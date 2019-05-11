Аленичев: «„Краснодар“ мог забить нам гораздо больше»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара».

Мастерство игроков «Краснодара» гораздо выше, чем у наших футболистов. Сказалась ли на игре замена Зотова в начале матча? Судя по тому, как складывался матч, замена никак не повлияла.

«Краснодар» мог забить нам гораздо больше, учитывая, сколько они имели моментов. Плохо, что Зотов получил травму, но ничего не поменялось бы.