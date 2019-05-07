Футболистам «Манчестер Юнайтед» на 25% будут урезаны зарплаты

сегодня, 16:55

Пресса сообщает, что зарплаты футболистов «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2019/20 будут сокращены на 25% из-за непопадания команды в Лигу чемпионов.

Урезание зарплат игрокам связано с тем, что выступление в Лиге Европы принесет «Ман Юнайтед» куда меньше дохода от телевизионных прав и коммерческой деятельности.