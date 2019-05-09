Президент «Урала»: «Думаю, что „Зенит“ не отпустит Кокорина»

Президент «Урала» Григорий Иванов признался, что смог бы пригласить в клуб бывших игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Это же классные футболисты. Если от всего абстрагироваться. Почему нет? Конечно. Но, думаю, что мы их зарплаты не потянем. Поведение? Они уже свое наказание получили. Суд вынес решение. Сейчас они выйдут и почему не дать им шанс? Я с удовольствием бы взял и того и другого. Думаю, «Зенит» не отпустит Кокорина. Про «Краснодар» не знаю. У Мамаева будут какие-то приглашения. Если не будут, то мы готовы взять, я это с самого начала заявлял, потому что это футболисты высокого уровня для нашего чемпионата. Поэтому все может быть.