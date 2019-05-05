Пришла волна! «Зенит» бурно празднует чемпионство

Санкт-Петербург гуляет, а игра с ЦСКА через неделю поменяла назначение – ждут вручение кубка. «Соккер.ру» делится радостью победителей.
Команду встретили в аэропорту
Фанаты – сильная сторона «Зенита», а умная акция с огненной дорогой по пути на матч с «Фенербахче» сделала их знаменитыми на весь мир именно в этом сезоне. А сам Санкт-Петербург был готов к российскому титулу, ведь ждал его давно. А сам «Зенит» узнал о новом чемпионском звании благодаря сообщению в самолете из Грозного – футболисты команды Семака убедились, что «Арсенал» обыграл «Локомотив», а началось традиционное командное безумие с криками и прыжками по салону:
Азмун даже испугался, что с самолетом что-то произойдет, так прыгали и радовались футболисты и тренеры. Их радость можно понять, ведь трижды подряд золотые медали отправлялись в Москву, а теперь вернулись в Санкт-Петербург. И в аэропорту сразу собралась толпа, которая начала праздновать титул. Благодарности от футболистов, заряды, понятные каждому и единение с командой. Ярко и одновременно уютно получилось. Когда еще увидите, как Сергей Семак зажигает файер, если не в чемпионскую ночь?
Дзюба стал чемпионом России!
Наконец-то получил то, за чем шел, когда покидал «Спартак»! Впервые на тридцать первом году жизни. Понятно, что у части публики к форварду стойко отрицательное отношение. Но надо отдать должное Артему. Например, у него за карьеру, которую провел строго в России, больше голов, чем у многих известных нападающих. Конечно, Стрельцова обошел по голам из-за разницы в матчах, но Сычев или Погребняк тоже отличались реже – хотя второй играет до сих пор.
А титул Дзюба встретил дома, ведь против «Ахмата» не играл из-за травмы. И победу, безусловно, полностью заслужил. Зануда Радимов не упустил возможности заявить от имени «Виража» - мол, никогда Артем не станет своим, но об этом лучше спрашивать у фанатов. Некоторые ветераны «Зенита» и «Спартака» - душные ребята, не находите? А поклонникам северного клуба важнее, что у Дзюбы 52 гола в 136 матчах за команду и немало ассистов. Полезный форвард, заслуженный чемпион и человек, на котором ставили опыты по выносливости – 228 верховых единоборства и 114 выигранных!
Золотые медали получили попутчики
Попутчики неспешной футбольной революции Семака, но не самые полезные ее участники. Например, Малафеев подчеркнул, что «Зенит» выиграл чемпионство и для Кокорина. История куда менее трогательная, чем рубка «Аякса» на топливе братского сочувствия к бедняге Нури, но по регламенту РПЛ выдает 40 комплектов медалей, а клуб может за свои деньги заказать дополнительные. Так что Кокорин, как и Маркизио, Терентьев, Краневиттер и Маммана – новые чемпионы России. И Заболотный, конечно же. «Зениту» не помешало наличие игроков, которые помогали слабо, как тот же Набиуллин, хотя Эльмиру доверяли.
Зато теперь можно шутить о золотой медали легендарного Антона Заболотного – отдал предчемпионский голевой пас с «Ахматом». Так получилось, что титул Семаку оформил «спартаковец» Бакаев из «Арсенала». А закрепил перевес Джорджевич, которому Малафеев звонил и благодарил за гол «Локомотиву». Талантливые у «Зенита» основные конкуренты. «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА со «Спартаком» сделали все, чтобы летнее предсказание гуру Бердыева о чемпионстве Семака с большим отрывом сбылось. Не то чтобы прогноз неожиданный, но титул за три тура до конца в РПЛ – ранний и уверенный.
Зимние новички – ключи к успеху
Иванович, Жирков, Анюков, Лунев, Паредес, Ерохин и Нобоа тоже внесли свой вклад, но от тех, кто на поле по разным причинам титул не отработал, переходим к людям, которые за короткий отрезок стали своими. Ракицкий допускал ошибки в защите, но разовые. А если суммировать его подвиги – три гола со штрафных, причем все голы были важными, то ляпы в обороне можно списать на отсутствие сыгранности. Ярослав забил за «Зенит» в РПЛ больше, чем Маркизио, Кузяев или Мак. Столько же, как Шатов и Паредес, хотя оба сыграли больше минут, чем центральный защитник, да и били по воротам чаще.
Также нельзя не отметить Барриоса – 3.9 отбора за игру, абсолютно лучший показатель в составе команды, где раньше лидировал Кузяев с показателем 2.7 отбора. И хотя читает игру колумбиец пока хуже, поскольку ему 25 лет и только адаптируется – есть шанс, что осенью будет грамотнее и сильнее во всех фазах игры. А вот к Азмуну вопросов нет. Сердар не был чемпионом России, но благодаря 8 голам в 10 сыгранных матчах полностью заслужил «золото». 4.3 удара за игру и важные голы в сложных матчах – иранец заслужил титул, как и все зимние новички. Из 50 голов в РПЛ четверть забили люди, прибывшие в январе. А Ракицкий за сезон станет чемпионом России и Украины одновременно – «Шахтер» вряд ли отдаст «Динамо» первое место.
Семак присоединился к легендам
У тренера это 6 чемпионский титул – выигрывал с ЦСКА, «Рубином», «Зенитом» как игрок, а у ветерана Анюкова – 5-й, и все с одним клубом. А вот Сергей Богданович стал первым в истории чемпионата России человеком, который стал чемпионом как игрок и как тренер. Уникальный случай, если не подключать помощников главных тренеров, вроде Лоськова, который в штабе Сёмина праздновал победу годом ранее. Но по такому критерию и Тимощук подходит, хотя именно Семак как главный босс присоединился к элитной компании советских специалистов.
Чемпионами как футболисты и тренеры в разные годы были: Лобановский, Бесков, Романцев, Малофеев и Валентин Иванов. Также Симонян, Николаев, Качалин, Соловьев, Якушин, Гуляев, Попов и Соколов. А теперь есть 14-й участник – Семак. Этнические украинцы определенно приносят «Зениту» успехи, прямо как грузины – «Локомотиву», как любит повторять Сёмин. Бывший капитан сборной Семак – одна из легенд отечественного футбола с идеальной репутацией. То ли еще будет? Но для начала надо подрасти как тренеру и успешно сыграть в ЛЧ. Чемпионство заслужил, но маленьким авансом – были необъяснимо слабые матчи и решения рядом с отличными играми, по итогам которых и получит кубок.
«Зенит» наработал на чемпионство
Чемпионский кубок в пятый раз достался «Зениту», для самого трофея это первый подобный случай, поэтому получат награду на вечное хранение. Многие любят оценивать категориями «заслуженно» или «незаслуженно», а такая система координат имеет право на существование. Но тут важно оценить путь из пункта «А» - пятое место, назначение тренера, которого не хотел видеть в команде Фурсенко, отсутствие трансферов, в пункт «Б» - первое место, зимние новички, выход Дзюбы из голевой спячки, яркие победы и серия успехов.
Семак успешно поработал зимой, поэтому весна получилась для команды впервые за много лет триумфальной, если не считать осечки в Лиге Европы – легко могли быть на месте «Валенсии» сейчас, глубины состава хватало. Зато взяли победу в РПЛ. Чемпионский парад «Зенита» запланирован на 26 мая после домашнего матча против «Енисея» - тридцатой игры сезона, в котором спустя четыре долгих, скандальных и изнурительных для клуба года удалось вернуть «золото» в Санкт-Петербург. Выстрадали титул – без вариантов, а если брать 7 побед в 10 весенних турах – исправились в игровом плане и растут.
Ну, и матч против «Краснодара» дорогого стоит – сложно забыть то шоу. Команда, одержавшая такую победу 2:3 в сумасшедшей игре с невероятной работой вратаря-соперника и голом Дзюбы на последних секундах, подтвердила право на первое место не словом, а делом. Остается только поздравить. «Зенит» - чемпион России 2018/19!
Все на поверхности
Зенит взял чемпионство не благодаря скажем выигрышу у ЦСКА
А во время полета из Грозного
После позорного отскока от Ахмата
Благодаря выигрышу Тульского Арсенала над паровозами
Читается как АБСУРД
Но этот абсурд есть чемпионство немытых
Все на поверхности
Зенит взял чемпионство не благодаря скажем выигрышу у ЦСКА
А во время полета из Грозного
После позорного отскока от Ахмата
Благодаря выигрышу Тульского Арсенала над паровозами
Читается как АБСУРД
Но этот абсурд есть чемпионство немытых
Сергея Богдановича ( один из моих любимых игроков в ЦСКА, капитана ЦСКА, теперь тренера Зенита) поздравляю с особой ЛЮБОВЬЮ и УВАЖЕНИЕМ..
Сергея Богдановича ( один из моих любимых игроков в ЦСКА, капитана ЦСКА, теперь тренера Зенита) поздравляю с особой ЛЮБОВЬЮ и УВАЖЕНИЕМ..
Краснодар - ЛЧ
Локомотив - ЛЧ
ЦСКА - ЛЕ
Арсенал Т - ЛЕ
Ростов - ЛЕ
спартак - Москва
Краснодар - ЛЧ
Локомотив - ЛЧ
ЦСКА - ЛЕ
Арсенал Т - ЛЕ
Ростов - ЛЕ
спартак - Москва
Спартак_чемпион-это только сон)))))))))))
Спартак_чемпион-это только сон)))))))))))
Ой. простите меня! Это я про сон написала. Приснится же такое...
Ой. простите меня! Это я про сон написала. Приснится же такое...
1. Клуб ваш позорит страну тем, что денег вливается как в Баварию, а результат с гулькин.. гм... нос.
2. Стадион ваш - позорит тем, что стоит как 12 стадионов Ювентуса.
3. Лицо Зенита в разные времена - это Широков "я вас ща ушатаю", "Аршавин "а че? это ваши проблемы!", Денисов "я хочу больше денег чем Халк!" и конечно же Кокорин - который просто бьет людей стулом и гоняет по встречке, эволюция на лицо. С каждым годом политика заваливания футболистов миллионами показывает свои высоты всё гуще.
4. Школа ваша футбольная - это то, чего не существует в природе.
5. История ваша великая - это то, чего не существует в природе.
6. Россия к Зениту относится как к олигархам: и стыдно, и убрать невозможно.
7. Резюмирую: вы - тормоз нашего футбола, благодаря вам десятки молодых футболистов навсегда усаживаются на скамейку, а бюджетные деньги оседают вдоль каркаса стадиона Зенит-Арена.
И вот после всего этого вы орете, какие вы великие, какие вы рекордсмены. В вас столько же стыда, сколько было у Миллера на новом стадионе, когда судья топил Урал тремя (!) удалениями и одним пенальти, а вся Россия смотрела и знала, что ничего сделать нельзя, так как РФС и КДК - это Газпром, а президент этого цирка - бывший президент Зенита Мутко. Даже сейчас президент РФС - очередной бывший чиновник Газпрома. Все это знают.
У вас нет совести и никогда не было чести. Только такие классные ребята как вы могли повесить баннер на игре с Динамо: "сдох ваш Яшин".
Где вы и где Яшин? Какое отношение вы имеете к истории футбола нашей страны и к его развитию? Вы - новые русские от футбола. Если кто помнит фильм Балабанова "Жмурки", так там герои Панина и Дюжева - это и есть Мутко и Дюков, пришедшие в конце фильма во власть, порядки наводить.
Отмечайте тихо. Вы не заслужили ни-че-гго.
1. Клуб ваш позорит страну тем, что денег вливается как в Баварию, а результат с гулькин.. гм... нос.
2. Стадион ваш - позорит тем, что стоит как 12 стадионов Ювентуса.
3. Лицо Зенита в разные времена - это Широков "я вас ща ушатаю", "Аршавин "а че? это ваши проблемы!", Денисов "я хочу больше денег чем Халк!" и конечно же Кокорин - который просто бьет людей стулом и гоняет по встречке, эволюция на лицо. С каждым годом политика заваливания футболистов миллионами показывает свои высоты всё гуще.
4. Школа ваша футбольная - это то, чего не существует в природе.
5. История ваша великая - это то, чего не существует в природе.
6. Россия к Зениту относится как к олигархам: и стыдно, и убрать невозможно.
7. Резюмирую: вы - тормоз нашего футбола, благодаря вам десятки молодых футболистов навсегда усаживаются на скамейку, а бюджетные деньги оседают вдоль каркаса стадиона Зенит-Арена.
И вот после всего этого вы орете, какие вы великие, какие вы рекордсмены. В вас столько же стыда, сколько было у Миллера на новом стадионе, когда судья топил Урал тремя (!) удалениями и одним пенальти, а вся Россия смотрела и знала, что ничего сделать нельзя, так как РФС и КДК - это Газпром, а президент этого цирка - бывший президент Зенита Мутко. Даже сейчас президент РФС - очередной бывший чиновник Газпрома. Все это знают.
У вас нет совести и никогда не было чести. Только такие классные ребята как вы могли повесить баннер на игре с Динамо: "сдох ваш Яшин".
Где вы и где Яшин? Какое отношение вы имеете к истории футбола нашей страны и к его развитию? Вы - новые русские от футбола. Если кто помнит фильм Балабанова "Жмурки", так там герои Панина и Дюжева - это и есть Мутко и Дюков, пришедшие в конце фильма во власть, порядки наводить.
Отмечайте тихо. Вы не заслужили ни-че-гго.