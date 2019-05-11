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Аленичев: «„Краснодар“ мог забить нам гораздо больше»

сегодня, 16:20
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)0 : 4Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара».

Мастерство игроков «Краснодара» гораздо выше, чем у наших футболистов. Сказалась ли на игре замена Зотова в начале матча? Судя по тому, как складывался матч, замена никак не повлияла.

«Краснодар» мог забить нам гораздо больше, учитывая, сколько они имели моментов. Плохо, что Зотов получил травму, но ничего не поменялось бы.

Как играть оставшиеся матчи в РПЛ после вылета в ФНЛ? Ради болельщиков и за свое имя.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   214 / 1076
сегодня в 17:39
Судя по всему, там не только мастерство игроков " виновато", но и тренер , как-бы это помягче сказать.... понастоящее !
Байкал-38
Байкал-38
   79 / 1076
сегодня в 17:31
Хватит ли у оленя наглости остаться в Енисее?
Palex
Palex
   56 / 1076
сегодня в 17:29
Работу тренкра потерял, водительского удостоверения лишили, теперь даже частным извозом не заняться.
-Хостинский-
-Хостинский-
   348 / 1076
сегодня в 17:13
Да уж транжирили моменты на лево и на право
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   437 / 1076
сегодня в 17:08
им победа нужнее
Nafnafik
Nafnafik
   176 / 1076
сегодня в 17:06
Жаль, что Аленя не поперли из Енисея. Свиной 11 всю команду испоганил.
Гавроша
Гавроша
   28 / 1076
сегодня в 17:00
Вот что бывает с командой, когда тренер пупсик!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   608 / 1076
сегодня в 16:59
Да Дмитрий Анатольевич, пора бы вам с Титовым сменить клуб, набевать руку с другими ФНЛ команды, сдесь наверно лимит закончен, больше не будет сдвигов
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Литейный 4
   9 / 1076
сегодня в 16:40
Пьяного Аленя надо отлучить не то что управлением машиной, но и клубом. Гыгыгы
Я сомневаюсь и так, что его кто-то возьмет после этой клоунады. Будет снова спиваться и детей из дому гонять (не желаю этого, конечно).

И так помню в свое время видеосюжеты о том, как "Спартак" вернул к жизни алкоголика Аленя и оторвал от сбора бутылок.

Пойдет детским тренером в какую-нибудь футбольную школу рядом с домом работать, будет ребят шпынять и уже им рассказывать, что с такими днарями ему сложно работать.
Литейный 4
Литейный 4
   14 / 1076
сегодня в 16:33
Пьяного Аленя надо отлучить не то что управлением машиной, но и клубом. Гыгыгы
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 1076
сегодня в 16:29
Я вижу, как этот псевдо-тренер интервью от интервью обкладывает своих игроков и команду и до сих пор работает.

Это комедия какая-то, какие игроки будут уважать тренера, который в каждом интервью рассказывает, что команда ниочем и сборище днарей. Да они ему в лицо плюнуть хотят наверняка.

Клоунада.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   20 / 1076
сегодня в 16:27
Краснодару очки нужнее! Да, пьяный физрук аленичев?
mihaluch
mihaluch
   114 / 1076
сегодня в 16:27
Краснодар пробьётся будет играть.
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