Алиссон сыграет с «Барселоной» в уникальном свитере

сегодня, 19:42

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон выйдет на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» в уникальном свитере. Такое решение связано с тем, что основные свитера вратаря «Ливерпуля» на сезон могут сливаться с формой игроков «Барселоны» и футболками арбитров.

Пресс-служба «красных» уточнила, что этот свитер не будет доступен для продажи.

Напомним, что в первом матче «Ливерпуль» уступил «Барселоне» со счетом 0:3.