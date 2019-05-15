Маркизио: «„Ювентус“ должен сохранить Дибалу»

Полузащитник «Зенита» поддержал бывшего партнера по «Ювентусу» .

Я без ума от Дибалы. Надеюсь, что его не продадут. Он очень талантливый игрок, а таких очень мало. Он понимает, что в карьере футболиста могут быть тяжелые периоды, даже у великих могут быть такие сезоны. Было бы здорово, если бы он научился играть в паре с Криштиану Роналду.