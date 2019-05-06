Кобелев: «Уровень конкурентов „Зенита“ оставляет желать лучшего»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что «Зенит» заслуженно стал чемпионом России.

В досрочном чемпионстве «Зенита» всё закономерно. Но при этом тяжело осознавать, что ни одна другая команда не навязала питерцам реальной конкуренции. Выиграть чемпионат за три тура до конца, конечно, дорогого стоит, но ещё раз повторяю: уровень конкурентов «Зенита» оставляет желать лучшего.

«Сине-бело-голубые» попали абсолютно в точку с зимними трансферами, для команды всё совпало как нельзя лучше. Я всегда говорил, что футболисты, купленные дешевле, чем за 7 миллионов евро, - это «фифти-фифти». А те, которые стоят дороже 10-ти, должны заиграть с вероятностью в 95 процентов, если их не преследуют травмы. Теперь посмотрите, сколько потратил зимой «Зенит» на Азмуна, Ракицкого и Барриоса - практически 40 миллионов евро. Вряд ли питерцы могли не угадать с такими дорогими покупками.