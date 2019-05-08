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В гостях у «Спартака» побывали сирийские дети

сегодня, 20:56

«Спартак» организовал визит в Москву для сирийских детей.

В конце 2018 года клуб провел гуманитарную акцию в сирийских городах Дамаск и Скальбия, а теперь ребята из Сирии прибыли в Россию. Вместе с детьми погибших российских военных они погуляли по Кремлю, сфотографировались у Большого театра и побывали на «Открытие Арене».

На стадионе дети послушали об истории клуба в Зале славы, побывали у памятника братьям Старостиным, в зале для пресс-конференций и в раздевалке, получили подарки от директора фан-клуба Валентина Коршунова и сделали совместное фото с защитником «Спартака» Георгием Джикией, который сегодня был признан лучшим игроком апреля в составе «красно-белых».

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Все комментарии
Egorium
Egorium
   206 / 1086
сегодня в 22:22
Стыдно за спартак.
mangoх12
mangoх12
   39 / 1086
сегодня в 22:05
а че Саллах их в Ливерпуль не пригласил или шейхи в МС.. ? ану да "мудрый" царек у нас одной рукой рушит, другой по головке гладит
112910315
112910315
   21 / 1086
сегодня в 21:48
Бедные сирийские дети. Не дай Господь никому испытать, пережить то, что пережили и ещё переживут эти дети. Спартак молодцы, очень достойно.
Charlie Scene
Charlie Scene
   342 / 1086
сегодня в 21:45
    parallels
    parallels
       6 / 1086
    сегодня в 21:33
    в порядке исключения не стыдно за спартак.
    311
    311
       45 / 1086
    сегодня в 21:31
    Разве им известно, что такое Спартак? Зачем мучить детей?)
    МКС
    МКС
       33 / 1086
    сегодня в 21:26
    Смотри и правда свинячат

    А верный модератор их еще и покрывает

    Как никак випки сами раздавали
    Denkuz
    Denkuz
       131 / 1086
    сегодня в 21:16
    Джикия всем подарил по пупсику и макету Кубка Тины, чем богаты, тому и рады.
    clop
    clop
       207 / 1086
    сегодня в 21:11
    Бедные сирийские дети, сколько им пришлось всего пережить. Сначала годы лишений и гражданской войны. Теперь вот поездка в Тарасовку...
    Abverin
    Abverin
       127 / 1086
    сегодня в 21:10
    Стыдно показывать детям пустышки.
    dino-hsv
    dino-hsv
       103 / 1086
    сегодня в 21:08
    я как-то иначе себе представлял федунскую перестройку :)
    11-и метровый
    11-и метровый
       193 / 1086
    сегодня в 21:04
      Danrog
      Danrog
         159 / 1086
      сегодня в 21:02
      Громко звучит Зал славы спартака на фоне 7-0. Там впору Зал позора создавать, чего славного свиньи сделали, столько десятилетий только страну позорили.
      МКС
      МКС
         33 / 1086
      сегодня в 21:00
      Сейчас прибегут бомжи с конями

      И будут свинячить
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