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Газизов не исключил, что Мамаев может перейти в «Уфу»

сегодня, 17:13

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном переходе в уфимскую команду полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Напомним, футболист вчера получил 1 год и 5 месяцев колонии общего режима, поэтому «быки» вправе расторгнуть с ним контракт.

Приговор Кокорину и Мамаеву жестковат. Я думаю, ребята уже за всё ответили.

Отношения «Краснодара» с Мамаевым не могу комментировать. Возможен ли приход Павла в «Уфу»? Давайте без сослагательного наклонения. Пусть всё вначале произойдет — потом будем думать.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший
   38 / 1087
сегодня в 18:14
Видимо там на Урале где то поблизости есть колония иГазизов договорился о переходе ним прямо из колонии. А если Уфа в ФНЛ свалится, то уговор в силе?
Беланов
Беланов
сегодня в 18:13
Его к свиньям надо. Мало того, что их "отцы основатели" - это опущеные лагерные, так ещё и тренер их совершил двойное убийство - итальянская мафия его отмазывала, всего 2,5 дали. Уголовники - свиной профиль. Благо хозяин клуба из тюменской ОПГ
ermak6848
ermak6848
   137 / 1087
сегодня в 18:03
пусть исправляется..
Abverin
Abverin
   118 / 1087
сегодня в 17:51
Какую фигню стали нести, человек в тюрьме сидит, а они его в команды сватают.
cska plus
cska plus ответил 311
   37 / 1087
сегодня в 17:44
Федун переманит к себе Мамая! Наркомана Еременко подобрал, скандалиста Широкова подобрал, теперь очередь уголовника!)
У него есть уголовник, аяз.
Kresi frok
Kresi frok
   162 / 1087
сегодня в 17:43
Мамаев ведь как человек только г...о, а как игрок вполне не плох!
drug01
drug01
   151 / 1087
сегодня в 17:39
Надо играть больше игр!
311
311
   31 / 1087
сегодня в 17:32
Федун переманит к себе Мамая! Наркомана Еременко подобрал, скандалиста Широкова подобрал, теперь очередь уголовника!)
LOKOFAN is Siberia ALTAI
LOKOFAN is Siberia ALTAI ответил FILL3286
   538 / 1087
сегодня в 17:26
Стыдно за спартак
Balanenok
Balanenok
   195 / 1087
сегодня в 17:20
Мамаев мог бы, конечно, и в спартак, но в свинарник даже после тюрьмы идти не хочется.
ДСА
ДСА
   140 / 1087
сегодня в 17:19
Уфа - это ещё совсем неплохо.
FILL3286
FILL3286
   165 / 1087
сегодня в 17:19
к бомжам его в проект,там и так все бандиты,воры,какоиновые игрочишки и так далее!
Проект не будет против еще одного уголовника((((
стыдно за зенит
particular
particular
   3 / 1087
сегодня в 17:18
Где бы теперь не играл Павел, у него не будет ни одной карточки за грубость..:))
Исправленный и толерантный гражданин в рамках правового поля..:))
Ruslik1982
Ruslik1982
   111 / 1087
сегодня в 17:18
в Уфу по этапу
Землянин
Землянин
   73 / 1087
сегодня в 17:15
Сопли и слезы не надоело жевать, преступникам и их защитничкам - не хрен было пить и распускать руки и язык !!!
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