ГлавнаяНовости

Р. Нигматуллин: «Уверен, что в новом сезоне Еременко заиграет ещё лучше»

вчера, 18:13

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что клуб зря расстался с хавбеком Романом Еременко, который зимой перешёл в «Ростов».

Отпустив Романа Ерёменко, «Спартак» кусает всё, что можно, в том числе и локти. Это было не совсем игровым решением. Видимо, Кононов не хотел работать с игроками предыдущих тренеров. Очень рад, что сейчас Еременко прогрессирует. Уверен, что в новом сезоне он заиграет ещё лучше. Может быть, и не в «Ростове», а в каком-нибудь ещё более высококлассном клубе. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дюмин: «Артём Дзюба – великий игрок»
Сегодня, 01:18 Комментарии4
Азмун - Кокорину: «Жду тебя на нашем стадионе»
Сегодня, 00:23 Комментарии7
Шалимов готов рассмотреть предложение от «Спартака»
Вчера, 22:27 Комментарии20
Спивак: «Дзюба важен для „Зенита“»
Вчера, 20:14 Комментарии9
Мостовой: «У Семака в этом сезоне многое удачно сложилось»
Вчера, 20:07 Комментарии12
Рахимов: «У Ракицкого потрясающий КПД»
Вчера, 19:42 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   320 / 1004
вчера в 23:54
Уверен что так оно и будет
Egorium
Egorium
   212 / 1004
вчера в 19:26
Ему на пенсию еще не пора?
161регион
161регион
   51 / 1004
вчера в 19:10
Ушастый иди козе в трещену....Ереме и в Ростове хорошо
КАМЮ
КАМЮ
   280 / 1004
вчера в 19:01
Р. Нигматуллин: "Уверен, что в новом сезоне Еременко заиграет ещё лучше ...

...и в 2020 его пригласит Реал
Союзник противников
Союзник противников
   19 / 1004
вчера в 18:53
Маладой исчо...Да и снова курнуть европейской свободы могёт.
112910315
112910315
   47 / 1004
вчера в 18:39
В Ростове и заиграет ещё лучше
Parovoznic
Parovoznic ответил oncha
   23 / 1004
вчера в 18:35
Да он вообще парень перспективный.
В Локомотиве!)))

(ну и аватарка у тебя!)
oncha
oncha
   163 / 1004
вчера в 18:19
Да он вообще парень перспективный.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100