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Чемпионский каток «Зенита»

12 мая 2019, 21:42

«Зенит» уже в ранге новоиспеченного чемпиона России уверенно обыграл ЦСКА. «Соккер.ру» - о достойном праздновании петербургского клуба. 

Артем Дзюба после матча с «Ахматом», который он пропускал, сказал, что готовился целенаправленно к игре с ЦСКА, ожидая, что именно она станет чемпионской. Так получилось, что «Арсенал» сделал петербуржцам подарок, обыграв «Локомотив» и позволив официально заполучить титул «Зениту» уже после 27-го тура. 

Но настрой, видимо, у «Зенита» и Дзюбы сохранился на ЦСКА необходимый. Это было видно и в деталях. Когда вокруг царила праздничная легкая расслабленная атмосфера, Сергей Семак перед матчем сосредоточенно стоял у тренерской скамейки и серьезно отказывался от чемпионского интервью Владимиру Быстрову и Андрею Аршавину – думал только о предстоящем матче. 

Ему за неделю пришлось немало интервью раздать, немало поговорить с журналистами. Одной из наиболее распространенных тем разговора был вопрос настроя, проблема его сохранения к матчу с ЦСКА, проблема сохранения концентрации. Семак признавал: будет тяжело. Но и с этой тяжестью он справился. А по-другому и быть не могло. 

Эйфорию от победы в чемпионате тренер направил в нужное русло, поскольку на таком азарте и с такой самоотдачей до последних секунд «Зенит» не всегда играл и в более ценных с точки зрения турнирного значения матчах. Состояние «Зенита» можно сравнить с тем адреналиновым запалом, который получает команда сразу после гола, когда все получается, все спорится, комбинации изумительные сами лепятся. 

Это касается только эмоциональной составляющей, но она определяла и игровое наполнение. Поначалу казалось, что ЦСКА все же больше настроен на борьбу, больше нацелен на результат, потому что он просто необходим армейцам по турниру. И гол Ивана Облякова – как тому подтверждение. Но «Зенит» не вальяжничал, не работал халатно. Он вкатывался в игру. 

А пропущенный мяч и неловкость ситуации, связанная с ним, окончательно разбудили петербуржцев, которые подключили эмоциональные ресурсы и буквально через восемь минут счет сравняли. Причем Себастьян Дриусси свой филигранный удар исполнил после не менее тонкой игры пяткой от Артема Дзюбы. Последний, к слову, снова проявил свою высочайшую ценность, раскрыв свой талант ассистента: три голевые передачи на счету нападающего сборной России – не зря готовился к ЦСКА и копил энергию. 

Парадоксально, но с приближением торжественной церемонии не армейцы, которым нужны были три очка, а зенитовцы, которые подступали к сладкому чемпионскому шампанскому, играли более напористо и динамично. В какой-то момент ЦСКА будто осознал, что ничего с этим «Зенитом» не поделать, потерял подвижность, измотался. Заключительная атака с дальним плотным ударом Облякова показательна. 

Мяч долго гулял у штрафной Андрея Лунева, но игроки ЦСКА просто не открывались, не двигались, не создавали более острую ситуацию – они в растерянности ждали чего-то. Вот Обляков попытался. Но это все довольно сумбурно, это не исходило из игровой логики как практически любой дальний удар, даже с попаданием в перекладину, от Николы Влашича. 

И если после первого тайма ничья как-то вытекала из происходящего на поле, то во второй половине «Зенит» сломал ЦСКА. Это не было уничтожение, это не была игра с подавляющим преимуществом, моменты имели обе стороны. Но это был матч, в котором исход логичен, понятен и закономерен даже для болельщиков ЦСКА, пожалуй. 

В их команде не нашлось игроков, которые так же легко раздавали решающие передачи, как Дзюба, и так же легко отправляли мячи в ворота как Дриусси и Эмилиано Ригони, который забил первым же касанием после выхода на замену. 

Этот матч стал еще и рекордным для «Зенита». Он обновил рекорд посещаемости «Газпром Арены», на которую пришли 61 494 зрителя. И это вообще самая посещаемая игра «Зенита» за последние 35 лет. Только в 1984 году в матче чемпионата СССР на матч «Зенита» с киевским «Динамо» пришли 70 тысяч зрителей. 

Разве могло отношение игроков «Зенита» к матчу быть иным, отличным от наблюдаемого, с учетом такого ажиотажа? Это как раз тот классический случай, когда ждущие от тебя успеха трибуны не давят на плечи, а приподнимают, добавляя сил и окрыляя. Насколько непросто «Зениту» было сложно сделать заключительный шаг в Грозном, насколько тяжело далась та ничья, что отмечал и Семак – именно психологический аспект – настолько же легко петербуржцам удалась встреча с ЦСКА

Армейцы попали не на расслабленных фестивальных полупьяных чемпионов, а на – точнее под – настоящий чемпионский каток, который только дополнительное ускорение получил, чтобы не заметить препятствие, которое вроде как должно было стать более серьезным. 

Мог ли ЦСКА сыграть лучше, эффективнее? Да, мог. Но не факт, что более внимательная игра в обороне или более качественная реализация позволили бы победить «Зенит» при таком его настрое. Это был матч эмоций, матч психологий, настроя, а не тактики и стратегических схем. И подавленность ЦСКА в конце игры – это обратная сторона подъема «Зенита».

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Все комментарии
kastites
kastites
   148 / 833
18 мая в 08:32
ЗЕНИТ размазал коней
Nikola45
Nikola45 ответил Аксинья
   51 / 833
13 мая в 21:24
Накануне встречи Ростов - Зенит у дончан будет важная кубковая игра с Локо где они выложатся на всю катушку и даже больше...Так что исход этой встречи будет полностью зависить от настроя Зенита...Надеюсь на встречу наших команд в Суперкубке...
Трудно не согласится!
Grey33
Grey33
13 мая в 16:51
Достойно. Вернули должок коням, несмотря на немотивированность. Молодцы.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил legendsofsails
   277 / 833
13 мая в 15:36
Полагаю, Зенит в следующем сезоне отстоит свой титул.Каток набрал ход!.
Я только за, если ваш прогноз сбудется. Но ...
В прошлом году локо так играл я думал в европе половину команд порвет, половину покусает. А он сдулся. Кто то зазвездился, кому то контракт срочно захотелось поднять.
Будут также надёжны Анюков, Иванович, Жирков. Им по 35 и это четверть команды.
Так что в августе у нас будет новый зенит. А что из этого получится, посмотрим.
B1951
B1951
13 мая в 11:25
Молодцы!!!Спасибо всему тренерскому составу,спасибо игрокам!!!
Аксинья
Аксинья ответил pomor45
   308 / 833
13 мая в 11:18
Я полагаю, что Зенит будет играть дублем.
Ростов если выйдет в финал кубка тоже...
pomor45
pomor45
   69 / 833
13 мая в 11:17
Дриусси на примере Паредеса должен понять, что лучше быть на виду в Зените, чем на задворках в ПСЖ.
pomor45
pomor45 ответил parallels
   69 / 833
13 мая в 11:15
вылетевший енисей в 30 туре будет как прошлогодний вылетевший ска-хабаровск в 30 туре (6:0).
Важнее дать волю дублю. Надо не откладывая готовиться к следующему сезону и ЛЧ.
pomor45
pomor45 ответил Аксинья
   69 / 833
13 мая в 11:12
Накануне встречи Ростов - Зенит у дончан будет важная кубковая игра с Локо где они выложатся на всю катушку и даже больше...Так что исход этой встречи будет полностью зависить от настроя Зенита...Надеюсь на встречу наших команд в Суперкубке...
Я полагаю, что Зенит будет играть дублем.
parallels
parallels
   5 / 833
13 мая в 10:46
отдельное спасибо орлову - за то, что не комментировал вчерашнюю игру 😄
Alex-96
Alex-96
   199 / 833
13 мая в 10:15
Ну катком я бы игру Зенита не назвал, во всяком случае по всему чемпионату, но победа в чемпионате уверенная и достойная. Мои поздравления болельщикам Зенита. Следующий год для Семака будет показательным, первый раз в таком турнире как ЛЧ в роли главного. Если получится у него достойно выглядеть на фоне лучших команд европы и не поплыть, то реально сможет вырасти в топ-тренера.

P.S. Не трогайте болельщиков спартака, их команда разгромила Уфу со счетом 1-0 и для них это самая главная и выдающаяся новость за последнюю неделю.
Аксинья
Аксинья ответил legendsofsails
   308 / 833
13 мая в 08:56
надежды юношей питают...
Тебе что до сих пор пукан рвет что Ростов выбил Зенит из кубка - так давно уже пора плюнуть и забыть и радоваться чемпионству...
legendsofsails
legendsofsails
   827 / 833
13 мая в 08:41
Полагаю, Зенит в следующем сезоне отстоит свой титул.Каток набрал ход!.
legendsofsails
legendsofsails ответил Аксинья
   827 / 833
13 мая в 08:35
Накануне встречи Ростов - Зенит у дончан будет важная кубковая игра с Локо где они выложатся на всю катушку и даже больше...Так что исход этой встречи будет полностью зависить от настроя Зенита...Надеюсь на встречу наших команд в Суперкубке...
надежды юношей питают...
Аксинья
Аксинья ответил Nikola45
   308 / 833
13 мая в 07:55
Нужны еще 2 победы )) В Ростове и дома ))
Накануне встречи Ростов - Зенит у дончан будет важная кубковая игра с Локо где они выложатся на всю катушку и даже больше...Так что исход этой встречи будет полностью зависить от настроя Зенита...Надеюсь на встречу наших команд в Суперкубке...
Оррорин Кенийский
Оррорин Кенийский
13 мая в 07:44
Хорошо играют. Красивые комбинации
post-navigator
post-navigator ответил DawnOfDestiny
   221 / 833
13 мая в 07:20
хряки и тут проиграли) что за ужас?)
Грёбаный стыд за Спартак!
post-navigator
post-navigator ответил parallels
   221 / 833
13 мая в 07:20
я даже не знаю, от чего у спартачей горит сильнее: то, что дзюба стал чемпионом - или заболотный 😅
Картонные красно-белые огнетушители были раскуплены хрюкофанами ещё после славной охоты Зенита на Быков :))
Новый тарасовский флэшмоб - в последнем матче они дружно вскинут огнетушители вверх, показывая Кононову и Глуше - где нынче слабое место Спартака :))
OLESOCC
OLESOCC ответил andre_can
   490 / 833
13 мая в 06:41
хочу добавить: Нас имели весь сезон и в инете и в уидридрете, а Мы выстояли и отфакадромили всех !!! МЫ - ЧЕМПИОНЫ!!!
Вы хоть сами поняли, что сказали?!.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   460 / 833
13 мая в 06:25
    Gahi
    Gahi
       421 / 833
    13 мая в 05:15
    Дзюба молодец не только помог забить три мяча, так он еще и Спартаку помог быть выше ЦСКА на сегодня, еще не вечер ждем боевой игры от всех команд в последних турах. Удачи и красивой игры.
    Пепс
    Пепс ответил andre_can
       187 / 833
    13 мая в 03:14
    Бердыев сразу сказал в начале што Зенит и Семак станут чемпионами с большим отрывом .
    kapteinis40
    kapteinis40
    13 мая в 02:57
    Слабоват мой ЦСКА. И тренер сдулся. Эрнандес никакой почему-то играет...
    VIKING107
    VIKING107
    13 мая в 01:42
    Спасибо все. Командам рпл ! За борьбу. Но сегодня Зенит лучший! Зенитушка чемпион!!!
    Питер рулит
    Питер рулит ответил parallels
       150 / 833
    13 мая в 00:39
    я даже не знаю, от чего у спартачей горит сильнее: то, что дзюба стал чемпионом - или заболотный 😅
      andre_can
      andre_can
         824 / 833
      12 мая в 23:52
      хочу добавить: Нас имели весь сезон и в инете и в уидридрете, а Мы выстояли и отфакадромили всех !!! МЫ - ЧЕМПИОНЫ!!!
      parallels
      parallels ответил Димон Булыкин
         5 / 833
      12 мая в 23:32
      Настало время Заболотного!
      я даже не знаю, от чего у спартачей горит сильнее: то, что дзюба стал чемпионом - или заболотный 😅
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин ответил parallels
         453 / 833
      12 мая в 23:30
      Настало время Заболотного!
      Mi6
      Mi6
         445 / 833
      12 мая в 23:25
      Гончаренко слабый мотиватор. Нужен Клопп))
      parallels
      parallels ответил Nikola45
         5 / 833
      12 мая в 23:22
      Нужны еще 2 победы )) В Ростове и дома ))
      вылетевший енисей в 30 туре будет как прошлогодний вылетевший ска-хабаровск в 30 туре (6:0).
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