Неймар подал апелляцию на дисквалификацию в еврокубках

Нападающий ПСЖ Неймар подал апелляцию на решение УЕФА.
27-летний бразилец был дисквалифицирован на три матча в еврокубках за оскорбление арбитров во время матча против МЮ.
Дата нового слушания по этому делу пока не назначена.
|Пари Сен-Жермен1 : 3Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
Нападающий ПСЖ Неймар подал апелляцию на решение УЕФА.
27-летний бразилец был дисквалифицирован на три матча в еврокубках за оскорбление арбитров во время матча против МЮ.
Дата нового слушания по этому делу пока не назначена.
Новость уж час на сайте...и 4 отклика...(мой итоговый -5-й..и то слишком много для него))))...
Раньше полмира его непереваривали...теперь все абсолютно...
Новость уж час на сайте...и 4 отклика...(мой итоговый -5-й..и то слишком много для него))))...
Раньше полмира его непереваривали...теперь все абсолютно...