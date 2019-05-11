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«Лацио» справился с «Кальяри»

сегодня, 20:51
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри1 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Лацио» одержал победу над «Кальяри» в матче 36-го тура чемпионата Италии.

«Лацио» (58 очков) располагается на седьмом месте, «Кальяри» (40 очков) - 12-й.

Кальяри, стадион Сардиния Арена

«Кальяри» - «Лацио» 1:2 (0:1)
Голы: Паволетти 90+1 - Альберто 31, Корреа 53

«Кальяри»: Краньо, Каччаторе, Романья, Клаван, Пеллегрини, Дейола, Чигарини (Брадарич 57), Падоин (Черри 57), Барелла, Паволетти, Жоао Педро (Кастро 77)
Главный тренер: Маран Роландо.

«Лацио»: Прото, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Баштуш 74), Марушич, Пароло, Бадель (Катальди 62), Альберто (Иммобиле 84), Лулич, Корреа, Кайседо
Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Раду 14, Бадель 26, Прото 64, Барелла 85

Судья: Фаббри Микаэль.

В прошлом туре «Лацио» уступил «Аталанте».

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Все комментарии
azures
azures
   365 / 1076
сегодня в 21:01
Лацио с победой!
Великий Государь
Великий Государь
   947 / 1076
сегодня в 20:53
С победой.
Теперь Аталанту в среду обыгрывать нужно.
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