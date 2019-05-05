Джано и Тимофеев не смогут сыграть против «Спартака»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что Артем Тимофеев и Джано пропустят матч 29-го тура РПЛ со «Спартаком».
Футболисты находятся в аренде в самарском клубе.
Джано Ананидзе и Артем Тимофеев не смогут сыграть со «Спартаком» из-за пункта в контракте их арендного соглашения.
Отметим, что в матче 27-го тура РПЛ «Крылья Советов» упустили победу над «Уфой».
Пора им название с Крыльев менять на "лифтеров"
Пора им название с Крыльев менять на "лифтеров"
Смысл играть против своего клуба, будучи в аренде?
Сразу вспомнились Дзюба и Шатов со своими голами в ворота Зенита. А потом нытье питерских и проклинания в стиле "Иуды" :)))
Смысл играть против своего клуба, будучи в аренде?
Сразу вспомнились Дзюба и Шатов со своими голами в ворота Зенита. А потом нытье питерских и проклинания в стиле "Иуды" :)))