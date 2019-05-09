Газизов не исключил, что Мамаев может перейти в «Уфу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном переходе в уфимскую команду полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Напомним, футболист вчера получил 1 год и 5 месяцев колонии общего режима, поэтому «быки» вправе расторгнуть с ним контракт.

Приговор Кокорину и Мамаеву жестковат. Я думаю, ребята уже за всё ответили.

Отношения «Краснодара» с Мамаевым не могу комментировать. Возможен ли приход Павла в «Уфу»? Давайте без сослагательного наклонения. Пусть всё вначале произойдет — потом будем думать.