Данни: «Все игроки „Зенита“ - герои»

Бывший игрок «Зенита» Данни рад, что его бывший клуб стал чемпионом России.
Я действительно очень счастлив новому триумфу «Зенита». Мои поздравления всей команде «Зенит» за то, какой невероятный сезон они провели. Клуб сработал на отлично, заслуживает высшей оценки! Я очень рад, что Сергей Семак сразу же сумел стать чемпионом, он заслужил этот титул. Вообще я считаю, что вся команда - герои. Сезон «Зенит» провел очень хорошо и по праву заслужил этот чемпионский титул. Мои поздравления всем!
Ранее сообщалось, что португалец посетит домашний матч петербургской команды с ЦСКА, который состоится в рамках 28-го тура РПЛ 12 мая.
Через год за 5 туров станем чемпионами!!!!
Через год за 5 туров станем чемпионами!!!!
Помним твой первый гол за Зенит в ворота "Манчестер Юнайтед"!
Помним твой первый гол за Зенит в ворота "Манчестер Юнайтед"!
https://youtu.be/3MlI1RC-h-g