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Кобелев: «„Зениту“ необходимо усиление под Лигу чемпионов»

вчера, 19:12

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что «Зенит» летом должен приобрести защитника и хавбека.

Я уже давно говорю, что Лига чемпионов по сравнению с чемпионатом России - это совсем другой уровень. Если у нас медленный футбол, где Иванович с Ракицким везде успевают, то в Лиге чемпионов они всё время будут дышать в затылок нападающим. Поэтому «Зениту» нужен минимум один хороший и реально быстрый центральный защитник. На сто процентов необходим и качественный центральный полузащитник. Это должны быть точечные усиления футболистами, которые своим классом выше нынешних.

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Все комментарии
Алексей Соломонов
Алексей Соломонов
вчера в 23:19
Только где-жь их взять после лимита тем более ))) этот сезон в Европе был провальный следущий будет ещё хуже а Зенит с такой игрой врядли с групы выйдет, да и уровень РПЛ пошёл на спад значительно.
Alladins
Alladins
   141 / 1004
вчера в 20:37
Это и без Кобелева понятно.
pomor45
pomor45
   89 / 1004
вчера в 20:29
Верно, конечно, но первые пять лет надо постоянно играть в ЛЧ, чтобы в условиях ФФП сколотить деньжат на действительно хороших игроков, не забывая, при этом, обо всех остальных источниках наращивания собственных доходов. По показателю собственных доходов надо войти в 10-ку самых прибыльных клубов Европы, тогда и о игроках стоимостью 40-50 млн. можно подумать, а сейчас и 20-25 туговато. Так что главная задача - увеличение собственных доходов, куда и выращивание собственных воспитанников входит. Посмотрите на пример Аякса. Для них ЛЧ словно подиум для показа своего товара.
kotmyshka
kotmyshka
   122 / 1004
вчера в 20:28
Еще бы найти таких...
Parovoznic
Parovoznic
   23 / 1004
вчера в 19:36
Итить-колотить, какая глубокая мысль! ))
Капитан очевидность, ёпта!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   8 / 1004
вчера в 19:17
Хотелось бы найти качественных игроков. Под ЛЧ это будет сделать проще...
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