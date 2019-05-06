Бышовец: «У ЦСКА есть определённые проблемы с составом»

Бывший наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец считает, что в Лиге чемпионов должен выступать «Краснодар», а не ЦСКА. На данный момент «быки» находятся на 3 месте в таблице, опережая москвичей на 2 пункта.
Сегодня «Краснодар» выглядит надёжнее, чем ЦСКА. У москвичей есть определённые проблемы с составом, в команде много неопытных игроков, есть травмы у отдельных футболистов. У ЦСКА потенциал резерва достаточный, но хватит ли игрокам опыта? Это вопрос.
«Краснодар» в этом году выглядит как команда, способная достичь большего, чем розыгрыш Лиги Европы. В интересах отечественного футбола — «Краснодар» перспективнее.
Зенит приносит в копилку России больше всех очков.
Краснодар - да.
Главное, что не кони. Уж лучше Спартак
Зенит приносит в копилку России больше всех очков.
Краснодар - да.
Главное, что не кони. Уж лучше Спартак
...и с тренером)
...и с тренером)
Буд то никто не знает, что после прошлого сезона
Команда поменялась на 80 процентов.
И продолжала собираться ещё после
Начала чемпионата.
Быстро только кошки родятся, а тут новая команда.
Буд то никто не знает, что после прошлого сезона
Команда поменялась на 80 процентов.
И продолжала собираться ещё после
Начала чемпионата.
Быстро только кошки родятся, а тут новая команда.