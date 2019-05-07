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Алиссон сыграет с «Барселоной» в уникальном свитере

сегодня, 19:42
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона22:00 Не начался

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон выйдет на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» в уникальном свитере. Такое решение связано с тем, что основные свитера вратаря «Ливерпуля» на сезон могут сливаться с формой игроков «Барселоны» и футболками арбитров.

Пресс-служба «красных» уточнила, что этот свитер не будет доступен для продажи.

Напомним, что в первом матче «Ливерпуль» уступил «Барселоне» со счетом 0:3.

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Все комментарии
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 982
сегодня в 20:55
А я думал с надписью:

"You will never win English Premier League"

Аха-ха)
Derby County
Derby County
сегодня в 20:16
Ну ничего себе.!
cska plus
cska plus
   42 / 982
сегодня в 19:56
Может удачу принесёт.
drug01
drug01
   134 / 982
сегодня в 19:52
На удачу!!!!
RMUKMU
RMUKMU
   135 / 982
сегодня в 19:45
Если Ливепуль чудом пройдёт Барселону, то потом на продажах этой уникальной формы можно будет неплохо навариться.
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