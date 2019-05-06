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Бышовец: «У ЦСКА есть определённые проблемы с составом»

вчера, 18:01

Бывший наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец считает, что в Лиге чемпионов должен выступать «Краснодар», а не ЦСКА. На данный момент «быки» находятся на 3 месте в таблице, опережая москвичей на 2 пункта.

Сегодня «Краснодар» выглядит надёжнее, чем ЦСКА. У москвичей есть определённые проблемы с составом, в команде много неопытных игроков, есть травмы у отдельных футболистов. У ЦСКА потенциал резерва достаточный, но хватит ли игрокам опыта? Это вопрос. 

«Краснодар» в этом году выглядит как команда, способная достичь большего, чем розыгрыш Лиги Европы. В интересах отечественного футбола — «Краснодар» перспективнее.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответил Absinthe2
   19 / 1004
вчера в 23:11
У РФ есть определенные проблемы с Цска. Постоянно стыдимся в Европе)
Тебе -то,непричастному,что стыдиться? Чини комбайн потихоньку и мечтай о пришествии Бердыева.А пока Валера вас пользует,привыкайте к заслуженному месту в табели о рангах.
Nimbles
Nimbles
   796 / 1004
вчера в 21:36
    Absinthe2
    Absinthe2
       439 / 1004
    вчера в 21:35
    У РФ есть определенные проблемы с Цска. Постоянно стыдимся в Европе)
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Leha-ha50
       19 / 1004
    вчера в 21:14
    Спартак в ЛЧ??? Ты напугал всю страну!!!
    Да что страну,всю Европу до Ливерпуля!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил BenderBender
       7 / 1004
    вчера в 21:06
    Лучше бы кони попали?))) Зенит приносит в копилку России больше всех очков. Краснодар - да. Главное, что не кони. Уж лучше Спартак
    Спартак в ЛЧ??? Ты напугал всю страну!!!
    Denkuz
    Denkuz
       191 / 1004
    вчера в 20:41
    Нечего было орать про свою драгоценную молодежь, которая оказалась обыкновенной.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       265 / 1004
    вчера в 20:23
    В" интересах отечественного футбола" чтобы и та и другая команды продолжали развивать свою молодёжь, а кому где играть укажет турнирная таблица .
    SHMEL
    SHMEL
       151 / 1004
    вчера в 19:34
    Кто займет 2 место,тот и достоин,кто 3 тот тоже будет пытаться попасть в основную сетку ЛЧ,а языком молоть все горазды,да и ЛЧ не завтра стартует.
    Союзник противников
    Союзник противников
       19 / 1004
    вчера в 18:49
    У ЦСКА проблема с тренерским составом,а "Краснодар" постигнет та же судьба в ЛЧ,что и другие наши клубы,кто бы не вышел в этот розыгрыш.
    BenderBender
    BenderBender ответил cska plus
       508 / 1004
    вчера в 18:35
    Лучше бы кони попали?)))
    Зенит приносит в копилку России больше всех очков.
    Краснодар - да.
    Главное, что не кони. Уж лучше Спартак
    BenderBender
    BenderBender
       508 / 1004
    вчера в 18:33
    У ЦСКА есть определённые проблемы с составом

    ...и с тренером)
    Alladins
    Alladins
       141 / 1004
    вчера в 18:20
    В пердиве наберут новый состав.
    Великолепный
    Великолепный
       106 / 1004
    вчера в 18:18
    Бышовец прям капитан очевидность.
    Буд то никто не знает, что после прошлого сезона
    Команда поменялась на 80 процентов.
    И продолжала собираться ещё после
    Начала чемпионата.
    Быстро только кошки родятся, а тут новая команда.
    cska plus
    cska plus
       43 / 1004
    вчера в 18:15
    Специально для бышовца: ни одна другая команда не заслужила играть в ЛЧ кроме Краснодара, ни Зенит ни ием более Локо ничего не покажут в этом турнире.
    drug01
    drug01
       135 / 1004
    вчера в 18:09
    Открыл я Америку они сами знают!
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