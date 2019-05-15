Де Росси может продолжить карьеру в «Зените»

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, может продолжить карьеру в России, об этом сообщают итальянские СМИ.
Следующей командой 35-летнего футболиста может стать «Зенит». Поспособствовать переходу может хавбек Клаудио Маркизио, у которого давние дружеские отношения с легендой «Ромы».
Почитали...улыбнулись....
Ну кроме конечно тех кто по-серьёзке в том году с Терри обломался...)))
Эти то "переобуваются" на раз-два....
Джон Терри в свои 37 был для них молодым и перспективным.....)))
А Де Росси в свои 35 - неприлично пожилой...)))
Почитали...улыбнулись....
Ну кроме конечно тех кто по-серьёзке в том году с Терри обломался...)))
Эти то "переобуваются" на раз-два....
Джон Терри в свои 37 был для них молодым и перспективным.....)))
А Де Росси в свои 35 - неприлично пожилой...)))
Отлично "поспособствовал" бы разгрузке зарплатной ведомости!
Отлично "поспособствовал" бы разгрузке зарплатной ведомости!
Да ровно такой же,ка и комментировать это.....)))
Да ровно такой же,ка и комментировать это.....)))