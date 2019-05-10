«Зенит» планирует сделать три-четыре трансфера под Лигу чемпионов

«Зенит» планирует усилить состав под Лигу чемпионов, где клубу выступать уже осенью. С этой целью будут куплены три или четыре футболиста. Основная задача - универсальный левоногий российский футболист, способный сыграть на фланге, в центре обороны и в середине поля.
При этом команду могут покинуть Юрий Жирков, Маттиас Краневиттер и Эммануэль Маммана. Пока не начались переговоры о будущем Михаила Кержакова. Некоторые молодые футболисты, в частности, Илья Скроботов, могут быть отданы в аренды.
Что касается интереса «Зенита» к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу, то клуб пока не предпринимал никаких шагов по установлению контактов с футболистом и руководством «армейцев». Такая же ситуация и с Миладом Мохаммади из «Ахмата», к которому также приписывали интерес «сине-бело-голубых».
ну и загнул))))
ладно бы Зенит в двух матчах нагнул «непонятный ныне» Спартак, а так в Москве судья пожалел в двух случаях не удалив двух игроков Зенита! Осенний Зенит- это что-то с чем-то ))) да и весной такая же история, один матч в активе и то потому что Краснодар так играет. А больше, Зенит ничем не лучше того же Арсенала !
ну и загнул))))
ладно бы Зенит в двух матчах нагнул «непонятный ныне» Спартак, а так в Москве судья пожалел в двух случаях не удалив двух игроков Зенита! Осенний Зенит- это что-то с чем-то ))) да и весной такая же история, один матч в активе и то потому что Краснодар так играет. А больше, Зенит ничем не лучше того же Арсенала !
серьёзном рынке с суммой меньше 100 делать нечего. Так
что будем посмотреть. Тем более за тот балласт, что есть у
них сейчас много не возьмёшь. Если только за Заболотного да Маркизио в сумме можно получить тысяч 50 на карманные расходы
серьёзном рынке с суммой меньше 100 делать нечего. Так
что будем посмотреть. Тем более за тот балласт, что есть у
них сейчас много не возьмёшь. Если только за Заболотного да Маркизио в сумме можно получить тысяч 50 на карманные расходы
Но твоя мысль правильная.....
Учитывая что возраст 8-ми игроков Зенита перевалил за 30 лет...а Ерохину и Ракицкому 30 стукнет в этом сезоне - то явно ожидается курс на омоложение колектива...
И если здесь..в РПЛ у Зенита нет соперников и в нынешнем его виде - то в европах для достойного выступления нужны ещё новые молодые куражные быстрые игроки....
Над чем сейчас и работают совместно Семак и Рибалта...
Удачи им в их работе !!!!!!!!
Но твоя мысль правильная.....
Учитывая что возраст 8-ми игроков Зенита перевалил за 30 лет...а Ерохину и Ракицкому 30 стукнет в этом сезоне - то явно ожидается курс на омоложение колектива...
И если здесь..в РПЛ у Зенита нет соперников и в нынешнем его виде - то в европах для достойного выступления нужны ещё новые молодые куражные быстрые игроки....
Над чем сейчас и работают совместно Семак и Рибалта...
Удачи им в их работе !!!!!!!!
А скупка фамилий и великовозрастных игроков, как было уже не раз, на утеху амбиций руководства, в пику конкурентам и на потеху публики - это только для возни на газонах РПЛ...
А скупка фамилий и великовозрастных игроков, как было уже не раз, на утеху амбиций руководства, в пику конкурентам и на потеху публики - это только для возни на газонах РПЛ...
ХАААААААААААА
ХАААААААААААА
Опять деньги прокрутят,по карманам рассуют,опозорятьсяотвильяреаленные,как конюшня будут последние и снова пять лет ждать ЛЧ,ни чего удивительного,просто стыдно с утра!
ХА ХА ХА ХА ХА ХА
Опять деньги прокрутят,по карманам рассуют,опозорятьсяотвильяреаленные,как конюшня будут последние и снова пять лет ждать ЛЧ,ни чего удивительного,просто стыдно с утра!
ХА ХА ХА ХА ХА ХА