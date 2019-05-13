Федун опроверг слухи о назначении Цорна в «Спартак»

13 мая 2019, 18:36

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о том, что Томас Цорн стал новым гендиректором «красно-белых». Ранее об этом сообщил журналист Нобель Арустамян.

– Подтвердите информацию о назначении Цорна генеральным директором?

– По понедельникам совет директоров никогда не проводится. Еще не было ничего. Кто это придумал? Когда будет, дадим информацию.

– С Цорном встречались сегодня?

– С ним встречался много раз, но совета директоров сегодня не было.

– Ждать решения завтра?

– Увидим.