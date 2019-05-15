Цорн: «Летом мы вместе начнем путь к новым вершинам»

Новый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о ближайших целях московского клуба.

Мне бы хотелось, чтобы мы завершили сезон на высокой ноте и достигли цели, которая перед нами стоит, — попасть в еврокубки. А летом мы вместе начнем путь к новым вершинам.