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Данни: «Все игроки „Зенита“ - герои»

вчера, 18:20

Бывший игрок «Зенита» Данни рад, что его бывший клуб стал чемпионом России.

Я действительно очень счастлив новому триумфу «Зенита». Мои поздравления всей команде «Зенит» за то, какой невероятный сезон они провели. Клуб сработал на отлично, заслуживает высшей оценки! Я очень рад, что Сергей Семак сразу же сумел стать чемпионом, он заслужил этот титул. Вообще я считаю, что вся команда - герои. Сезон «Зенит» провел очень хорошо и по праву заслужил этот чемпионский титул. Мои поздравления всем!

Ранее сообщалось, что португалец посетит домашний матч петербургской команды с ЦСКА, который состоится в рамках 28-го тура РПЛ 12 мая.  

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora
   934 / 1004
сегодня в 02:37
Ага, мстители. Альтернативная версия.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   490 / 1004
вчера в 21:11
Хтооо ? ))))))))))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   236 / 1004
вчера в 19:58
Я тоже так считаю все герои
kastites
kastites
   61 / 1004
вчера в 19:53
Всё молодцы ,герои!!!!
Через год за 5 туров станем чемпионами!!!!
Leningrad 84
Leningrad 84
   26 / 1004
вчера в 19:19
Мигель, спасибо!
Помним твой первый гол за Зенит в ворота "Манчестер Юнайтед"!
Узбагоеный
Узбагоеный
   324 / 1004
вчера в 18:41
Удачи по жизни кудеснику мяча.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Abverin
   42 / 1004
вчера в 18:29
Заболотный для потехи в Зените.
Человек и манекен!
Abverin
Abverin ответил Байкал-38
   172 / 1004
вчера в 18:24
Все герои, а Заболотный супермен!
Заболотный для потехи в Зените.
Байкал-38
Байкал-38
   42 / 1004
вчера в 18:23
Все герои, а Заболотный супермен!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   180 / 1004
вчера в 18:21
Абсолютно верно.
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