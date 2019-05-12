Чемпионский каток «Зенита»

12 мая 2019, 21:42

«Зенит» уже в ранге новоиспеченного чемпиона России уверенно обыграл ЦСКА . «Соккер.ру» - о достойном праздновании петербургского клуба.

Артем Дзюба после матча с «Ахматом», который он пропускал, сказал, что готовился целенаправленно к игре с ЦСКА , ожидая, что именно она станет чемпионской. Так получилось, что «Арсенал» сделал петербуржцам подарок, обыграв «Локомотив» и позволив официально заполучить титул «Зениту» уже после 27-го тура.

Но настрой, видимо, у «Зенита» и Дзюбы сохранился на ЦСКА необходимый. Это было видно и в деталях. Когда вокруг царила праздничная легкая расслабленная атмосфера, Сергей Семак перед матчем сосредоточенно стоял у тренерской скамейки и серьезно отказывался от чемпионского интервью Владимиру Быстрову и Андрею Аршавину – думал только о предстоящем матче.

Ему за неделю пришлось немало интервью раздать, немало поговорить с журналистами. Одной из наиболее распространенных тем разговора был вопрос настроя, проблема его сохранения к матчу с ЦСКА , проблема сохранения концентрации. Семак признавал: будет тяжело. Но и с этой тяжестью он справился. А по-другому и быть не могло.

Эйфорию от победы в чемпионате тренер направил в нужное русло, поскольку на таком азарте и с такой самоотдачей до последних секунд «Зенит» не всегда играл и в более ценных с точки зрения турнирного значения матчах. Состояние «Зенита» можно сравнить с тем адреналиновым запалом, который получает команда сразу после гола, когда все получается, все спорится, комбинации изумительные сами лепятся.

Это касается только эмоциональной составляющей, но она определяла и игровое наполнение. Поначалу казалось, что ЦСКА все же больше настроен на борьбу, больше нацелен на результат, потому что он просто необходим армейцам по турниру. И гол Ивана Облякова – как тому подтверждение. Но «Зенит» не вальяжничал, не работал халатно. Он вкатывался в игру.

А пропущенный мяч и неловкость ситуации, связанная с ним, окончательно разбудили петербуржцев, которые подключили эмоциональные ресурсы и буквально через восемь минут счет сравняли. Причем Себастьян Дриусси свой филигранный удар исполнил после не менее тонкой игры пяткой от Артема Дзюбы. Последний, к слову, снова проявил свою высочайшую ценность, раскрыв свой талант ассистента: три голевые передачи на счету нападающего сборной России – не зря готовился к ЦСКА и копил энергию.

Парадоксально, но с приближением торжественной церемонии не армейцы, которым нужны были три очка, а зенитовцы, которые подступали к сладкому чемпионскому шампанскому, играли более напористо и динамично. В какой-то момент ЦСКА будто осознал, что ничего с этим «Зенитом» не поделать, потерял подвижность, измотался. Заключительная атака с дальним плотным ударом Облякова показательна.

Мяч долго гулял у штрафной Андрея Лунева, но игроки ЦСКА просто не открывались, не двигались, не создавали более острую ситуацию – они в растерянности ждали чего-то. Вот Обляков попытался. Но это все довольно сумбурно, это не исходило из игровой логики как практически любой дальний удар, даже с попаданием в перекладину, от Николы Влашича.

И если после первого тайма ничья как-то вытекала из происходящего на поле, то во второй половине «Зенит» сломал ЦСКА . Это не было уничтожение, это не была игра с подавляющим преимуществом, моменты имели обе стороны. Но это был матч, в котором исход логичен, понятен и закономерен даже для болельщиков ЦСКА , пожалуй.

В их команде не нашлось игроков, которые так же легко раздавали решающие передачи, как Дзюба, и так же легко отправляли мячи в ворота как Дриусси и Эмилиано Ригони, который забил первым же касанием после выхода на замену.

Этот матч стал еще и рекордным для «Зенита». Он обновил рекорд посещаемости «Газпром Арены», на которую пришли 61 494 зрителя. И это вообще самая посещаемая игра «Зенита» за последние 35 лет. Только в 1984 году в матче чемпионата СССР на матч «Зенита» с киевским «Динамо» пришли 70 тысяч зрителей.

Разве могло отношение игроков «Зенита» к матчу быть иным, отличным от наблюдаемого, с учетом такого ажиотажа? Это как раз тот классический случай, когда ждущие от тебя успеха трибуны не давят на плечи, а приподнимают, добавляя сил и окрыляя. Насколько непросто «Зениту» было сложно сделать заключительный шаг в Грозном, насколько тяжело далась та ничья, что отмечал и Семак – именно психологический аспект – настолько же легко петербуржцам удалась встреча с ЦСКА .

Армейцы попали не на расслабленных фестивальных полупьяных чемпионов, а на – точнее под – настоящий чемпионский каток, который только дополнительное ускорение получил, чтобы не заметить препятствие, которое вроде как должно было стать более серьезным.