Данни: «Все игроки „Зенита“ - герои»

Бывший игрок «Зенита» Данни рад, что его бывший клуб стал чемпионом России.

Я действительно очень счастлив новому триумфу «Зенита». Мои поздравления всей команде «Зенит» за то, какой невероятный сезон они провели. Клуб сработал на отлично, заслуживает высшей оценки! Я очень рад, что Сергей Семак сразу же сумел стать чемпионом, он заслужил этот титул. Вообще я считаю, что вся команда - герои. Сезон «Зенит» провел очень хорошо и по праву заслужил этот чемпионский титул. Мои поздравления всем!