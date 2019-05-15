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Маркизио: «„Ювентус“ должен сохранить Дибалу»

15 мая 2019, 11:15

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поддержал бывшего партнера по «Ювентусу» Пауло Дибалу.

Я без ума от Дибалы. Надеюсь, что его не продадут. Он очень талантливый игрок, а таких очень мало. Он понимает, что в карьере футболиста могут быть тяжелые периоды, даже у великих могут быть такие сезоны. Было бы здорово, если бы он научился играть в паре с Криштиану Роналду.

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вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
15 мая в 13:00
Я тоже так думаю
Завтра
Завтра
   140 / 840
15 мая в 12:23
Вот как раз не знаю ни одного действительно великого игрока, у которого бы в карьере были бы "тяжелые периоды", не связанные с травмированием, и он при этом 28 игр отыграл.
Мне кажется, что Пауло как раз засиделся в Юве - надо его талант в другом месте проверить, может окажется что он как Погба - игрок отличный, но великим его назвать язык, не поворачивается.
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