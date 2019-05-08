В гостях у «Спартака» побывали сирийские дети

сегодня, 20:56

«Спартак» организовал визит в Москву для сирийских детей.

В конце 2018 года клуб провел гуманитарную акцию в сирийских городах Дамаск и Скальбия, а теперь ребята из Сирии прибыли в Россию. Вместе с детьми погибших российских военных они погуляли по Кремлю, сфотографировались у Большого театра и побывали на «Открытие Арене».

На стадионе дети послушали об истории клуба в Зале славы, побывали у памятника братьям Старостиным, в зале для пресс-конференций и в раздевалке, получили подарки от директора фан-клуба Валентина Коршунова и сделали совместное фото с защитником «Спартака» Георгием Джикией, который сегодня был признан лучшим игроком апреля в составе «красно-белых».