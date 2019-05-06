Бышовец: «У ЦСКА есть определённые проблемы с составом»

Бывший наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец считает, что в Лиге чемпионов должен выступать «Краснодар», а не ЦСКА . На данный момент «быки» находятся на 3 месте в таблице, опережая москвичей на 2 пункта.

Сегодня «Краснодар» выглядит надёжнее, чем ЦСКА . У москвичей есть определённые проблемы с составом, в команде много неопытных игроков, есть травмы у отдельных футболистов. У ЦСКА потенциал резерва достаточный, но хватит ли игрокам опыта? Это вопрос.

«Краснодар» в этом году выглядит как команда, способная достичь большего, чем розыгрыш Лиги Европы. В интересах отечественного футбола — «Краснодар» перспективнее.