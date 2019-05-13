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Федун опроверг слухи о назначении Цорна в «Спартак»

13 мая 2019, 18:36

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о том, что Томас Цорн стал новым гендиректором «красно-белых». Ранее об этом сообщил журналист Нобель Арустамян.

– Подтвердите информацию о назначении Цорна генеральным директором?

– По понедельникам совет директоров никогда не проводится. Еще не было ничего. Кто это придумал? Когда будет, дадим информацию.

– С Цорном встречались сегодня?

– С ним встречался много раз, но совета директоров сегодня не было.

– Ждать решения завтра?

– Увидим.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   298 / 840
13 мая в 21:26
Федун ну никак не может без своих жидовских штучек ! )))))
Nikola45
Nikola45 ответил Гавроша
   57 / 840
13 мая в 20:22
Врет федун.
Как всегда ))
Завтра
Завтра
   140 / 840
13 мая в 19:17
Опровержение — рассуждение, направленное против тезиса с целью установления факта его ложности.

Ух вот это он опроверг, так опроверг!))) Прям ясно стало всё)))
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
13 мая в 19:12
Видать кто-то ещё выше распорядился.
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 19:06
Подвёл шнобель федуна, лишится гонорара, перестарался федуновский шнобель.
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
13 мая в 19:00
Врет федун.
handreb
handreb
   67 / 840
13 мая в 18:52
Стыдно за вранье свиней.
КАМЮ
КАМЮ
   247 / 840
13 мая в 18:51
Дайте уже и Цорну залезть в федунский карман.
Только ему надо помнить, что за всё-про всё, у него пару лет. И пинок под...
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
13 мая в 18:45
Мало кого интересует этот клуб из второй сотни рейтинга УЕФА.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
13 мая в 18:45
Завтра будет официальное подтверждения о назначении Томаса Цорна.
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
13 мая в 18:44
Даже Цорн не убережет свиней от перспективы пердива.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
13 мая в 18:42
Оба-Арустамян и Федунян говорят об одном и том же,но только с разных боков и разными словами. Пришествие ужасного и могучего Цорна в "Спартак" неизбежно,они так долго этого ждали!!!
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 840
13 мая в 18:41
В спартаке вообще советы директоров не принято проводить, всё решается на сходке в бане тарасовской.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
13 мая в 18:39
Где это он опроверг? Он практически их подтвердил, наоборот. Лол.
drug01
drug01
   124 / 840
13 мая в 18:38
Значит это не слухи!!!!
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
13 мая в 18:37
Фердун врет.
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