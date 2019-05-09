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Представитель Тиля: «„Спартак“ и „Зенит“ не делали официальных предложений»

сегодня, 11:51

Представитель хавбека «Алкмара» Гууса Тиля опроверг слухи об интересе к футболисту со стороны «Спартака» и «Зенита».

Мы видели статью о нашем игроке и об интересе «Спартака» и «Зенита». Но официальных предложений мы из России не получали. Логичнее было бы спросить об этом в клубах. Интересно ли Тилю поиграть в России? Если поступит конкретное предложение, мы будем разговаривать и думать.

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Все комментарии
drug01
drug01
   147 / 1089
сегодня в 12:41
Зачем эти утки!!!
Дима Головашич
Дима Головашич ответил CВИН
   335 / 1089
сегодня в 12:36
Зачем нам Тиль когда у нас есть Лапочкин
Да, да, Зениту комфортно и с Лапочкиным. Особенно, когда нет Иванова, Вилкова, Безбородова.
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Ангел неБесГрешен
   335 / 1089
сегодня в 12:36
Ваш личный вклад в позоры в ЛЧ огромен -0-7 от Ливера трудно переплюнуть. Да и в ЛЕ четвёртое место дажи Анжи не позволяляо себе. Так что лучше бы помолчал - за умного сошёл...
Ливерпуль Клоппа у Барселоны с 3-0 отыгрывается, о чём ты? Эта команда по всей Европе катком проехалась. Мы ещё с ними один матч вничью отыграли.
spartach n1
spartach n1
   1 / 1089
сегодня в 12:35
Конечно утка,зенит взял курс на зулусов !
FILL3286
FILL3286
   98 / 1089
сегодня в 12:28
    Nikola45
    Nikola45 ответил 25процентный клоун
       25 / 1089
    сегодня в 12:27
    какой еще вашей победы? над Вильярреалом? тогда с победой
    Я кажется вам говорил! Что 25 % это низко вы себя оценили ))
    А победа простая! Чемпионат России! ))
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       42 / 1089
    сегодня в 12:24
    Зениту он не интересен. Придумали интерес чемпиона России что бы с торосятника срубить мазута побольше.
    Лучший игрок Федуна
    Лучший игрок Федуна ответил parallels
       793 / 1089
    сегодня в 12:24
    очень стыдно за спартак, в который даже голландцы не идут!
    Просто это не проткнутый голландец, так бы пошел. Де Зеув же с радостью перешел в тарасовку.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Nikola45
       2 / 1089
    сегодня в 12:23
    какой еще вашей победы? над Вильярреалом? тогда с победой
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       2 / 1089
    сегодня в 12:22
    Нам не надо ,пускай ряженые берут
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил FILL3286
       17 / 1089
    сегодня в 12:18
    бамжам выделите пожалуйста еще миллионов 200-300 на новых паредасов,что бы опозорились в ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ,как делают это каждый год конюшня с дырофеевым43 стыдно
    Ваш личный вклад в позоры в ЛЧ огромен -0-7 от Ливера трудно переплюнуть.
    Да и в ЛЕ четвёртое место дажи Анжи не позволяляо себе.
    Так что лучше бы помолчал - за умного сошёл...
    Nikola45
    Nikola45
       25 / 1089
    сегодня в 12:18
    Всех с праздником Победы!))
    Нашей победы )))
    ОПС
    ОПС
       346 / 1089
    сегодня в 12:15
    А утки кря, кря, кря...
    Nikola45
    Nikola45 ответил FILL3286
       25 / 1089
    сегодня в 12:15
    бамжам выделите пожалуйста еще миллионов 200-300 на новых паредасов,что бы опозорились в ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ,как делают это каждый год конюшня с дырофеевым43 стыдно
    А Тарасятам делянку в Африке где Федун подыскивает зазевавшихся Зулусов ))
    CВИН
    CВИН
       290 / 1089
    сегодня в 12:15
    Зачем нам Тиль когда у нас есть Лапочкин
    FILL3286
    FILL3286
       98 / 1089
    сегодня в 12:14
    бомжи это реальный комеди клаб))))
    аххахахахаха
    FILL3286
    FILL3286 ответил Denkuz
       98 / 1089
    сегодня в 12:14
    Кто ж захочет в Европе 7-0 или 1-18 опозориться и потом ходить отрапиденным.
    Главное что бы не ОТВИЛЬЯРЕАЛЕННЫМ!
    ахахахахах
    Nikola45
    Nikola45 ответил 11-и метровый
       25 / 1089
    сегодня в 12:13
    В свинарник скоро даже зулуссы не пойдут, не хотят позориться из года в год.
    Зулусов силой будут забирать! Федун там нефть качает, а отсюда у него лицензия есть палками сбивать с пальм ))
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       30 / 1089
    сегодня в 12:11
    Мы сыграли с Тилем десять партий —
    В преферанс, в очко и на биллиарде,-
    Рейнгольд сказал: «Такой не подведет!»
    Denkuz
    Denkuz
       121 / 1089
    сегодня в 12:10
    Кто ж захочет в Европе 7-0 или 1-18 опозориться и потом ходить отрапиденным.
    11-и метровый
    11-и метровый ответил parallels
       174 / 1089
    сегодня в 12:09
    очень стыдно за спартак, в который даже голландцы не идут!
      Balanenok
      Balanenok
         253 / 1089
      сегодня в 12:07
      Так сразу все и подумали, это свиньи из тарасовки нахрюкали.
      ZjzoRe
      ZjzoRe ответил FILL3286
         381 / 1089
      сегодня в 12:06
      бамжам выделите пожалуйста еще миллионов 200-300 на новых паредасов,что бы опозорились в ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ,как делают это каждый год конюшня с дырофеевым43 стыдно
      не нужно пытаться переводить стрелки. Всем очевидно, что стыдно за Спартак, который год за годом позорит страну.
      FILL3286
      FILL3286
         98 / 1089
      сегодня в 12:03
      бамжам выделите пожалуйста еще миллионов 200-300 на новых паредасов,что бы опозорились в ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ,как делают это каждый год конюшня с дырофеевым43
      стыдно
      ДСА
      ДСА
         155 / 1089
      сегодня в 12:02
      Будет аукцион.
      parallels
      parallels
         8 / 1089
      сегодня в 12:02
      очень стыдно за спартак, в который даже голландцы не идут!
      FILL3286
      FILL3286
         98 / 1089
      сегодня в 12:01
      Стыдно за зенит опять
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