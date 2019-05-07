Футболистам «Манчестер Юнайтед» на 25% будут урезаны зарплаты

Пресса сообщает, что зарплаты футболистов «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2019/20 будут сокращены на 25% из-за непопадания команды в Лигу чемпионов.
Урезание зарплат игрокам связано с тем, что выступление в Лиге Европы принесет «Ман Юнайтед» куда меньше дохода от телевизионных прав и коммерческой деятельности.
Просто нужна грамотная селекция и хороший тренер. Этим руководство и должно заняться летом.
Просто нужна грамотная селекция и хороший тренер. Этим руководство и должно заняться летом.
Ситуация резко меняется и сулит для МЮ очень плохими последствиями.
Сокращение ЗП это уход игроков из команды.
Чтоьы купить новых нужно много денег. А их я думаю у МЮ не так уже много.
МЮ в шаге от того чтобы превратится в современный милан и стать середняком своего чемпионата.
Ситуация резко меняется и сулит для МЮ очень плохими последствиями.
Сокращение ЗП это уход игроков из команды.
Чтоьы купить новых нужно много денег. А их я думаю у МЮ не так уже много.
МЮ в шаге от того чтобы превратится в современный милан и стать середняком своего чемпионата.
Санчесу и Погба надо урезать на 75%, Рашфорду - на 20%, зарплаты Де Хеа и Дало не трогать, МакТоминэю увеличить на 50%.
Санчесу и Погба надо урезать на 75%, Рашфорду - на 20%, зарплаты Де Хеа и Дало не трогать, МакТоминэю увеличить на 50%.