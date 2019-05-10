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Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

сегодня, 16:15

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.

Ехать в Баку на финал Лиги Европы - это смешно. Не знаю, что едят на завтрак ребята, которые принимают такие решения. В прошлом году мы играли финал ЛЧ в Киеве. Это замечательный город, но вряд ли в финале могла бы сыграть российская команда или коллектив из той части мира. Я понятия не имею, как добираться в Баку, есть ли туда регулярные рейсы. Эти решения должны быть более разумными, всё это выглядит безответственно. Не знаю, как принимают такие решения.

Также Клопп посетовал на завышенные цены на жилье для фанатов в Мадриде, где пройдет финал Лиги чемпионов.

Я слышал, что в Мадриде комната, которая обычно сдается за 100 фунтов, сейчас стоит 2 700 фунтов. Это безумие. Что я могу сказать? Я сочувствую болельщикам.

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anyway
anyway ответил Y.N.W.A.
   88 / 1100
сегодня в 17:34
Вытащи ... из рта, потом базарь, л-а.
хватит на людей бросаться азербайджан это азия, можешь проверить в интернете))
Klaus-S
Klaus-S ответил Заратустра
   213 / 1100
сегодня в 17:28
В том-то и дело, что Азербайджан это не европейская страна. Непонятно, что они делают в еврокубках. Пусть играют с иранами всякими за кубок шариатских наций)
Для УЕФА, главное - прибыль. Поэтому и вовлекают в турниры как можно больше стран.
allemz
allemz ответил Y.N.W.A.
   43 / 1100
сегодня в 17:27
Лол, когда это Азербайджан стал азиатской страной? Все дело в том, что в УЕФА сидят разумные люди, отвечающие за популяризацию футбола. Дискриминация по географическому признаку это, конечно, сильная мысль.
Ну географически - азиатская страна.
В политическом плане - европейская страна, так как состоит во многих европейских организациях.
mtv191991
mtv191991
сегодня в 17:26
Ничеси пригорело тут у хачипури )
Азербайджан - Азия. И это факт!
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   338 / 1100
сегодня в 17:25
Клопп вообще то не за себя переживает, а больше за других, таких как Барса, Челси, Ман Ю и т.д., у которых финал ЛЕ потолок в следующем году.
allemz
allemz ответил Y.N.W.A.
   43 / 1100
сегодня в 17:24
Вытащи ... из рта, потом базарь, л-а.
Успокойся уже, как же легко тебя спровоцировать. Сам же говорил, что это всего лишь виртуальный мир и вступать в споры с кем-либо по серьезным вопросам бессмысленно.
Klaus-S
Klaus-S ответил Так Себе Аналитик 2
   213 / 1100
сегодня в 17:23
Нет, он так и сказал, реально лажанул)) См. ссылку в новости. Но на самом деле он во многом прав - например, то, что он сказал про цены. Так как там в разы меньше рейсов, то там цены задерут в десять раз на те же перевозки. И тоже правильно, что с какого фига десятки тысяч фанатов должны лететь куда-то в азиатскую страну только потому, что УЕФА решило включить их к себе. В центр Европы можно добраться тысячью способов и большим количеством лоукостеров, например.
Не знаю как в Баку, но из Киева и Львова сейчас тоже много лоукостеров в Европу по очень невысокой цене.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Заратустра
   8 / 1100
сегодня в 17:16
Вытащи ... из рта, потом базарь, л-а.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 1100
сегодня в 17:16
не хотелось бы скоро Клоппу сочувствовать,удачи
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Так Себе Аналитик 2
   8 / 1100
сегодня в 17:14
Лол, когда это Азербайджан стал азиатской страной?
Все дело в том, что в УЕФА сидят разумные люди, отвечающие за популяризацию футбола. Дискриминация по географическому признаку это, конечно, сильная мысль.
Заратустра
Заратустра ответил Klaus-S
   74 / 1100
сегодня в 17:12
В том-то и дело, что Азербайджан это не европейская страна. Непонятно, что они делают в еврокубках. Пусть играют с иранами всякими за кубок шариатских наций)
Igo0rek
Igo0rek ответил Klaus-S
   63 / 1100
сегодня в 17:08
Тут Юрген и прав и не прав. УЕФА хочет популяризировать футбол в разных странах. И если эти страны выступают в ЛЧ и ЛЕ, то почему им нельзя проводить финалы этих турниров? Но с другой стороны, фанам из Европы очень далеко добираться в Азербайджан. Это реально неудобно. И каким боком украинский Киев к российским клубам? Может это некорректный перевод. Лень искать первоисточник.
Мы же как-то ездим в с сердце Европы.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил fanliverpoolfan
   8 / 1100
сегодня в 17:08
Не опускайся до уровня позорников. Коверкать название страны это не от большого ума.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   8 / 1100
сегодня в 17:06
Полную ерунду сморозил немец. Лучше готовься к Вулвз, Юра и не гони.
Igo0rek
Igo0rek
   63 / 1100
сегодня в 17:05
По сути единственная проблема, это политический вопрос, по которому Мхитарян может не приехать. А так, я с Клоппом не согласен, потому что финал еврокубка, это целое событие для города, в котором он проходит. Почему люди живущие в России, Украине, Азербайджане и так далее, не должны в живую, в своем городе увидеть этот праздник? Только потому что местные команды не в силах пробиться в финал? Давайте тогда проводить финалы только в Англии, Германии, Испании и Италии. Это бред.

Я стараюсь хотя бы раз в год ездить в Англию, чтобы посетить матч Манчестер Сити, и это довольно таки проблематично. Дело не в деньгах, а в оформлении всех документов и получении визы. Да и прямых рейсов до Манчестера нет, что тоже минус.

По поводу спекуляции цен на проживание, тут согласен.
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2 ответил Klaus-S
   62 / 1100
сегодня в 17:04
Тут Юрген и прав и не прав. УЕФА хочет популяризировать футбол в разных странах. И если эти страны выступают в ЛЧ и ЛЕ, то почему им нельзя проводить финалы этих турниров? Но с другой стороны, фанам из Европы очень далеко добираться в Азербайджан. Это реально неудобно. И каким боком украинский Киев к российским клубам? Может это некорректный перевод. Лень искать первоисточник.
Нет, он так и сказал, реально лажанул)) См. ссылку в новости.

Но на самом деле он во многом прав - например, то, что он сказал про цены. Так как там в разы меньше рейсов, то там цены задерут в десять раз на те же перевозки.

И тоже правильно, что с какого фига десятки тысяч фанатов должны лететь куда-то в азиатскую страну только потому, что УЕФА решило включить их к себе.

В центр Европы можно добраться тысячью способов и большим количеством лоукостеров, например.
Klaus-S
Klaus-S
   213 / 1100
сегодня в 16:58
Тут Юрген и прав и не прав. УЕФА хочет популяризировать футбол в разных странах. И если эти страны выступают в ЛЧ и ЛЕ, то почему им нельзя проводить финалы этих турниров? Но с другой стороны, фанам из Европы очень далеко добираться в Азербайджан. Это реально неудобно. И каким боком украинский Киев к российским клубам? Может это некорректный перевод. Лень искать первоисточник.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   176 / 1100
сегодня в 16:57
Если по мнению Юргена Киев находится в России, то Баку, очевидно, вообще на Луне. Интересно что он сам ест на завтрак?
clop
clop
   122 / 1100
сегодня в 16:54
Надо как-то выручать азербайджанцев. К счастью, Зенит-Арена лишена того недостатка, который мешает провести финал в Баку. Друг Владимир мог бы подставить плечо другу Ильхаму.
ДСА
ДСА
   156 / 1100
сегодня в 16:48
Может быть Клопп и прав.
Лакшери
Лакшери
   214 / 1100
сегодня в 16:45
По географии 5 !
11-и метровый
11-и метровый
   120 / 1100
сегодня в 16:36
А придется поехать.
cska plus
cska plus
   37 / 1100
сегодня в 16:35
Умеет думать Клопп.
Заратустра
Заратустра ответил 311
   74 / 1100
сегодня в 16:34
Не велика потеря для Клоппа)
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   371 / 1100
сегодня в 16:34
все по делу сказал...
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2 ответил parallels
   62 / 1100
сегодня в 16:34
сразу видно, что ему настолько стыдно за спартак 7:0, что он его даже не упомянул 😅
А между тем он не знает, что "Спартак" - триумфатор "Канделаки Кап" и последний обладатель "Копа дель Сол" и сам в жизни до финала таких трофеев не доходил.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   57 / 1100
сегодня в 16:33
А Клоппу какое дело до ле?да пусть играют где хотят ,но тут Юра не прав ты,пусть и на улице азерботов будет праздник.
Romeo 777
Romeo 777
   121 / 1100
сегодня в 16:33
Смешно звучат на самом деле то, что он сказал. Что он несёт вообще. Баку один из красивейших и чистых городов Европы. Про регулярные рейсы вообще насмешил...город, в котором проходят этапы формулы 1, и где постоянно проходят и другие крупные турниры и мероприятия.
311
311
   26 / 1100
сегодня в 16:30
Клопп только что потерял своих поклонников из Азербайджана! Особенно учитывая, что его это вообще никак не касается!)
dino-hsv
dino-hsv
   84 / 1100
сегодня в 16:28
а так, конечно, прикольно. он считает, что в киеве бы российская команда добилась бы численного перевеса в поддержке. и, сказав про киев, он упомянул не украинские, а российские клубы. коротко о том, как в европе всем "очень интересна" эта междоусобица на востоке
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