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Кобелев: «Уровень конкурентов „Зенита“ оставляет желать лучшего»

вчера, 18:47

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что «Зенит» заслуженно стал чемпионом России.

В досрочном чемпионстве «Зенита» всё закономерно. Но при этом тяжело осознавать, что ни одна другая команда не навязала питерцам реальной конкуренции. Выиграть чемпионат за три тура до конца, конечно, дорогого стоит, но ещё раз повторяю: уровень конкурентов «Зенита» оставляет желать лучшего.

«Сине-бело-голубые» попали абсолютно в точку с зимними трансферами, для команды всё совпало как нельзя лучше. Я всегда говорил, что футболисты, купленные дешевле, чем за 7 миллионов евро, - это «фифти-фифти». А те, которые стоят дороже 10-ти, должны заиграть с вероятностью в 95 процентов, если их не преследуют травмы. Теперь посмотрите, сколько потратил зимой «Зенит» на Азмуна, Ракицкого и Барриоса - практически 40 миллионов евро. Вряд ли питерцы могли не угадать с такими дорогими покупками.

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Все комментарии
LOKOFAN is Siberia ALTAI
LOKOFAN is Siberia ALTAI
   487 / 1004
сегодня в 04:23
Что бы вы в фнл на всю жизнь улетели
mikysss
mikysss
   140 / 1004
сегодня в 00:34
какая конкуренция???? ЧМ кабинет фуршет - зина печинен, всё!!!
Твой Арсен
Твой Арсен
   555 / 1004
сегодня в 00:09
Так сколько футболок Халка то продали, чтобы эти трансферы потянуть?)
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый
   37 / 1004
вчера в 23:38
Бомжи я ваш рот и пал и сливал туда
a3r3v3
a3r3v3 ответил MAUS
   348 / 1004
вчера в 23:18
Однако, Чистый Бизнес ))) Походу Бердыев новую пачку игроков подготавливает уже с российскими паспортами ))) Скоро как свежие пирожки пойдут в Зенит))))
У них труба большая ,всё всосут)
youtomee
youtomee
   569 / 1004
вчера в 23:08
Зенит был просто чуть лучше других отстойных команд...вот и все...поэтому вроде как заслужил чемпионство, но уровень даже у Зенита сейчас слабый и с такой игрой стыдно скорее всего будет в ЛЧ, про других вообще даже говорить не хочется
minai
minai
   230 / 1004
вчера в 23:06
Я не против Зенита. Я ваще не против никого, но безлимитный бюджет некоторых клубов вызывает недоумение; какого хрена тот же Локомотив не бьётся в финале ЛЧ с каким-нибудь М.Сити, или Реалом, или Барселоной?! Кишка шоле тонка?
Судя по зарплатам "футболистов" - амбиций должно быть дохера. Но нет, из сезона в сезон Локо морщит попу и является предметом насмешек.
То же касается и обласканного всеми инстанциями, великолепппного, величайшего чемпиона Зенита.
Когда, в лоб вашу мать, вы покажете футбол адекватный вложениям !?
Ваш КПД это просто смех !!
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил MAUS
   108 / 1004
вчера в 22:58
Однако, Чистый Бизнес ))) Походу Бердыев новую пачку игроков подготавливает уже с российскими паспортами ))) Скоро как свежие пирожки пойдут в Зенит))))
Бердыев молодец.Сплавляет хлам в зенит за евро,а они и радуются,т.к. таких игроков у них не было
Заполярный
Заполярный ответил Nikola45
   246 / 1004
вчера в 22:48
Вини Вини а правда что Свиньям Зенит приказал сидеть на 6 месте? )) Да нет успокойся в этом сезоне на на пятом, а вот в следующем в ФНЛ ))
    Рубиновый Дракон
    Рубиновый Дракон
       108 / 1004
    вчера в 22:35
    уровень конкурентов «Зенита» оставляет желать лучшего.
    ----------Да молодежка Рубина эту газ трубу шатала осенью)))
    Рубиновый Дракон
    Рубиновый Дракон
       108 / 1004
    вчера в 22:28
    Барриос-вот имя негра,на которого Зенит потратил 20 млн.евро.А я таки его и забыл
    Рубиновый Дракон
    Рубиновый Дракон
       108 / 1004
    вчера в 22:26
    Теперь посмотрите, сколько потратил зимой «Зенит» на Азмуна, Ракицкого и Барриоса - практически 40 миллионов евро. Вряд ли питерцы могли не угадать с такими дорогими покупками
    -------------------------
    А какой из клубов тратил дороже бомжей?
    mihaluch
    mihaluch
       74 / 1004
    вчера в 22:23
    Да и весь уровень российского футбола оставляет желать лучшего.
    MAUS
    MAUS ответил FCSM всегда первый
       49 / 1004
    вчера в 22:20
    Перед началом чемпионата уже все заявляли что чемпионом будет Зенит. С чего бы пятую команду прошлого сезона все выдвинули в чемпионы. Да потому что только ленивый не знает что чемпионство уже заранее проплачено.
    Все дело в том , что еще 2-3 сезона без золота и Зенит можно было смело расформировывать!
    Почему, потому что очередные юбилеи наступают, Проводы Сёмина как тренера, 100-летие Спартака, и еще...
    Короче нужно было впихнуть куда-то этот Зенит, вот и нашли свободную ячейку 2018-2019!
    Ничего нового, все расписано, как на любом предприятии/производстве!
    MAUS
    MAUS ответил Nikola45
       49 / 1004
    вчера в 22:16
    Вини Вини а правда что Свиньям Зенит приказал сидеть на 6 месте? )) Да нет успокойся в этом сезоне на на пятом, а вот в следующем в ФНЛ ))
    сам то подумал над тем что написал ))))
    MAUS
    MAUS ответил Nikola45
       49 / 1004
    вчера в 22:14
    Да согласен! 16 лет плавало нет тут юбилей Симоняна! )) Но ничего Зенит сказал Тарасятнику на 5-6 место! ))
    скоро 100-летие у Спартака, вашу песенку мы знаем )))))
    MAUS
    MAUS ответил Артемкa
       49 / 1004
    вчера в 22:13
    не вина Зенита, что у него нет достойных конкурентов
    Так он ослабил пол чемпионата своими масштабными покупками))))
    MAUS
    MAUS ответил Nikola45
       49 / 1004
    вчера в 22:12
    Если бы Кокорина не посадили, неизвестно когда бы Зенит завоевал Чемпионское звание! Скорее всего за 10 туров!
    это 100%, но Коко Зенит подвёл, а ему еще медаль дают, он даже 10% от всех матчей не сыграл !
    Где справедливость? Или уже как со сборникам дали авансом МС!
    Люди в СССР грызли асфальт чтобы получить МС!
    MAUS
    MAUS ответил a3r3v3
       49 / 1004
    вчера в 22:05
    Если бы туркмен Азмуна не продал, ещё не известно, где сей час бы был Зенит
    Однако, Чистый Бизнес )))
    Походу Бердыев новую пачку игроков подготавливает уже с российскими паспортами )))
    Скоро как свежие пирожки пойдут в Зенит))))
    ermak6848
    ermak6848
       123 / 1004
    вчера в 22:01
    Поздравляю с титулом ФК " ЗЕНИТ " - ЧЕМПИОН !!!
    Palex
    Palex ответил Sem25
       66 / 1004
    вчера в 21:55
    Верно. Но при чем здесь Зенит? У газпрома в России конкурентов нет. Кто трансляцию Зенит-Динамо смотрел, помнит: "Нам бы такие стадионы, можно месяц зимой перерыв в чемпионате делать". А за чей счет построена газпромарена?
    А за чей счет построена газпромарена?
    ------------------------------------
    За твой.
    Palex
    Palex ответил Василий 50
       66 / 1004
    вчера в 21:53
    Конкурентов просто не было.
    Куда они делись и чьи это проблемы?
    MAUS
    MAUS ответил Лакшери
       49 / 1004
    вчера в 21:52
    Ага мы с тремя за 40 угадали , а кто-то за 47 с одним не угадал ))) Нахваливали и Краснодар и ЦСКА , в итоге уровень у них не тот
    А вот Гена Орлов сказал что "У «Зенита» есть деньги, от трансфера Паредеса еще не всю сумму потратили. Я думаю, что у «Зенита» есть мощное желание все деньги вложить в российского топ-футболиста."
    А может 2-3-ёх футболистов!
    beefs
    beefs
       174 / 1004
    вчера в 21:52
    Что то интересное наклевывается..
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответил FCSM всегда первый
       401 / 1004
    вчера в 21:30
    Перед началом чемпионата уже все заявляли что чемпионом будет Зенит. С чего бы пятую команду прошлого сезона все выдвинули в чемпионы. Да потому что только ленивый не знает что чемпионство уже заранее проплачено.
    Палата плачет по вам , для душевнобольных маниакально депрессивных.
    kolpankolpan
    kolpankolpan
       401 / 1004
    вчера в 21:28
    Совсем недавно пели песни что игра не чемпионская.Да не достоин Зенит.И конкуренты все готовы бороться.Успокойтесь.А спамерам так и вовсе незачем беспокоиться пока у них нефтяной рулила купи--продай.Тот все решает по торгашески.Тренеров как кегли тусует.Чурок да негров покупает.Спартаковский дух поднимает на великую высоту!
    FCSM всегда первый
    FCSM всегда первый ответил kolpankolpan
       37 / 1004
    вчера в 21:27
    Перед началом чемпионата уже все заявляли что чемпионом будет Зенит. С чего бы пятую команду прошлого сезона все выдвинули в чемпионы. Да потому что только ленивый не знает что чемпионство уже заранее проплачено.
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответил FCSM всегда первый
       401 / 1004
    вчера в 21:23
    Радуйся пока купленному чемпионству
    У глупца -попца одно слово купи --продай.
    FCSM всегда первый
    FCSM всегда первый ответил Nikola45
       37 / 1004
    вчера в 21:11
    Радуйся пока купленному чемпионству
    Василий 50
    Василий 50
       281 / 1004
    вчера в 20:47
    Конкурентов просто не было.
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