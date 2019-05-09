Представитель Тиля: «„Спартак“ и „Зенит“ не делали официальных предложений»

Представитель хавбека «Алкмара» Гууса Тиля опроверг слухи об интересе к футболисту со стороны «Спартака» и «Зенита».

Мы видели статью о нашем игроке и об интересе «Спартака» и «Зенита». Но официальных предложений мы из России не получали. Логичнее было бы спросить об этом в клубах. Интересно ли Тилю поиграть в России? Если поступит конкретное предложение, мы будем разговаривать и думать.