибывшие в январе. А Ракицкий за сезон станет чемпионом России и Украины одновременно – «Шахтер» вряд ли отдаст «Динамо» первое место.

Семак присоединился к легендам

У тренера это 6 чемпионский титул – выигрывал с ЦСКА , «Рубином», «Зенитом» как игрок, а у ветерана Анюкова – 5-й, и все с одним клубом. А вот Сергей Богданович стал первым в истории чемпионата России человеком, который стал чемпионом как игрок и как тренер. Уникальный случай, если не подключать помощников главных тренеров, вроде Лоськова, который в штабе Сёмина праздновал победу годом ранее. Но по такому критерию и Тимощук подходит, хотя именно Семак как главный босс присоединился к элитной компании советских специалистов.

Чемпионами как футболисты и тренеры в разные годы были: Лобановский, Бесков, Романцев, Малофеев и Валентин Иванов. Также Симонян, Николаев, Качалин, Соловьев, Якушин, Гуляев, Попов и Соколов. А теперь есть 14-й участник – Семак. Этнические украинцы определенно приносят «Зениту» успехи, прямо как грузины – «Локомотиву», как любит повторять Сёмин. Бывший капитан сборной Семак – одна из легенд отечественного футбола с идеальной репутацией. То ли еще будет? Но для начала надо подрасти как тренеру и успешно сыграть в ЛЧ . Чемпионство заслужил, но маленьким авансом – были необъяснимо слабые матчи и решения рядом с отличными играми, по итогам которых и получит кубок.

«Зенит» наработал на чемпионство

Чемпионский кубок в пятый раз достался «Зениту», для самого трофея это первый подобный случай, поэтому получат награду на вечное хранение. Многие любят оценивать категориями «заслуженно» или «незаслуженно», а такая система координат имеет право на существование. Но тут важно оценить путь из пункта «А» - пятое место, назначение тренера, которого не хотел видеть в команде Фурсенко, отсутствие трансферов, в пункт «Б» - первое место, зимние новички, выход Дзюбы из голевой спячки, яркие победы и серия успехов.

Семак успешно поработал зимой, поэтому весна получилась для команды впервые за много лет триумфальной, если не считать осечки в Лиге Европы – легко могли быть на месте «Валенсии» сейчас, глубины состава хватало. Зато взяли победу в РПЛ . Чемпионский парад «Зенита» запланирован на 26 мая после домашнего матча против «Енисея» - тридцатой игры сезона, в котором спустя четыре долгих, скандальных и изнурительных для клуба года удалось вернуть «золото» в Санкт-Петербург. Выстрадали титул – без вариантов, а если брать 7 побед в 10 весенних турах – исправились в игровом плане и растут.

Ну, и матч против «Краснодара» дорогого стоит – сложно забыть то шоу. Команда, одержавшая такую победу 2:3 в сумасшедшей игре с невероятной работой вратаря-соперника и голом Дзюбы на последних секундах, подтвердила право на первое место не словом, а делом. Остается только поздравить. «Зенит» - чемпион России 2018/19!