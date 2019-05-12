Чемпионский каток «Зенита»

«Зенит» уже в ранге новоиспеченного чемпиона России уверенно обыграл ЦСКА. «Соккер.ру» - о достойном праздновании петербургского клуба.
Артем Дзюба после матча с «Ахматом», который он пропускал, сказал, что готовился целенаправленно к игре с ЦСКА, ожидая, что именно она станет чемпионской. Так получилось, что «Арсенал» сделал петербуржцам подарок, обыграв «Локомотив» и позволив официально заполучить титул «Зениту» уже после 27-го тура.
Но настрой, видимо, у «Зенита» и Дзюбы сохранился на ЦСКА необходимый. Это было видно и в деталях. Когда вокруг царила праздничная легкая расслабленная атмосфера, Сергей Семак перед матчем сосредоточенно стоял у тренерской скамейки и серьезно отказывался от чемпионского интервью Владимиру Быстрову и Андрею Аршавину – думал только о предстоящем матче.
Ему за неделю пришлось немало интервью раздать, немало поговорить с журналистами. Одной из наиболее распространенных тем разговора был вопрос настроя, проблема его сохранения к матчу с ЦСКА, проблема сохранения концентрации. Семак признавал: будет тяжело. Но и с этой тяжестью он справился. А по-другому и быть не могло.
Эйфорию от победы в чемпионате тренер направил в нужное русло, поскольку на таком азарте и с такой самоотдачей до последних секунд «Зенит» не всегда играл и в более ценных с точки зрения турнирного значения матчах. Состояние «Зенита» можно сравнить с тем адреналиновым запалом, который получает команда сразу после гола, когда все получается, все спорится, комбинации изумительные сами лепятся.
Это касается только эмоциональной составляющей, но она определяла и игровое наполнение. Поначалу казалось, что ЦСКА все же больше настроен на борьбу, больше нацелен на результат, потому что он просто необходим армейцам по турниру. И гол Ивана Облякова – как тому подтверждение. Но «Зенит» не вальяжничал, не работал халатно. Он вкатывался в игру.
А пропущенный мяч и неловкость ситуации, связанная с ним, окончательно разбудили петербуржцев, которые подключили эмоциональные ресурсы и буквально через восемь минут счет сравняли. Причем Себастьян Дриусси свой филигранный удар исполнил после не менее тонкой игры пяткой от Артема Дзюбы. Последний, к слову, снова проявил свою высочайшую ценность, раскрыв свой талант ассистента: три голевые передачи на счету нападающего сборной России – не зря готовился к ЦСКА и копил энергию.
Парадоксально, но с приближением торжественной церемонии не армейцы, которым нужны были три очка, а зенитовцы, которые подступали к сладкому чемпионскому шампанскому, играли более напористо и динамично. В какой-то момент ЦСКА будто осознал, что ничего с этим «Зенитом» не поделать, потерял подвижность, измотался. Заключительная атака с дальним плотным ударом Облякова показательна.
Мяч долго гулял у штрафной Андрея Лунева, но игроки ЦСКА просто не открывались, не двигались, не создавали более острую ситуацию – они в растерянности ждали чего-то. Вот Обляков попытался. Но это все довольно сумбурно, это не исходило из игровой логики как практически любой дальний удар, даже с попаданием в перекладину, от Николы Влашича.
И если после первого тайма ничья как-то вытекала из происходящего на поле, то во второй половине «Зенит» сломал ЦСКА. Это не было уничтожение, это не была игра с подавляющим преимуществом, моменты имели обе стороны. Но это был матч, в котором исход логичен, понятен и закономерен даже для болельщиков ЦСКА, пожалуй.
В их команде не нашлось игроков, которые так же легко раздавали решающие передачи, как Дзюба, и так же легко отправляли мячи в ворота как Дриусси и Эмилиано Ригони, который забил первым же касанием после выхода на замену.
Этот матч стал еще и рекордным для «Зенита». Он обновил рекорд посещаемости «Газпром Арены», на которую пришли 61 494 зрителя. И это вообще самая посещаемая игра «Зенита» за последние 35 лет. Только в 1984 году в матче чемпионата СССР на матч «Зенита» с киевским «Динамо» пришли 70 тысяч зрителей.
Разве могло отношение игроков «Зенита» к матчу быть иным, отличным от наблюдаемого, с учетом такого ажиотажа? Это как раз тот классический случай, когда ждущие от тебя успеха трибуны не давят на плечи, а приподнимают, добавляя сил и окрыляя. Насколько непросто «Зениту» было сложно сделать заключительный шаг в Грозном, насколько тяжело далась та ничья, что отмечал и Семак – именно психологический аспект – настолько же легко петербуржцам удалась встреча с ЦСКА.
Армейцы попали не на расслабленных фестивальных полупьяных чемпионов, а на – точнее под – настоящий чемпионский каток, который только дополнительное ускорение получил, чтобы не заметить препятствие, которое вроде как должно было стать более серьезным.
Мог ли ЦСКА сыграть лучше, эффективнее? Да, мог. Но не факт, что более внимательная игра в обороне или более качественная реализация позволили бы победить «Зенит» при таком его настрое. Это был матч эмоций, матч психологий, настроя, а не тактики и стратегических схем. И подавленность ЦСКА в конце игры – это обратная сторона подъема «Зенита».
В прошлом году локо так играл я думал в европе половину команд порвет, половину покусает. А он сдулся. Кто то зазвездился, кому то контракт срочно захотелось поднять.
Будут также надёжны Анюков, Иванович, Жирков. Им по 35 и это четверть команды.
Так что в августе у нас будет новый зенит. А что из этого получится, посмотрим.
В прошлом году локо так играл я думал в европе половину команд порвет, половину покусает. А он сдулся. Кто то зазвездился, кому то контракт срочно захотелось поднять.
Будут также надёжны Анюков, Иванович, Жирков. Им по 35 и это четверть команды.
Так что в августе у нас будет новый зенит. А что из этого получится, посмотрим.
P.S. Не трогайте болельщиков спартака, их команда разгромила Уфу со счетом 1-0 и для них это самая главная и выдающаяся новость за последнюю неделю.
P.S. Не трогайте болельщиков спартака, их команда разгромила Уфу со счетом 1-0 и для них это самая главная и выдающаяся новость за последнюю неделю.
Новый тарасовский флэшмоб - в последнем матче они дружно вскинут огнетушители вверх, показывая Кононову и Глуше - где нынче слабое место Спартака :))
Новый тарасовский флэшмоб - в последнем матче они дружно вскинут огнетушители вверх, показывая Кононову и Глуше - где нынче слабое место Спартака :))