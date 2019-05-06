Кобелев: «„Зениту“ необходимо усиление под Лигу чемпионов»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что «Зенит» летом должен приобрести защитника и хавбека.

Я уже давно говорю, что Лига чемпионов по сравнению с чемпионатом России - это совсем другой уровень. Если у нас медленный футбол, где Иванович с Ракицким везде успевают, то в Лиге чемпионов они всё время будут дышать в затылок нападающим. Поэтому «Зениту» нужен минимум один хороший и реально быстрый центральный защитник. На сто процентов необходим и качественный центральный полузащитник. Это должны быть точечные усиления футболистами, которые своим классом выше нынешних.