Федун опроверг слухи о назначении Цорна в «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о том, что Томас Цорн стал новым гендиректором «красно-белых». Ранее об этом сообщил журналист Нобель Арустамян.
– Подтвердите информацию о назначении Цорна генеральным директором?
– По понедельникам совет директоров никогда не проводится. Еще не было ничего. Кто это придумал? Когда будет, дадим информацию.
– С Цорном встречались сегодня?
– С ним встречался много раз, но совета директоров сегодня не было.
– Ждать решения завтра?
– Увидим.
Ух вот это он опроверг, так опроверг!))) Прям ясно стало всё)))
Ух вот это он опроверг, так опроверг!))) Прям ясно стало всё)))
Только ему надо помнить, что за всё-про всё, у него пару лет. И пинок под...
Только ему надо помнить, что за всё-про всё, у него пару лет. И пинок под...