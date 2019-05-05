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Джано и Тимофеев не смогут сыграть против «Спартака»

вчера, 16:20
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак18.05.2019 в 19:00 Не начался

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что Артем Тимофеев и Джано пропустят матч 29-го тура РПЛ со «Спартаком».

Футболисты находятся в аренде в самарском клубе. 

Джано Ананидзе и Артем Тимофеев не смогут сыграть со «Спартаком» из-за пункта в контракте их арендного соглашения.

Отметим, что в матче 27-го тура РПЛ «Крылья Советов» упустили победу над «Уфой».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   24 / 1009
вчера в 21:27
Позорники!
cska plus
cska plus
   24 / 1009
вчера в 21:26
Снова федун занимается грязными делами.
ЧиП
ЧиП
   507 / 1009
вчера в 21:22
толку от них. нашли кого бояться. стандартная ситуация, контракт.
Заполярный
Заполярный ответил Литейный 4
   242 / 1009
вчера в 21:10
Ой как стыдно. Свиньи боятся даже своего Ананидзе. Это только подчеркивает слабость мазутного проекта. Гыгыгы
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       5 / 1009
    вчера в 18:05
    Без комментариев...))))
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       333 / 1009
    вчера в 17:55
    Самара - ПЛ - Пердив - какой то круг замкнутый получается..
    Пора им название с Крыльев менять на "лифтеров"
    Balanenok
    Balanenok
       483 / 1009
    вчера в 17:37
    Разве можно бояться своих бывших?
    kust07
    kust07
       113 / 1009
    вчера в 17:00
    Ну это понятное дело.
    mikysss
    mikysss
       142 / 1009
    вчера в 16:50
    Щас петушки закукарекают что Федун опять купил, а не пункт в контракте
    aventure61
    aventure61
       475 / 1009
    вчера в 16:42
    Да ладно-опять у грузина травма.Он вообще когда нибуть играл за последние пять лет.Джано пожалуй круче вермалена и дзагоева естественно не в игре а по больничным.
    makkie
    makkie
       18 / 1009
    вчера в 16:41
    Логично, стандартный пункт в контрактах.
    Смысл играть против своего клуба, будучи в аренде?

    Сразу вспомнились Дзюба и Шатов со своими голами в ворота Зенита. А потом нытье питерских и проклинания в стиле "Иуды" :)))
    mat73
    mat73
       235 / 1009
    вчера в 16:40
    Ничего принципиального, ни для тех, ни для других. Спартаку можно было и не бояться их, а в Крыльях те и не так уж незаменимы
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       83 / 1009
    вчера в 16:37
    Позор спартаку!
    holms918
    holms918
       606 / 1009
    вчера в 16:35
    Какой нехороший этот пункт.
    Литейный 4
    Литейный 4
       9 / 1009
    вчера в 16:34
    Ой как стыдно. Свиньи боятся даже своего Ананидзе. Это только подчеркивает слабость мазутного проекта. Гыгыгы
    oncha
    oncha
       193 / 1009
    вчера в 16:26
    Стыдно за спартак опять.
    Nafnafik
    Nafnafik
       253 / 1009
    вчера в 16:24
    Опять свиньи поступают по-свински.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       7 / 1009
    вчера в 16:21
    Осла6ляют соперника. Так было 5 лет назад с Ростовом по Дзюбе и тому же Джано. ПОЗОР!
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