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Орлов: «Нельзя, чтобы было слишком много иностранцев в команде»

вчера, 19:19

Известный комментатор Геннадий Орлов рассуждает о работе «Зенита» на трансферном рынке.

Интерес к защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади логичен. Он друг Азмуна и тоже иранец. Есть такое правило, чтобы в клубе был еще один соотечественник-футболист. Три — сомнительно, четыре — уже много. Когда было пять аргентинцев в «Зените», это было ошибкой. Нельзя, чтобы было слишком много иностранцев в команде.

Переход Мохаммади зависит от того, сколько будет легионеров в заявке на следующий сезон в чемпионате России. У «Зенита» есть деньги, от трансфера Паредеса еще не всю сумму потратили. Я думаю, что у «Зенита» есть мощное желание все деньги вложить в российского топ-футболиста.

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Metropolis
Metropolis
вчера в 23:37
Почему некоторые люди думают, что если у нас будут одни иностранцы, то какой-то условный топ-футболист с Российским паспортом якобы не раскроется?
Интересно, а господин Орлов следит за ФНЛ и командой Зенит-2? А ведь там почти все игроки с Российским паспортом, как он и хотел. Или его это не интересует?
Союзник противников
Союзник противников
   19 / 1004
вчера в 23:12
Куда ещё больше иностранцев,чем в "Зените"???
Шишанутый
Шишанутый ответил Parovoznic
   11 / 1004
вчера в 22:15
Я думаю, что у «Зенита» есть мощное желание все деньги вложить в российского топ-футболиста. - - - - - Эх, Гена... Где ж его взять-то?
Руки прочь от Черышева! Пусть парень в Европе играет.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
   257 / 1004
вчера в 21:53
Берите пример с Атлетика!
cska plus
cska plus
   43 / 1004
вчера в 21:18
А ещё лучше, чтобы было много орловых.
VV V
VV V ответил pomor45
   465 / 1004
вчера в 21:18
Ты, парень, путаешь корпоративные деньги с федеральными. Да и те ограничены ФФП УЕФА. Скажи, ты эту ахинею несёшь для утоления собственной зависти? Или проверяешь, сколько на соккере ошивается дурачков. Пока один лайкнул - негусто.
Тебе, юноша, я же давал домашнее задание: выучить деятельность и обязанности спонсоров, что ты не сделал и сейчас мне рассказываешь глупости о каких-то корпоративных деньгах государственной компании Газпром ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   490 / 1004
вчера в 21:10
Тогда вы ,да и все остальные будете в тааааакой ..опе !
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   236 / 1004
вчера в 20:59
Согласен с коммениаиаром Орловым
pomor45
pomor45
   89 / 1004
вчера в 20:57
Прежде всего Зениту надо вдвое увеличить собственные доходы, в том числе за счет бонусов ЛЧ. Для этого отныне Зенит должен находиться в ЛЧ каждый сезон. Хватит валять дурака.
pomor45
pomor45 ответил 161регион
   89 / 1004
вчера в 20:53
У зенита есть народные деньги и без трансфера паредасааа.....протри очки)))
Деньги есть,но на покупку игроков надо тратить только из собственных доходов (ФФП УЕФА). На инфраструктуру - другое дело.
pomor45
pomor45 ответил VV V
   89 / 1004
вчера в 20:51
Нормальное такое экономическое рассуждение: у Зенита есть деньги от трансфера Паредеса......можно подумать, что на Передеса Зенит не засаживал общие федеральные деньги страны, которые принадлежат сознательным гражданам России, а не Зениту !!!
Ты, парень, путаешь корпоративные деньги с федеральными. Да и те ограничены ФФП УЕФА. Скажи, ты эту ахинею несёшь для утоления собственной зависти? Или проверяешь, сколько на соккере ошивается дурачков. Пока один лайкнул - негусто.
pomor45
pomor45 ответил Морозовский
   89 / 1004
вчера в 20:46
Уничтожение и ослабление соперников за пределами футбольного поля денежными народными мешками будет лазурятником продолжено более интенсивно, чем в последние годы! Орлов даёт добро!
За ослабление соперники получают от Зенита очень хорошие бабки, которые они используют на ещё болшее усиление своих клубов. Они без этого жить не смогут.
Гавроша
Гавроша
   14 / 1004
вчера в 20:46
Что-то свинарник так волнуется? Разве для них игрок?
112910415
112910415
   164 / 1004
вчера в 20:34
натурализовать сильного иностранца, после чего купить этого российского футболиста...просто же !
cska1948
cska1948 ответил kasyak7
   182 / 1004
вчера в 20:33
Зениту повезло с Азмуном,хороший игрок
Прежде всего Зениту повезло с Газпромом!
mihaluch
mihaluch
   74 / 1004
вчера в 20:30
И рабочее общение не больше чем на двух языках. Не представляю как давать установку на игру,когда переводят пять переводчиков.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил 161регион
   56 / 1004
вчера в 20:26
А Передаса то что даром получили? За него тоже Газпром заплатил из бюджета. Из кармана в карман перекладывание это есть Зенит.
161регион
161регион ответил kastites
   51 / 1004
вчера в 20:24
БУ ГА ГА ГА А
161регион
161регион
   51 / 1004
вчера в 20:23
У зенита есть народные деньги и без трансфера паредасааа.....протри очки)))
kasyak7
kasyak7
   460 / 1004
вчера в 20:18
Зениту повезло с Азмуном,хороший игрок
VV V
VV V
   465 / 1004
вчера в 20:12
Нормальное такое экономическое рассуждение: у Зенита есть деньги от трансфера Паредеса......можно подумать, что на Передеса Зенит не засаживал общие федеральные деньги страны, которые принадлежат сознательным гражданам России, а не Зениту !!!
4RT
4RT
   386 / 1004
вчера в 20:01
Деньги от Паредеса уже в кабаке прогуляли,надо ещё трубу тянуть до Китая
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   751 / 1004
вчера в 20:00
Да без иностранцев загнетесь. Вас и так Иранец и Украинец вытащили, Дзюба полюбому в следующем сезоне сдуется
kastites
kastites
   61 / 1004
вчера в 19:56
Всё лучшие в Питере и в ЗЕНИТЕ
ЗЕНИТ это гордость России!!!!!
dino-hsv
dino-hsv ответил Parovoznic
   218 / 1004
вчера в 19:48
Я думаю, что у «Зенита» есть мощное желание все деньги вложить в российского топ-футболиста. - - - - - Эх, Гена... Где ж его взять-то?
в вашей команде, на немецкий чемпионат метит :)
МКС
МКС
   38 / 1004
вчера в 19:39
Без иноземцев

зенит хорошая команда уровня ФНЛ

Хотя судя по зениту 2 и это не их уровень
Литейный 4
Литейный 4
   21 / 1004
вчера в 19:38
Нельзя покупать шлак как у свиней. Зениту нужны отличные игроки вне зависимости иностранец или нет. Гыгыгы
Parovoznic
Parovoznic
   23 / 1004
вчера в 19:33
Я думаю, что у «Зенита» есть мощное желание все деньги вложить в российского топ-футболиста.
- - - - -
Эх, Гена... Где ж его взять-то?
Морозовский
Морозовский
   4 / 1004
вчера в 19:29
Уничтожение и ослабление соперников за пределами футбольного поля денежными народными мешками будет лазурятником продолжено более интенсивно, чем в последние годы! Орлов даёт добро!
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   189 / 1004
вчера в 19:28
Опять же, почему ты об этом молчал, когда в команде был Халк?
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