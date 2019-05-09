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Президент «Урала»: «Думаю, что „Зенит“ не отпустит Кокорина»

сегодня, 16:15

Президент «Урала» Григорий Иванов признался, что смог бы пригласить в клуб бывших игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Это же классные футболисты. Если от всего абстрагироваться. Почему нет? Конечно. Но, думаю, что мы их зарплаты не потянем. Поведение? Они уже свое наказание получили. Суд вынес решение. Сейчас они выйдут и почему не дать им шанс? Я с удовольствием бы взял и того и другого. Думаю, «Зенит» не отпустит Кокорина. Про «Краснодар» не знаю. У Мамаева будут какие-то приглашения. Если не будут, то мы готовы взять, я это с самого начала заявлял, потому что это футболисты высокого уровня для нашего чемпионата. Поэтому все может быть. 

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   75 / 1087
сегодня в 17:58
С какой стати Зенит должен отпускать Кокорина.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 1087
сегодня в 17:01
они то свое уже получили,а вот зенит получит осенью
cska plus
cska plus
   37 / 1087
сегодня в 16:35
Об этом можно говорить через 7-8 месяцев.
severnyj84
severnyj84
   725 / 1087
сегодня в 16:25
краснодар Мамаева уже выгнал, берите.
Zenit_84
Zenit_84
   177 / 1087
сегодня в 16:25
Мамаева уже Краснодар отпустил
Palex
Palex
   47 / 1087
сегодня в 16:24
Молодец мужик, по- человечески поступаешь.
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