Ломбертс: «Надеюсь, однажды я буду работать на благо „Зенита“»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал победу «сине-бело-голубых» в РПЛ .

Прежде всего, я по-настоящему счастлив за всех в Петербурге. За фанатов, за игроков, за всех членов команды «Зенит». И особенно я горд за своего друга Александра Анюкова. Это просто здорово то, что Саша совершил в этом сезоне после того, что с ним сделал Роберто Манчини в пре­дыдущем. Анюков вообще одна из ярчайших легенд «Зенита» и всего российского футбола. Я горжусь тем, что играл за великий питерский клуб.

Я надеюсь, что «Зениту» выпадет играть в Лиге чемпионов с клубом, который базируется недалеко от Бельгии, чтобы я смог приехать на этот матч и оказаться среди фанатов, поболеть за «Зенит». Жду, что «Зенит» сумеет выйти из группы и сыграть в 1/8 финала, а что случится дальше - этого никто не знает.

Здорово, что болельщики сумели отпраздновать первое чемпионство на новом стадионе. Надеюсь, что скоро я приеду на матч «Зенита». Я по всем вам скучаю. Надеюсь, однажды я буду работать на благо «Зенита».