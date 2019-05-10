Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.

Ехать в Баку на финал Лиги Европы - это смешно. Не знаю, что едят на завтрак ребята, которые принимают такие решения. В прошлом году мы играли финал ЛЧ в Киеве. Это замечательный город, но вряд ли в финале могла бы сыграть российская команда или коллектив из той части мира. Я понятия не имею, как добираться в Баку, есть ли туда регулярные рейсы. Эти решения должны быть более разумными, всё это выглядит безответственно. Не знаю, как принимают такие решения.