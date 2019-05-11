Аленичев: «„Краснодар“ мог забить нам гораздо больше»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара».
Мастерство игроков «Краснодара» гораздо выше, чем у наших футболистов. Сказалась ли на игре замена Зотова в начале матча? Судя по тому, как складывался матч, замена никак не повлияла.
«Краснодар» мог забить нам гораздо больше, учитывая, сколько они имели моментов. Плохо, что Зотов получил травму, но ничего не поменялось бы.
Как играть оставшиеся матчи в РПЛ после вылета в ФНЛ? Ради болельщиков и за свое имя.
И так помню в свое время видеосюжеты о том, как "Спартак" вернул к жизни алкоголика Аленя и оторвал от сбора бутылок.
Пойдет детским тренером в какую-нибудь футбольную школу рядом с домом работать, будет ребят шпынять и уже им рассказывать, что с такими днарями ему сложно работать.
И так помню в свое время видеосюжеты о том, как "Спартак" вернул к жизни алкоголика Аленя и оторвал от сбора бутылок.
Пойдет детским тренером в какую-нибудь футбольную школу рядом с домом работать, будет ребят шпынять и уже им рассказывать, что с такими днарями ему сложно работать.
Это комедия какая-то, какие игроки будут уважать тренера, который в каждом интервью рассказывает, что команда ниочем и сборище днарей. Да они ему в лицо плюнуть хотят наверняка.
Клоунада.
Это комедия какая-то, какие игроки будут уважать тренера, который в каждом интервью рассказывает, что команда ниочем и сборище днарей. Да они ему в лицо плюнуть хотят наверняка.
Клоунада.