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«Зенит» планирует сделать три-четыре трансфера под Лигу чемпионов

сегодня, 08:54

«Зенит» планирует усилить состав под Лигу чемпионов, где клубу выступать уже осенью. С этой целью будут куплены три или четыре футболиста. Основная задача - универсальный левоногий российский футболист, способный сыграть на фланге, в центре обороны и в середине поля.

При этом команду могут покинуть Юрий Жирков, Маттиас Краневиттер и Эммануэль Маммана. Пока не начались переговоры о будущем Михаила Кержакова. Некоторые молодые футболисты, в частности, Илья Скроботов, могут быть отданы в аренды.

Что касается интереса «Зенита» к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу, то клуб пока не предпринимал никаких шагов по установлению контактов с футболистом и руководством «армейцев». Такая же ситуация и с Миладом Мохаммади из «Ахмата», к которому также приписывали интерес «сине-бело-голубых».

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Литейный 4
Литейный 4 ответил Ruslik1982
   18 / 1096
сегодня в 09:51
благо Газпром бездонная бочка
Мазутная лукойловская бочка с не меньшем днищем. Гыгыгы
LOpp
LOpp
   11 / 1096
сегодня в 09:50
3-4 трансфера, а может и 6-7, Зенит много заработал на продаже хот-догов
Литейный 4
Литейный 4
   18 / 1096
сегодня в 09:49
В мазутном проекте бомбонейро обеспечено от Зенитовских трансферов. Будут попыхивать со своего 6 места. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 1096
сегодня в 09:47
Человек 6-7 на выход, и 2-3 прикупить, и будет всё ОК...
MAUS
MAUS ответил lobsterdam
   33 / 1096
сегодня в 09:45
мне делать нет до зенита, но, например, в барсе распродажа по низким ценам предвидится, можно закупиться.
шо Месси в Зенит пойдёт?
MAUS
MAUS ответил Ruslik1982
   33 / 1096
сегодня в 09:44
Зенит спасла покупка Азмуна, он один затащил всю команду и отыграл остаток сезона на все деньги
видать Бердыеву за трансфер Азмуна перепало неплохо в €€€ ))))
lobsterdam
lobsterdam
   306 / 1096
сегодня в 09:43
мне делать нет до зенита, но, например, в барсе распродажа по низким ценам предвидится, можно закупиться.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил MAUS
   98 / 1096
сегодня в 09:42
«И если здесь..в РПЛ у Зенита нет соперников и в нынешнем его виде» ну и загнул)))) ладно бы Зенит в двух матчах нагнул «непонятный ныне» Спартак, а так в Москве судья пожалел в двух случаях не удалив двух игроков Зенита! Осенний Зенит- это что-то с чем-то ))) да и весной такая же история, один матч в активе и то потому что Краснодар так играет. А больше, Зенит ничем не лучше того же Арсенала !
Зенит спасла покупка Азмуна, он один затащил всю команду и отыграл остаток сезона на все деньги
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил kastites
   98 / 1096
сегодня в 09:41
ЗЕНИТ Чемпион!!!!
Айнтрахт бюджет 60 млн, Аякс 140 млн, Зенит - 200млн, настоящий чемпионский бюджет!
MAUS
MAUS ответил Jeck Denielse
   33 / 1096
сегодня в 09:41
Нынешний Аякс раскуплен до молекул...во времена когда ещё Де Йонги и Де Лигты в начальную школу ходили....)) Но твоя мысль правильная..... Учитывая что возраст 8-ми игроков Зенита перевалил за 30 лет...а Ерохину и Ракицкому 30 стукнет в этом сезоне - то явно ожидается курс на омоложение колектива... И если здесь..в РПЛ у Зенита нет соперников и в нынешнем его виде - то в европах для достойного выступления нужны ещё новые молодые куражные быстрые игроки.... Над чем сейчас и работают совместно Семак и Рибалта... Удачи им в их работе !!!!!!!!
«И если здесь..в РПЛ у Зенита нет соперников и в нынешнем его виде»
ну и загнул))))
ладно бы Зенит в двух матчах нагнул «непонятный ныне» Спартак, а так в Москве судья пожалел в двух случаях не удалив двух игроков Зенита! Осенний Зенит- это что-то с чем-то ))) да и весной такая же история, один матч в активе и то потому что Краснодар так играет. А больше, Зенит ничем не лучше того же Арсенала !
Ruslik1982
Ruslik1982
   98 / 1096
сегодня в 09:30
благо Газпром бездонная бочка
Ваня лучший
Ваня лучший
   37 / 1096
сегодня в 09:30
УЕФА не даст особо разгуляться Газпрому из за финансового файр плей. От продажи Паредес возможно маленько и осталось, но в ЛЕ Зенит заработал копейки, Значит реально где то на 20-30 может рассчитывать. Но на

серьёзном рынке с суммой меньше 100 делать нечего. Так


что будем посмотреть. Тем более за тот балласт, что есть у
них сейчас много не возьмёшь. Если только за Заболотного да Маркизио в сумме можно получить тысяч 50 на карманные расходы
kastites
kastites
   67 / 1096
сегодня в 09:29
ЗЕНИТ Чемпион!!!!
trimetil
trimetil
   844 / 1096
сегодня в 09:27
Спартак купит пачку негров Кононову под ФНЛ.
Морозовский
Морозовский ответил Jeck Denielse
   9 / 1096
сегодня в 09:25
Нынешний Аякс раскуплен до молекул...во времена когда ещё Де Йонги и Де Лигты в начальную школу ходили....)) Но твоя мысль правильная..... Учитывая что возраст 8-ми игроков Зенита перевалил за 30 лет...а Ерохину и Ракицкому 30 стукнет в этом сезоне - то явно ожидается курс на омоложение колектива... И если здесь..в РПЛ у Зенита нет соперников и в нынешнем его виде - то в европах для достойного выступления нужны ещё новые молодые куражные быстрые игроки.... Над чем сейчас и работают совместно Семак и Рибалта... Удачи им в их работе !!!!!!!!
Всего, вам, доброго!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Морозовский
   16 / 1096
сегодня в 09:23
Бакланы купят "Аякс" вместе с тренером, а нынешний лазурятник сядет на лавку!
Нынешний Аякс раскуплен до молекул...во времена когда ещё Де Йонги и Де Лигты в начальную школу ходили....))
Но твоя мысль правильная.....
Учитывая что возраст 8-ми игроков Зенита перевалил за 30 лет...а Ерохину и Ракицкому 30 стукнет в этом сезоне - то явно ожидается курс на омоложение колектива...
И если здесь..в РПЛ у Зенита нет соперников и в нынешнем его виде - то в европах для достойного выступления нужны ещё новые молодые куражные быстрые игроки....
Над чем сейчас и работают совместно Семак и Рибалта...
Удачи им в их работе !!!!!!!!
Морозовский
Морозовский ответил сулейман шлагбаум 1
   9 / 1096
сегодня в 09:22
А Аякс уже согласен на такой гешефт ? Там парнями вроде как манчестеры с барселонами, да реалы всякие интересуются, а ты их в Бомженбург сватаешь. Мезальянс, однако.
Лазурная валюта вне конкуренции!
КЭТиК
КЭТиК
   184 / 1096
сегодня в 09:22
Приобретения должны быть качественными.
Comentarios
Comentarios
   170 / 1096
сегодня в 09:19
Черышева что ли решили прикупить ..
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Морозовский
   312 / 1096
сегодня в 09:18
Бакланы купят "Аякс" вместе с тренером, а нынешний лазурятник сядет на лавку!
А Аякс уже согласен на такой гешефт ? Там парнями вроде как манчестеры с барселонами, да реалы всякие интересуются, а ты их в Бомженбург сватаешь. Мезальянс, однако.
parallels
parallels
   6 / 1096
сегодня в 09:16
я же говорил, что в тарасовке будет зарево по поводу трансферов зенита. ниже можем наблюдать типичный клинический случай. скорее бы уже купили кого-нибудь - тогда на соккер можно будет вызывать пожарные расчёты 😅
particular
particular
   3 / 1096
сегодня в 09:15
Хотелось бы, что бы за Россию в ЛЧ выступал клуб с надлежащей подготовкой, мотивированный на успех и без дрожи в коленях в играх с грандами...
А скупка фамилий и великовозрастных игроков, как было уже не раз, на утеху амбиций руководства, в пику конкурентам и на потеху публики - это только для возни на газонах РПЛ...
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   23 / 1096
сегодня в 09:10
Три-четыре? Но в группе же шесть игр, значит шесть судей. А то 9-ть очков может и не хватить для выхода в плей-офф.
Evilhuman
Evilhuman
   22 / 1096
сегодня в 09:07
Близится пора перелетных уток, , мясные ужу тут и переживают за Зенит,свой руинный клуб их не интересует
FILL3286
FILL3286
   163 / 1096
сегодня в 09:05
Дайте бакланом пол лярда,что бы страна посмеялась с проекта,хотя и так смешно за них 12 лет( сколько существует зенит)
FILL3286
FILL3286
   163 / 1096
сегодня в 09:04
БАКЛАЖАНЫ!!!!!!
ХАААААААААААА
FILL3286
FILL3286
   163 / 1096
сегодня в 09:03
    Морозовский
    Морозовский
       9 / 1096
    сегодня в 09:02
    Бакланы купят "Аякс" вместе с тренером, а нынешний лазурятник сядет на лавку!
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