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Ломбертс: «Надеюсь, однажды я буду работать на благо „Зенита“»

вчера, 18:30

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал победу «сине-бело-голубых» в РПЛ.

Прежде всего, я по-настоящему счастлив за всех в Петербурге. За фанатов, за игроков, за всех членов команды «Зенит». И особенно я горд за своего друга Александра Анюкова. Это просто здорово то, что Саша совершил в этом сезоне после того, что с ним сделал Роберто Манчини в пре­дыдущем. Анюков вообще одна из ярчайших легенд «Зенита» и всего российского футбола. Я горжусь тем, что играл за великий питерский клуб.

Я надеюсь, что «Зениту» выпадет играть в Лиге чемпионов с клубом, который базируется недалеко от Бельгии, чтобы я смог приехать на этот матч и оказаться среди фанатов, поболеть за «Зенит». Жду, что «Зенит» сумеет выйти из группы и сыграть в 1/8 финала, а что случится дальше - этого никто не знает.

Здорово, что болельщики сумели отпраздновать первое чемпионство на новом стадионе. Надеюсь, что скоро я приеду на матч «Зенита». Я по всем вам скучаю. Надеюсь, однажды я буду работать на благо «Зенита».

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Все комментарии
minai
minai
   230 / 1004
вчера в 22:39
А вот это, я считаю, сказано от души настоящим Зенитовцем.
kastites
kastites
   61 / 1004
вчера в 19:45
Нико, легенда ЗЕНИТА
Ждём тебя,Нико))))
А от москалей,уезжают и не хотят вспоминать про них,как как кошмарный сон.
oncha
oncha
   163 / 1004
вчера в 19:17
Все будут только рады.
Leningrad 84
Leningrad 84
   26 / 1004
вчера в 19:13
Николас был настоящий боец!
10 лет в Зените!
4-х кратный чемпион России!
Обладатель кубка и суперкубка УЕФА!
Приятно, что не забывает Зенит!
Всегда ждем и помним!
Parovoznic
Parovoznic
   23 / 1004
вчера в 18:59
Надеюсь, однажды я буду работать на благо «Зенита».
- - - - - -

...что в переводе означает "Я тоже хочу много бабла!" ))
wingback
wingback
   231 / 1004
вчера в 18:34
Опять Колян потянулся к газовой тите...
Danrog
Danrog
   379 / 1004
вчера в 18:31
Будет очень хорошо.
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