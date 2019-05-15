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Маркизио: «Погба нужно было ехать в Испанию, а не в МЮ»

15 мая 2019, 11:33

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио считает, что «Ювентусу» нужно вернуть хавбека Поля Погба.

Кого нужно приобрести «Ювентусу»? Это сложно ... Френки де Йонг очень впечатлил меня, но он ушел в «Барселону». Я хотел бы увидеть Де Брюйне или Эдена Азара в Италии, но это будет очень тяжело осуществить. Поэтому я выбираю Погба, его возвращение помогло бы команде, он бы усилил игру туринцев. Зачем он вернулся в МЮ, где он уже играл? Я понимаю, что там платят огромные деньги, но ему нужно было ехать в Испанию ради развития своей карьеры.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
15 мая в 17:57
А вот вопрос - куда нужно было идти самому маркизио?
beefs
beefs
   165 / 840
15 мая в 16:30
Он и без нас знает куда ему нужно...
pomor45
pomor45
   62 / 840
15 мая в 13:56
Маркизио перешёл в Зенит телом, а душой остался в Ювентусе. Теперь его раздирает противоречие: тело радуется большой зарплате в Зените, а душа ностальгирует по Ювентусу.
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
15 мая в 13:43
Не факт
Jum13
Jum13
   126 / 840
15 мая в 12:59
О - ценное мнение ценного игрока )))
Faustello
Faustello ответил cska plus
   22 / 840
15 мая в 12:52
Зулус исчерпал себя, его нынешний уровень максимум спартак и то с натягом.
В спаме без хорошего натяга никуда )))
cska plus
cska plus
   3 / 840
15 мая в 12:51
Зулус исчерпал себя, его нынешний уровень максимум спартак и то с натягом.
Faustello
Faustello
   22 / 840
15 мая в 12:50
Маркизио надо открывать лекционные туры по теме - "Перезапуск карьеры? Это легко" и выпустить книгу "Туринский Комар - пропускная способность хоботка... Мифы слабее реальности"
makkie
makkie
   18 / 840
15 мая в 12:38
Погба: «Маркизио нужно было остаться в Италии, а не ехать в Зенит» :)
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   234 / 840
15 мая в 12:14
Сережа Шнуров скажет Погбе куда нужно было ехать
Аксинья
Аксинья
   173 / 840
15 мая в 12:13
Маркизио надо тихонько сидеть и грести свое лаве, а не высовываться со своими запутанными коментами на люди...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
15 мая в 12:11
Как бы то ни было АПЛ точно не для Погба.
WildKem
WildKem
   812 / 840
15 мая в 12:07
Да там похоже как и с переходом Погба из МЮ в Ювентус все больше решил Райола, заработав очень хорошие деньги, да и для Погба выбив хороший контракт, испанские клубы не могли на тот момент позволить себе 105 млн евро за Погба, а останься бы Погба в Ювентусе Райола ничего толком не получил бы, а так норм денег срубил.
ДСА
ДСА
   89 / 840
15 мая в 12:00
Типа в сильнейшую лигу захотел.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
15 мая в 11:54
Такой винегрет наговорил....
Из сказанного я понял одно......Ювентус - испанский клуб....))))
Novograd
Novograd
   774 / 840
15 мая в 11:54
Ой да не надо он там в регал 3 пускай валит
баба яга ЗА
баба яга ЗА
   249 / 840
15 мая в 11:46
Погба нужно было продолжать играть в Италии в чемпионате одной команды
particular
particular
   2 / 840
15 мая в 11:45
Дааа... Больнички и лазареты пошатнули не только остатки физических кондиций полупенсионера..:)) Бинты, гипс и зелёнка взбудоражили его разум и предвидение..:))
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