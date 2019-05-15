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Полуфиналист Кубка России интересуется Глушаковым

15 мая 2019, 14:33

Тульский «Арсенал» претендует на полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

Действующий контракт хавбека с «красно-белыми» рассчитан до 31 мая 2020 года. По данным СМИ, перед новым гендиректором москвичей Томасом Цорном поставлена задача убрать из команды Глушакова.

32-летним футболистом также интересуется «Ростов».

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   245 / 840
15 мая в 22:33
Он прям нарасхват.
Absinthe5
Absinthe5
   162 / 840
15 мая в 18:35
Только не в Сельмаш!
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
15 мая в 17:48
В аренду отдадут?
handreb
handreb
   67 / 840
15 мая в 16:24
Арсенал хочет погрязнуть в скандалах.
Sysanin101
Sysanin101
   292 / 840
15 мая в 16:02
А зачем Арсеналу этот скандалист и интриган???
Он же весь Арсенал поставит науши!
Тренера уволят, а Глушаков будет его сливать и сплетничать.
Арсенал не будет вылазить из скандалов, как сейчас Спартак ПОГРЯЗ по вине Глушакова.
Скандалы Глушакова ничему не учат руководство Арсенала.
Если руководство Спартака его ВЫГОНЯЕТ, так зачем этого скандалиста брать в Арсенал???
Играть Глушаков не умеет и будет отбывать НОМЕР.
А перед играми шастать по проституткам и баням с выпивкой.
Я ещё с конца прошлого сезона заметил, что Глушаков стал совсем другим после чемпионского года.
Его как будто подменили и споили не пойми чем.
Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности.
И сдвигов в лучшую сторону не наблюдается.
Так и катится на ДНО разгульной и загульной жизни, а клуб Спартак ему до фонаря.
Очень сильно Глушаков ДЕГРАДИРОВАЛ, как личность.
А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
Он разгромит Арсенал в пух и прах, а виновным сделает тренера.
LOpp
LOpp
   16 / 840
15 мая в 16:01
неужели Тосно?
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
15 мая в 15:37
Ещё и доплатить, чтобы взяли!
ДСА
ДСА
   89 / 840
15 мая в 15:23
Полуфиналист - звучит сильно!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   59 / 840
15 мая в 15:01
ДА ОНИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ЧИСТО НА ОДИН ВЕЧЕР ВЗЯТЬ В АРЕНДУ В САУНУ !

ГЫ-ГЫ
vovinho11
vovinho11
15 мая в 14:59
Домой иди
МКС
МКС
   30 / 840
15 мая в 14:50
И комбара с ещем в нагрузку

И реброва в подарок
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
15 мая в 14:45
Берите. ОПГ Тульская ромашка
тумба-юмба
тумба-юмба
   313 / 840
15 мая в 14:45
Так в чём проблема?Если хотят,пускай берут.
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