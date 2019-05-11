«Лацио» справился с «Кальяри»

«Лацио» одержал победу над «Кальяри» в матче 36-го тура чемпионата Италии.
«Лацио» (58 очков) располагается на седьмом месте, «Кальяри» (40 очков) - 12-й.
Кальяри, стадион Сардиния Арена
«Кальяри» - «Лацио» 1:2 (0:1)
Голы: Паволетти 90+1 - Альберто 31, Корреа 53
«Кальяри»: Краньо, Каччаторе, Романья, Клаван, Пеллегрини, Дейола, Чигарини (Брадарич 57), Падоин (Черри 57), Барелла, Паволетти, Жоао Педро (Кастро 77)
Главный тренер: Маран Роландо.
«Лацио»: Прото, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Баштуш 74), Марушич, Пароло, Бадель (Катальди 62), Альберто (Иммобиле 84), Лулич, Корреа, Кайседо
Главный тренер: Индзаги Симоне.
Предупреждения: Раду 14, Бадель 26, Прото 64, Барелла 85
Судья: Фаббри Микаэль.
В прошлом туре «Лацио» уступил «Аталанте».
Теперь Аталанту в среду обыгрывать нужно.
Теперь Аталанту в среду обыгрывать нужно.