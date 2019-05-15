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Цорн: «Летом мы вместе начнем путь к новым вершинам»

15 мая 2019, 16:44

Новый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о ближайших целях московского клуба. 

Мне бы хотелось, чтобы мы завершили сезон на высокой ноте и достигли цели, которая перед нами стоит, — попасть в еврокубки. А летом мы вместе начнем путь к новым вершинам.

Напомним, что вчера было объявлено о назначении Цорна на пост генерального директора клуба.  

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Все комментарии
mortid
mortid ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   157 / 840
15 мая в 23:15
НУЖНО ПРОБИТЬ НОВОЕ ДНО - ПРОИГРАТЬ КАКОМУ-НИБУДЬ АКТОБЕ ИЛИ КАЙРАТУ ГЫ-ГЫ
Скажешь тоже )) это гранды для них cегодня. Их Чертаново разнесёт к чертям.
Бестрофейный
Бестрофейный
   96 / 840
15 мая в 21:02
Чего сходу не начать готовиться к пердиву.
Denkuz
Denkuz
   86 / 840
15 мая в 18:37
Кто только не брал вершины со спартаком, в основном позорились.
Faustello
Faustello
   22 / 840
15 мая в 18:18
Скажите ему плиаз что на высокой ноте у парасей получается дикий визг )))
Пора команду на более низкие октавы хоть как то переводить...
bboroda
bboroda
   698 / 840
15 мая в 18:15
ну наконец то доведется свинок в пердиве лицезреть))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
15 мая в 18:12
Ну,теперь всё золото наше.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
15 мая в 18:11
Удачи в покорении новых Кубков Соли и Кубков товарняков. )))
Завтра
Завтра ответил Союзник противников
   140 / 840
15 мая в 18:08
Ещё забыл добавить "Лига чемпионов " с первого места,тогда будет три достигнутых цели,но из шести...Помнишь,какие???
Это ты наверное забыл, что Лига чемпионов с первого места называется - "Чемпион России", что и было написано.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
15 мая в 17:59
Цорн : "Летом начнём путь к новым вершинам...в отпуске. Но после отпуска прошу всех вовремя прибыть на базу.Ибо начнутся суровые будни."
Союзник противников
Союзник противников ответил Завтра
   25 / 840
15 мая в 17:48
Цель "Зенита" на сезон - Чемпионство России и Лига Чемпионов! (достигнуто) Цель "Спартака" на сезон - попасть в Еврокубки! (неизвестно) Этим всё сказано! Кто тут действительно "сильный клуб", а кто - "звенящая пустота" из под ногтей!
Ещё забыл добавить "Лига чемпионов " с первого места,тогда будет три достигнутых цели,но из шести...Помнишь,какие???
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
15 мая в 17:46
А какие старые вершины? Какова точка отсчёта?
Kresi frok
Kresi frok
   125 / 840
15 мая в 17:39
Так все говорят, а на деле 7:0.
makkie
makkie
   18 / 840
15 мая в 17:38
Языком чесать все умеют, посмотрим как на деле выйдет.
Сдается мне, что Цорн ничего решать не будет в Спартаке, ибо Федуны новый сезон завалят.
ДСА
ДСА
   89 / 840
15 мая в 17:30
До лета можно дурака повалять.
Aerobniy
Aerobniy
   183 / 840
15 мая в 17:24
К новым вершинам - это в пердив.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
15 мая в 17:12
Работать то он будет в Спартаке , а болеть за Зенит!!! В Зените же его подопечные играют : Оздоев и Набиуллин!!!
Ну очень забавная ситуевина!?!
Завтра
Завтра
   140 / 840
15 мая в 17:07
Цель "Зенита" на сезон - Чемпионство России и Лига Чемпионов! (достигнуто)
Цель "Спартака" на сезон - попасть в Еврокубки! (неизвестно)

Этим всё сказано! Кто тут действительно "сильный клуб", а кто - "звенящая пустота" из под ногтей!
Dominators
Dominators
   383 / 840
15 мая в 17:04
Ага , - через тернии к звездам ...Ну флаг в руки господин Цорн .
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   59 / 840
15 мая в 17:02
НУЖНО ПРОБИТЬ НОВОЕ ДНО - ПРОИГРАТЬ КАКОМУ-НИБУДЬ АКТОБЕ ИЛИ КАЙРАТУ

ГЫ-ГЫ
Томик
Томик
   136 / 840
15 мая в 16:57
!?
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