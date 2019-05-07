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Футболистам «Манчестер Юнайтед» на 25% будут урезаны зарплаты

сегодня, 16:55

Пресса сообщает, что зарплаты футболистов «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2019/20 будут сокращены на 25% из-за непопадания команды в Лигу чемпионов.

Урезание зарплат игрокам связано с тем, что выступление в Лиге Европы принесет «Ман Юнайтед» куда меньше дохода от телевизионных прав и коммерческой деятельности.

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Все комментарии
Red_team
Red_team ответил BARCELONA-BEST
   387 / 982
сегодня в 20:28
В лиге Европы?? Да туда ещё надо попасть. Ситуация резко меняется и сулит для МЮ очень плохими последствиями. Сокращение ЗП это уход игроков из команды. Чтоьы купить новых нужно много денег. А их я думаю у МЮ не так уже много. МЮ в шаге от того чтобы превратится в современный милан и стать середняком своего чемпионата.
"Сокращение ЗП это уход игроков из команды" - ага, ищи дураков, МЮ такие бабки платит этим бездарностям, что даже если вдвое сократит, то это все равно будет больше чем кто-либо другой предложит =)
Заратустра
Заратустра ответил BARCELONA-BEST
   66 / 982
сегодня в 20:17
Денег у МЮ более чем достаточно. Уход игроков из команды тоже небесплатный. Так что за финансовое благополучие МЮ можешь не волноваться.
Просто нужна грамотная селекция и хороший тренер. Этим руководство и должно заняться летом.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   69 / 982
сегодня в 20:09
В лиге Европы?? Да туда ещё надо попасть.
Ситуация резко меняется и сулит для МЮ очень плохими последствиями.
Сокращение ЗП это уход игроков из команды.
Чтоьы купить новых нужно много денег. А их я думаю у МЮ не так уже много.
МЮ в шаге от того чтобы превратится в современный милан и стать середняком своего чемпионата.
El Dassory
El Dassory
   161 / 982
сегодня в 19:40
Вообще не понимаю за что платят Санчесу, Погба, такое ощущение что они выиграли миллион трофеев и щас просто доигрывают в каком нибудь клубе МЛС. МЮ надо избавляться от балласта, и строить голодную команду до побед.
Red_team
Red_team ответил Y.N.W.A.
   387 / 982
сегодня в 19:29
Предлагаю расоформировать клуб!
Да ну тебя, вам же самим без МЮ скучно будет =)
Balanenok
Balanenok
   358 / 982
сегодня в 19:29
Может быть это их стимулирует.
Red_team
Red_team
   387 / 982
сегодня в 19:27
Ну наконец-то, а то достало их наплевательское отношение. Великолепное решение: Плохо и нехотя играешь - будь добр вынь да положь шекель на базу
Ruslan3132
Ruslan3132
   126 / 982
сегодня в 19:05
ну только если подобное прописано в контрактах, иначе фигвам будет клубу от игроков)
sir_Alex
sir_Alex
   593 / 982
сегодня в 18:41
Давно пора!
Mr_Tim
Mr_Tim
   760 / 982
сегодня в 18:39
мало эффективно все это...
Zloi iron
Zloi iron
   889 / 982
сегодня в 18:38
На 90% снизить!!! Клуб САФ превратили в посмешище,уроды👎
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   391 / 982
сегодня в 18:24
На хлеб и воду их...
Санчо Панса
Санчо Панса
   277 / 982
сегодня в 18:24
Оно и понятно! Такие были ожидания у руководства Манчестер Юнайтед, но увы, да ах...Надеюсь, что это не послужит поводом для ухода многих ведущих футболистов.
112910415
112910415
   117 / 982
сегодня в 18:22
идея светлая, а юридически обосновать трудно будет
RMUKMU
RMUKMU
   135 / 982
сегодня в 18:21
Неплохой ход, но не совсем верно всех под одну гребёнку.
Санчесу и Погба надо урезать на 75%, Рашфорду - на 20%, зарплаты Де Хеа и Дало не трогать, МакТоминэю увеличить на 50%.
Neymar 10
Neymar 10
   188 / 982
сегодня в 18:01
так старались попасть в ЛЕ а им зарплаты урезают . удивляюсь как Поль Погба - чемпион Мира всё еще терпит такое неуважение . ты совершишь страшную ошибку если летом решишь остаться в маню
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Заратустра
   8 / 982
сегодня в 17:48
но я хотябы эксперт,а они еще только бегунки))
wingback
wingback
   209 / 982
сегодня в 17:47
Не досчитаются 25-ти процентов негров тогда...
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   43 / 982
сегодня в 17:46
Предлагаю расоформировать клуб!
Abverin
Abverin
   168 / 982
сегодня в 17:36
Свиньям тогда вообще платить не стоит.
Charlie Scene
Charlie Scene
   323 / 982
сегодня в 17:34
и как жить то эти бедолаги будут? :)
рус фан
рус фан
   193 / 982
сегодня в 17:23
Юридически если это условие (не попадание в ЛЧ) не прописано в контракте, то такое решение о сокращении з/п можно оспорить, адвокаты будут рады взяться за дело.
neomessi
neomessi
   128 / 982
сегодня в 17:23
Правильное решение руководства!
Заратустра
Заратустра ответил 25процентный клоун
   66 / 982
сегодня в 17:14
Прям как ты, да Мыловар?))
Заратустра
Заратустра
   66 / 982
сегодня в 17:11
Интересно, как они это сделают, ведь суммы выплат указаны в контрактах игроков. Хотя я бы и на 50% им урезал.
stepstep stepstep
stepstep stepstep
   671 / 982
сегодня в 17:01
вот бы паспортистам кривоногим также)))
cevin cigan
cevin cigan
   153 / 982
сегодня в 16:59
Правильный ход! Ещё бы в Реале к этому пришли,а то Бэйлы всякие присосались к кормушке и никакого толку(хотя там видать контракты и ничего не поделаешь)
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 982
сегодня в 16:56
обрезаные,25 процентные
Foxes
Foxes
   111 / 982
сегодня в 16:56
До игрались!
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