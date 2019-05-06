Р. Нигматуллин: "Уверен, что в новом сезоне Еременко заиграет ещё лучше ...

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что клуб зря расстался с хавбеком Романом Еременко, который зимой перешёл в «Ростов».

Отпустив Романа Ерёменко, «Спартак» кусает всё, что можно, в том числе и локти. Это было не совсем игровым решением. Видимо, Кононов не хотел работать с игроками предыдущих тренеров. Очень рад, что сейчас Еременко прогрессирует. Уверен, что в новом сезоне он заиграет ещё лучше. Может быть, и не в «Ростове», а в каком-нибудь ещё более высококлассном клубе.