Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Ехать в Баку на финал Лиги Европы - это смешно. Не знаю, что едят на завтрак ребята, которые принимают такие решения. В прошлом году мы играли финал ЛЧ в Киеве. Это замечательный город, но вряд ли в финале могла бы сыграть российская команда или коллектив из той части мира. Я понятия не имею, как добираться в Баку, есть ли туда регулярные рейсы. Эти решения должны быть более разумными, всё это выглядит безответственно. Не знаю, как принимают такие решения.
Также Клопп посетовал на завышенные цены на жилье для фанатов в Мадриде, где пройдет финал Лиги чемпионов.
Я слышал, что в Мадриде комната, которая обычно сдается за 100 фунтов, сейчас стоит 2 700 фунтов. Это безумие. Что я могу сказать? Я сочувствую болельщикам.
В политическом плане - европейская страна, так как состоит во многих европейских организациях.
В политическом плане - европейская страна, так как состоит во многих европейских организациях.
Азербайджан - Азия. И это факт!
Азербайджан - Азия. И это факт!
Все дело в том, что в УЕФА сидят разумные люди, отвечающие за популяризацию футбола. Дискриминация по географическому признаку это, конечно, сильная мысль.
Все дело в том, что в УЕФА сидят разумные люди, отвечающие за популяризацию футбола. Дискриминация по географическому признаку это, конечно, сильная мысль.
Я стараюсь хотя бы раз в год ездить в Англию, чтобы посетить матч Манчестер Сити, и это довольно таки проблематично. Дело не в деньгах, а в оформлении всех документов и получении визы. Да и прямых рейсов до Манчестера нет, что тоже минус.
По поводу спекуляции цен на проживание, тут согласен.
Я стараюсь хотя бы раз в год ездить в Англию, чтобы посетить матч Манчестер Сити, и это довольно таки проблематично. Дело не в деньгах, а в оформлении всех документов и получении визы. Да и прямых рейсов до Манчестера нет, что тоже минус.
По поводу спекуляции цен на проживание, тут согласен.
Но на самом деле он во многом прав - например, то, что он сказал про цены. Так как там в разы меньше рейсов, то там цены задерут в десять раз на те же перевозки.
И тоже правильно, что с какого фига десятки тысяч фанатов должны лететь куда-то в азиатскую страну только потому, что УЕФА решило включить их к себе.
В центр Европы можно добраться тысячью способов и большим количеством лоукостеров, например.
Но на самом деле он во многом прав - например, то, что он сказал про цены. Так как там в разы меньше рейсов, то там цены задерут в десять раз на те же перевозки.
И тоже правильно, что с какого фига десятки тысяч фанатов должны лететь куда-то в азиатскую страну только потому, что УЕФА решило включить их к себе.
В центр Европы можно добраться тысячью способов и большим количеством лоукостеров, например.