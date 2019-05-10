«Зенит» планирует сделать три-четыре трансфера под Лигу чемпионов

сегодня, 08:54

«Зенит» планирует усилить состав под Лигу чемпионов, где клубу выступать уже осенью. С этой целью будут куплены три или четыре футболиста. Основная задача - универсальный левоногий российский футболист, способный сыграть на фланге, в центре обороны и в середине поля.

При этом команду могут покинуть Юрий Жирков, Маттиас Краневиттер и Эммануэль Маммана. Пока не начались переговоры о будущем Михаила Кержакова. Некоторые молодые футболисты, в частности, Илья Скроботов, могут быть отданы в аренды.