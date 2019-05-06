Орлов: «Нельзя, чтобы было слишком много иностранцев в команде»

Известный комментатор Геннадий Орлов рассуждает о работе «Зенита» на трансферном рынке.
Интерес к защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади логичен. Он друг Азмуна и тоже иранец. Есть такое правило, чтобы в клубе был еще один соотечественник-футболист. Три — сомнительно, четыре — уже много. Когда было пять аргентинцев в «Зените», это было ошибкой. Нельзя, чтобы было слишком много иностранцев в команде.
Переход Мохаммади зависит от того, сколько будет легионеров в заявке на следующий сезон в чемпионате России. У «Зенита» есть деньги, от трансфера Паредеса еще не всю сумму потратили. Я думаю, что у «Зенита» есть мощное желание все деньги вложить в российского топ-футболиста.
Интересно, а господин Орлов следит за ФНЛ и командой Зенит-2? А ведь там почти все игроки с Российским паспортом, как он и хотел. Или его это не интересует?
Интересно, а господин Орлов следит за ФНЛ и командой Зенит-2? А ведь там почти все игроки с Российским паспортом, как он и хотел. Или его это не интересует?
ЗЕНИТ это гордость России!!!!!
ЗЕНИТ это гордость России!!!!!
зенит хорошая команда уровня ФНЛ
Хотя судя по зениту 2 и это не их уровень
зенит хорошая команда уровня ФНЛ
Хотя судя по зениту 2 и это не их уровень
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Эх, Гена... Где ж его взять-то?
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Эх, Гена... Где ж его взять-то?