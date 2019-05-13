Попов: «Если ЦСКА не попадет даже в Лигу Европы, то это вообще уже»

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов оценил шансы «армейцев» на попадание в еврокубки по итогам сезона.
В последнем туре РПЛ ЦСКА уступил «Зениту» (1:3).
Лига чемпионов – это абсолютно другое дело, там совершенно иной статус плюс финансовая составляющая. Пока у ЦСКА остаётся возможность попасть в Лигу чемпионов, надо за неё цепляться. «Армейцам» в оставшихся матчах нужна запредельная мотивация, иначе ещё и «Арсенал» может их обогнать. А если ЦСКА не попадёт даже в Лигу Европы, то это будет вообще уже.
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Если ЦСКА не попадет даже в Лигу Европы, то это будут именины сердца.
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Если ЦСКА не попадет даже в Лигу Европы, то это будут именины сердца.
Но прогнозы были плачевные.
Тут ты прав.
Но прогнозы были плачевные.
Тут ты прав.
И если окажется да же на 5-6 месте это будет не вообще, а нормальный расклад для совершенно новой молодой команды. Вообще это когда стыки.
И если окажется да же на 5-6 месте это будет не вообще, а нормальный расклад для совершенно новой молодой команды. Вообще это когда стыки.
Матч в Грозном вспомни ЦСКА ....
Хотели чтобы не в Туле .... вот и получили ... 🤩😍😋⚠️
Матч в Грозном вспомни ЦСКА ....
Хотели чтобы не в Туле .... вот и получили ... 🤩😍😋⚠️
Но то что с ЛЧ попрощались...это процентов на 99...
Но то что с ЛЧ попрощались...это процентов на 99...