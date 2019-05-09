Лучший трансфер «Ливерпуля»

вчера, 18:00

Вышел из Черного леса, зажигал на карнавале, дрессировал «шмелей» и повелевает огненной птицей. О герое сезона – на «Соккер.ру».

Деревенский парень

Домой ведет извилистая дорога, рядом на пригорках деревья – Черный лес, как его прозвали местные, а внизу аккуратные домики с одинаковыми красными крышами в один-два этажа. Классический вид немецкой деревни, как ее себе представляешь. Зная эту местность с детства, Юргену приятно возвращаться туда, где вырос.

Примерно за полчаса до прибытия обычно набирает номер мамы, фрау Лизы – ей нужна отмашка, чтобы бросить в воду шпецле. Это такие маленькие домашние макароны, которые натирают в кипящую воду через специальную давилку сразу после замешивания теста. Также готовится сыр с чесноком в качестве заправки к немецкой вариации пасты.

Мама редко готовит любимое домашнее блюдо сына, да и видит его нечасто. Поэтому Юрген всегда знает – первым делом дома накормят, как было в детстве, когда Клопп – сын продавца «от двери до двери» и неудавшегося вратаря, воспитывался в деревушке Глаттен на тысячу жителей (сейчас население чуть больше двух) вместе с двумя старшими сестрами.

А Юрген пошел в отца – вымахал вверх, и тоже полюбил футбол. С пяти лет играл в местной деревенской команде. А когда оказалось, что форвард, умеющий играть в защите – соединял две позиции позже на профессиональном уровне, имеет талант, то пошел искать себя в школах различных клубов. Но «Айнтрахт» из Франкфурта его быстренько отчислил, зато «Майнц» подобрал деревенского великана со смешными усами.

Одиннадцать лет Клопп играл за одну скромную команду, стал рекордсменом второй Бундеслиги по количеству сыгранных матчей, но так никогда и не перешел на более высокий уровень. Зато наколотил полсотни мячей, в Майнце Юрген – легенда города, любимец публики. Позже уже в качестве тренера Клопп выведет «карнавальных» в Бундеслигу и наведет шороху, как умеет. Юрген вышел из низов как игрок, а как тренер добрался до вершины. Но что важно – остался собой.

Прирожденный аналитик

Клопп не был выдающимся футболистом, но точно знает, чем занимался бы без работы тренером – пошел бы в спортивные журналисты. У него в середине двухтысячных годов была передача с разбором моментов – даже получал награду вместе с коллегами из немецкого ТВ. Понятный всем сейчас жанр экспертного разбора тогда был в диковинку, а у Юргена хорошо получалось объяснять, почему и как работает футбол.

В большой голове оказался немалый мозг. Зависимость тут не линейная, но Клоппу повезло. Его бортовой компьютер помог выучить разные диалекты немецкого, английский и французский. А на испанском языке знает главные слова: «Дос сервесас, пор фавор» («Два пива, пожалуйста»). Слава Клоппа долетела до Ибицы, ведь когда отдыхал с женой, то фанат «Барселоны» - владелец заведения, за победу над «Реалом» нашел ему столик в заполненном ресторане.

Что-то подсказывает, что с этой недели Юргену надо искать рестораны, где болеют за «Реал». Хотя Клопп не пропадет в любой точке мира, ведь очень естественный. Смеется над своими зубами – несколько раз упомянул их в недавнем интервью, ведь в Англии сделал «голливудскую улыбку». А поскольку голова большая, то и зубы широкими получились. И очень, очень белыми! Не углубляется в серьезные темы, но может прокомментировать хоть поведение президента США , хоть «Брексит».

На днях его подвиг ставили в пример в британском парламенте – там как раз пробуют вырулить после глупого референдума. При этом занудой или злобным великаном Юрген, как знаете, не является. Но поскольку у «Ливерпуля» достаточно недругов в Англии и в мире футбола, то понятно, что Клопп получит на орехи за каждый проигранный финал. И парочку ничьих в АПЛ , если «Манчестер Сити» не подарит «красным» титул в последнем туре на выходных, ему тоже припомнят. Но вспомните, какое место в футбольной иерархии занимал «Ливерпуль», когда Клопп пришел после Роджерса. И сравните с тем, что происходит сейчас.

Всегда ставит яркий футбол

«Майнц» был никем – Юрген вывел его в Бундеслигу, хотя вместе с клубом и покинул ее. Зато именно из второй лиги перешел в «Боруссию». С «шмелями» построил команду, которая не просто остановила «Баварию», но и вышла в финал Лиги чемпионов, оставив за бортом «Реал». И снова речь о движении вверх, о прогрессе. И о «Ливерпуле», что может набрать 97 пунктов в АПЛ .

Да, команда Бенитеса и Джеррарда впечатлила в Стамбуле – и Стивену сочувствовали, когда через много лет после падения капитана потеряли шанс на титул. Но ни Рафаэль, ни любой другой тренер «красных» не имел в мире того же статуса, что Клопп. Вернулись к временам, когда наставники, чье имя скандирует «Коп», определяли футбольные тренды. Гвардиола не для красного словца выделил «Барселону» Энрике и «Ливерпуль» Юргена как самых впечатливших соперников.

И англичане обыграли испанцев на неделе, поскольку Клопп вместе с помощниками собрал команду, которая не боится себя и Месси. После матча с «блаугранас» ван Дейк был так спокоен, словно не с Лионелем рубился, а выиграл матч в футбольном симуляторе у Салаха. Но благодаря тому, что Юрген научил «Ливерпуль», как двигаться вперед в игровом плане – а речь о команде, собравшей больше пунктов в АПЛ , чем многие великие чемпионы прошлого, у них не иссякает жажда побед.

Немец фантастически неудачливый в финалах, ведь проиграл уже три европейских. Хотя в первом мог цепляться за овертайм, во втором подвел левый защитник, в третьем все с самого начала складывалось в пользу «Реала». Но будет четвертая попытка, а после нее - новые. «Ливерпуль» времен Стамбула, при всем уважении, был командой кубковой. А вот этот пошел дальше – их хватило на сражение на двух фронтах. Причем все же понимают, что если бы «Сити» прошел «Тоттенхэм», то шанс на то, что и в Мадриде кубок разыгрывали Гвардиола и Клопп, был куда выше?

Но в футболе где-то теряешь – где-то находишь. Клопп не возглавил «Баварию» или «Реал», хотя его звали. Не пошел в «Юнайтед» - кандидатуру немца рассматривали и сейчас жалеют. Выбрал английскую версию «Боруссии» Д – клуб с невероятными фанатами и характером. Гигантов духа, как обозвал подопечных Клопп, добавив матерное выражение, возглавляет невероятно приятный в общении, улыбчивый и умный человек. Клопп крут уже тем, что он не просто невероятно грамотный тренер и менеджер – например, не испугался купить ван Дейка, когда у Гвардиолы не хватило смелости вывалить сколько миллионов, а еще и отличный дядька.

Клоппу важно уважение – Хендерсона отчитал за то, что капитан не пожал руку тренеру, поскольку аплодировал трибунам. И приятно, когда побеждают те, кто заслужил. В этом сезоне кубок чемпионов над головой поднимет или человек, который сыграет в третьем финале за семь лет – впечатляет, или Почеттино, что поднял «Тоттенхэм» туда, где клуб не был с древних времен финалов других еврокубков. Причем если к Маурисио разное отношение, то Клопп – любимчик футбольного мира. Не принимать искренность и ироничность Юргена, а тем более его ненавидеть, можно разве что из врожденной вредности.

Человек с суперспособностью

Немец не называет себя величайшим. Его когда-то в «Гамбург» не взяли тренером – не понравилась прическа, кепка и вечный спортивный костюм. Зато всегда становится серьезным, когда спрашивают о проигранных финалах – можно подумать, его не ранили неудачи. Или не понимает, что обаятельным тоже нужны победы в футболе. Но не спешите ставить точку в карьере мужчины, которому всего 51 год. Работает тренером семнадцать лет, но впереди может быть еще семнадцать, если захочет.

На старости всегда примут в сборную Германии, в любой момент большие клубы из других лиг с руками и ногами оторвут. А пока счастливый билет вытащил «Ливерпуль». Подписание Клоппа – самая крутая идея «красных» последних лет. Это главный трансфер не потому, что Юрген важнее всех или голы сам забивает, а по другой причине. Все остальные покупки не имели бы значения, не создай немец атмосферу, при которой купленный за дикие деньги защитник из Голландии – без участия на Евро и ЧМ , сразу становится ключевым, а языкастый Ловрен со всеми дружит, хотя проиграл конкуренцию Матипу – и Жоэль очень хорош.

Прекрасно играют и основные латерали, и запасной форвард Ориги. Но только у хорошего тренера такой порядок. И только сильные специалисты в пору новой конкуренции – еще выше, чем была лет двадцать назад, когда «Валенсия» дважды выходила в финалы, умудряются дважды подряд выйти в финал Лиги чемпионов. Причем если в случае Зидана и «Реала» можно было говорить об элементе удачи, то в этот раз «Ливерпуль», невзирая на кошмар в Барселоне, прошел в финал с позиции силы. И против «Порту», и против «Баварии», и с каталонцам на днях доминировали.

Увидели классный футбол от «Ливерпуля». Клопп работает изумительно, а его открытость и интересность как личности – дополнительный бонус. Мир любил разных больших тренеров. Бывали колючие провокаторы, бывали скучноватые на публике, но грамотные. А Клопп это праздник, который всегда с тобой. Юрген – мировой мужик. И он будет выходить в финалы до тех пор, пока минимум один из них не выиграет – вот увидите. А если сравнить с 2013 годом и работой с «Боруссией», то сейчас Клопп подрос, окреп как тренер.

Тогда продавили «Малагу», прежде чем разбить «Реал», а сейчас вынесли 4:0 «Барселону». В чем его секрет? Кроме стандартного набора сильного тренера, речь о человеке, за которым футболисты пойдут в огонь и воду. От Зидана и Гетце до ван Дейка и Фирмино – все обожают Клоппа. Один Салах недавно дулся, но выход в финал праздновали в обнимку друг около друга – победы примиряют. Не у всех великих тренеров такой талант сколачивать команды-семьи, и не все настолько хладнокровно анализируют ситуацию, как Юрген.

Внешне ведет себя, как сумасшедший и дикий – и за это тоже любим народом, но думает быстро и решения принимает взвешено. В «Ливерпуле» говорят, что с ним приятно работать, поэтому и предлагают контракт еще на пять лет, до 2024 года. Что ж, тогда камбэк против «Барселоны» был не последним веселым матчем, который Юрген нам подарит как тренер «Ливерпуля».