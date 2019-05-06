Кобелев: «Уровень конкурентов „Зенита“ оставляет желать лучшего»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что «Зенит» заслуженно стал чемпионом России.
В досрочном чемпионстве «Зенита» всё закономерно. Но при этом тяжело осознавать, что ни одна другая команда не навязала питерцам реальной конкуренции. Выиграть чемпионат за три тура до конца, конечно, дорогого стоит, но ещё раз повторяю: уровень конкурентов «Зенита» оставляет желать лучшего.
«Сине-бело-голубые» попали абсолютно в точку с зимними трансферами, для команды всё совпало как нельзя лучше. Я всегда говорил, что футболисты, купленные дешевле, чем за 7 миллионов евро, - это «фифти-фифти». А те, которые стоят дороже 10-ти, должны заиграть с вероятностью в 95 процентов, если их не преследуют травмы. Теперь посмотрите, сколько потратил зимой «Зенит» на Азмуна, Ракицкого и Барриоса - практически 40 миллионов евро. Вряд ли питерцы могли не угадать с такими дорогими покупками.
Судя по зарплатам "футболистов" - амбиций должно быть дохера. Но нет, из сезона в сезон Локо морщит попу и является предметом насмешек.
То же касается и обласканного всеми инстанциями, великолепппного, величайшего чемпиона Зенита.
Когда, в лоб вашу мать, вы покажете футбол адекватный вложениям !?
Ваш КПД это просто смех !!
Судя по зарплатам "футболистов" - амбиций должно быть дохера. Но нет, из сезона в сезон Локо морщит попу и является предметом насмешек.
То же касается и обласканного всеми инстанциями, великолепппного, величайшего чемпиона Зенита.
Когда, в лоб вашу мать, вы покажете футбол адекватный вложениям !?
Ваш КПД это просто смех !!
----------Да молодежка Рубина эту газ трубу шатала осенью)))
----------Да молодежка Рубина эту газ трубу шатала осенью)))
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А какой из клубов тратил дороже бомжей?
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А какой из клубов тратил дороже бомжей?
Почему, потому что очередные юбилеи наступают, Проводы Сёмина как тренера, 100-летие Спартака, и еще...
Короче нужно было впихнуть куда-то этот Зенит, вот и нашли свободную ячейку 2018-2019!
Ничего нового, все расписано, как на любом предприятии/производстве!
Почему, потому что очередные юбилеи наступают, Проводы Сёмина как тренера, 100-летие Спартака, и еще...
Короче нужно было впихнуть куда-то этот Зенит, вот и нашли свободную ячейку 2018-2019!
Ничего нового, все расписано, как на любом предприятии/производстве!
Где справедливость? Или уже как со сборникам дали авансом МС!
Люди в СССР грызли асфальт чтобы получить МС!
Где справедливость? Или уже как со сборникам дали авансом МС!
Люди в СССР грызли асфальт чтобы получить МС!
Походу Бердыев новую пачку игроков подготавливает уже с российскими паспортами )))
Скоро как свежие пирожки пойдут в Зенит))))
Походу Бердыев новую пачку игроков подготавливает уже с российскими паспортами )))
Скоро как свежие пирожки пойдут в Зенит))))
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За твой.
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За твой.
А может 2-3-ёх футболистов!
А может 2-3-ёх футболистов!