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Неймар подал апелляцию на дисквалификацию в еврокубках

сегодня, 16:39
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий ПСЖ Неймар подал апелляцию на решение УЕФА.

27-летний бразилец был дисквалифицирован на три матча в еврокубках за оскорбление арбитров во время матча против МЮ.

Дата нового слушания по этому делу пока не назначена.

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
   176 / 1087
сегодня в 18:01
Опять мальчика обидели.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   343 / 1087
сегодня в 17:47
Петушок гребешок поднял?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 1087
сегодня в 17:41
Да кому уже он интересен....этот симулянт....кроме своих парикмахеров...)))

Новость уж час на сайте...и 4 отклика...(мой итоговый -5-й..и то слишком много для него))))...
Раньше полмира его непереваривали...теперь все абсолютно...
112910315
112910315
   21 / 1087
сегодня в 17:26
Господь дал огромнейший талант, но обделил умом. Зачем талант, когда нет ума.
КЭТиК
КЭТиК
   190 / 1087
сегодня в 17:21
Надо бы увеличить срок.
Ruslik1982
Ruslik1982
   111 / 1087
сегодня в 17:20
Кокорин с Мамаевым читают новость про дисквалификацию на 3 игры и улыбаются
Ruslik1982
Ruslik1982
   111 / 1087
сегодня в 16:53
мало ему, дисквалифицируйте на весь сезон!
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