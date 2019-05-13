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Попов: «Если ЦСКА не попадет даже в Лигу Европы, то это вообще уже»

13 мая 2019, 19:57

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов оценил шансы «армейцев» на попадание в еврокубки по итогам сезона.

В последнем туре РПЛ ЦСКА уступил «Зениту» (1:3).

Лига чемпионов – это абсолютно другое дело, там совершенно иной статус плюс финансовая составляющая. Пока у ЦСКА остаётся возможность попасть в Лигу чемпионов, надо за неё цепляться. «Армейцам» в оставшихся матчах нужна запредельная мотивация, иначе ещё и «Арсенал» может их обогнать. А если ЦСКА не попадёт даже в Лигу Европы, то это будет вообще уже.

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сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил mangoх12
   293 / 840
14 мая в 06:56
нам пофигу , зато унас Ганчаренка
А это что за зверь - Ганчаренка ? Птица какая-то ?
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   293 / 840
14 мая в 06:55
Попадет. ЛЧ - без шансов, а в ЛЕ попадет. Расклад такой. Я не думаю, что Ростов возьмет Кубок.
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
14 мая в 03:41
Все шансы есть.
mangoх12
mangoх12 ответил Морозовский
   26 / 840
14 мая в 02:44
Ты сейчас похож на бакланов, которые настойчиво гнали Семака в УФУ.
а ты на тех бакланов которые хотели его оставить
Kuprin
Kuprin
   179 / 840
13 мая в 23:48
скорей всего так и будет
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
13 мая в 22:54
Вообще -уже давно.Всю весну.
papic337
papic337
   233 / 840
13 мая в 22:02
Если ЦСКА не попадет даже в Лигу Европы, то это вообще уже.
_____________________________________________________
Если ЦСКА не попадет даже в Лигу Европы, то это будут именины сердца.
Absinthe5
Absinthe5
   162 / 840
13 мая в 21:26
Попов: «Если ЦСКА не попадет даже в Лигу Европы, то это вообще уже...прекрасно»
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   298 / 840
13 мая в 21:19
    Сп62
    Сп62
       388 / 840
    13 мая в 21:18
    В целом команда выглядела не плохо, так что переживать ЦСКАвцам не стоит.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч ответил Великолепный
       6 / 840
    13 мая в 21:11
    С чего вообще Попов взял ,что не попадание и в ЛЕ будет вообще? Попов должен знать, что ЦСКА перед сезоном поменял состав на 80 процентов, хряки перед сезоном вообще предсказывали что ЦСКА будет бороться в стыках. А на деле ЦСКА весь сезон боролся за тройку призеров. И если окажется да же на 5-6 месте это будет не вообще, а нормальный расклад для совершенно новой молодой команды. Вообще это когда стыки.
    Ну,до стыков вряд ли дело дошло бы.
    Но прогнозы были плачевные.
    Тут ты прав.
    Великолепный
    Великолепный
       366 / 840
    13 мая в 21:03
    С чего вообще Попов взял ,что не попадание и в ЛЕ будет вообще? Попов должен знать, что ЦСКА перед сезоном поменял состав на 80 процентов, хряки перед сезоном вообще предсказывали что ЦСКА будет бороться в стыках. А на деле ЦСКА весь сезон боролся за тройку призеров.
    И если окажется да же на 5-6 месте это будет не вообще, а нормальный расклад для совершенно новой молодой команды. Вообще это когда стыки.
    ermak6848
    ermak6848
       176 / 840
    13 мая в 20:59
    в команде ЦСКА защитные редуты отсутствуют напрочь...
    drug01
    drug01
       124 / 840
    13 мая в 20:55
    Всему свое время! Команда новая, молодая....
    EAGuar As
    EAGuar As
       40 / 840
    13 мая в 20:45
    иначе ещё и «Арсенал» может их обогнать......

    Матч в Грозном вспомни ЦСКА ....
    Хотели чтобы не в Туле .... вот и получили ... 🤩😍😋⚠️
    EAGuar As
    EAGuar As
       40 / 840
    13 мая в 20:41
    При омоложении состава ..... итог любой не плохой .
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч ответил mangoх12
       6 / 840
    13 мая в 20:38
    нам пофигу , зато унас Ганчаренка
    Опасайся людей маленького роста,у них овно близко к голове.
    Морозовский
    Морозовский ответил cska plus
       8 / 840
    13 мая в 20:20
    Что такого необычного произойдёт если ЦСКА не попадёт в еврокубки особенно в ЛЕ, помоему ничего.
    С деньгами будет очень туго.
    Морозовский
    Морозовский ответил mangoх12
       8 / 840
    13 мая в 20:19
    нам пофигу , зато унас Ганчаренка
    Ты сейчас похож на бакланов, которые настойчиво гнали Семака в УФУ.
    cska plus
    cska plus
       3 / 840
    13 мая в 20:16
    Что такого необычного произойдёт если ЦСКА не попадёт в еврокубки особенно в ЛЕ, помоему ничего.
    ДСА
    ДСА
       89 / 840
    13 мая в 20:10
    А шансы не попасть весьма велики.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       4 / 840
    13 мая в 20:00
    Ну до "вообще уже" - ещё далеко...
    Но то что с ЛЧ попрощались...это процентов на 99...
    mangoх12
    mangoх12
       26 / 840
    13 мая в 19:59
    нам пофигу , зато унас Ганчаренка
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