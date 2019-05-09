Неймар подал апелляцию на дисквалификацию в еврокубках

сегодня, 16:39

Нападающий ПСЖ Неймар подал апелляцию на решение УЕФА .

27-летний бразилец был дисквалифицирован на три матча в еврокубках за оскорбление арбитров во время матча против МЮ .

Дата нового слушания по этому делу пока не назначена.