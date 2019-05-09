Представитель Тиля: «„Спартак“ и „Зенит“ не делали официальных предложений»

Представитель хавбека «Алкмара» Гууса Тиля опроверг слухи об интересе к футболисту со стороны «Спартака» и «Зенита».
Мы видели статью о нашем игроке и об интересе «Спартака» и «Зенита». Но официальных предложений мы из России не получали. Логичнее было бы спросить об этом в клубах. Интересно ли Тилю поиграть в России? Если поступит конкретное предложение, мы будем разговаривать и думать.
А победа простая! Чемпионат России! ))
А победа простая! Чемпионат России! ))
Да и в ЛЕ четвёртое место дажи Анжи не позволяляо себе.
Так что лучше бы помолчал - за умного сошёл...
Да и в ЛЕ четвёртое место дажи Анжи не позволяляо себе.
Так что лучше бы помолчал - за умного сошёл...
Нашей победы )))
Нашей победы )))
аххахахахаха
аххахахахаха
ахахахахах
ахахахахах
В преферанс, в очко и на биллиарде,-
Рейнгольд сказал: «Такой не подведет!»
В преферанс, в очко и на биллиарде,-
Рейнгольд сказал: «Такой не подведет!»
стыдно
стыдно