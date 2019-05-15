Цорн: «Летом мы вместе начнем путь к новым вершинам»

Новый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о ближайших целях московского клуба.
Мне бы хотелось, чтобы мы завершили сезон на высокой ноте и достигли цели, которая перед нами стоит, — попасть в еврокубки. А летом мы вместе начнем путь к новым вершинам.
Напомним, что вчера было объявлено о назначении Цорна на пост генерального директора клуба.
Пора команду на более низкие октавы хоть как то переводить...
Пора команду на более низкие октавы хоть как то переводить...
Сдается мне, что Цорн ничего решать не будет в Спартаке, ибо Федуны новый сезон завалят.
Сдается мне, что Цорн ничего решать не будет в Спартаке, ибо Федуны новый сезон завалят.
Ну очень забавная ситуевина!?!
Ну очень забавная ситуевина!?!
Цель "Спартака" на сезон - попасть в Еврокубки! (неизвестно)
Этим всё сказано! Кто тут действительно "сильный клуб", а кто - "звенящая пустота" из под ногтей!
Цель "Спартака" на сезон - попасть в Еврокубки! (неизвестно)
Этим всё сказано! Кто тут действительно "сильный клуб", а кто - "звенящая пустота" из под ногтей!
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ