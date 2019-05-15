Полуфиналист Кубка России интересуется Глушаковым

Тульский «Арсенал» претендует на полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.
Действующий контракт хавбека с «красно-белыми» рассчитан до 31 мая 2020 года. По данным СМИ, перед новым гендиректором москвичей Томасом Цорном поставлена задача убрать из команды Глушакова.
32-летним футболистом также интересуется «Ростов».
Он же весь Арсенал поставит науши!
Тренера уволят, а Глушаков будет его сливать и сплетничать.
Арсенал не будет вылазить из скандалов, как сейчас Спартак ПОГРЯЗ по вине Глушакова.
Скандалы Глушакова ничему не учат руководство Арсенала.
Если руководство Спартака его ВЫГОНЯЕТ, так зачем этого скандалиста брать в Арсенал???
Играть Глушаков не умеет и будет отбывать НОМЕР.
А перед играми шастать по проституткам и баням с выпивкой.
Я ещё с конца прошлого сезона заметил, что Глушаков стал совсем другим после чемпионского года.
Его как будто подменили и споили не пойми чем.
Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности.
И сдвигов в лучшую сторону не наблюдается.
Так и катится на ДНО разгульной и загульной жизни, а клуб Спартак ему до фонаря.
Очень сильно Глушаков ДЕГРАДИРОВАЛ, как личность.
А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
Он разгромит Арсенал в пух и прах, а виновным сделает тренера.
Он же весь Арсенал поставит науши!
Тренера уволят, а Глушаков будет его сливать и сплетничать.
Арсенал не будет вылазить из скандалов, как сейчас Спартак ПОГРЯЗ по вине Глушакова.
Скандалы Глушакова ничему не учат руководство Арсенала.
Если руководство Спартака его ВЫГОНЯЕТ, так зачем этого скандалиста брать в Арсенал???
Играть Глушаков не умеет и будет отбывать НОМЕР.
А перед играми шастать по проституткам и баням с выпивкой.
Я ещё с конца прошлого сезона заметил, что Глушаков стал совсем другим после чемпионского года.
Его как будто подменили и споили не пойми чем.
Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности.
И сдвигов в лучшую сторону не наблюдается.
Так и катится на ДНО разгульной и загульной жизни, а клуб Спартак ему до фонаря.
Очень сильно Глушаков ДЕГРАДИРОВАЛ, как личность.
А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
Он разгромит Арсенал в пух и прах, а виновным сделает тренера.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
И реброва в подарок
И реброва в подарок