Маркизио: «Погба нужно было ехать в Испанию, а не в МЮ»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио считает, что «Ювентусу» нужно вернуть хавбека Поля Погба.
Кого нужно приобрести «Ювентусу»? Это сложно ... Френки де Йонг очень впечатлил меня, но он ушел в «Барселону». Я хотел бы увидеть Де Брюйне или Эдена Азара в Италии, но это будет очень тяжело осуществить. Поэтому я выбираю Погба, его возвращение помогло бы команде, он бы усилил игру туринцев. Зачем он вернулся в МЮ, где он уже играл? Я понимаю, что там платят огромные деньги, но ему нужно было ехать в Испанию ради развития своей карьеры.
Из сказанного я понял одно......Ювентус - испанский клуб....))))
Из сказанного я понял одно......Ювентус - испанский клуб....))))