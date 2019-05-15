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Де Росси может продолжить карьеру в «Зените»

15 мая 2019, 14:17

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, может продолжить карьеру в России, об этом сообщают итальянские СМИ.

Следующей командой 35-летнего футболиста может стать «Зенит». Поспособствовать переходу может хавбек Клаудио Маркизио, у которого давние дружеские отношения с легендой «Ромы».

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Все комментарии
VadimR
VadimR
16 мая в 01:06
Утятина! Маркизио брали без учета мнения Семака, сейчас дав результат Сергей точно не позволит повторить ошибку! Кстати кому бы искренне посоветовал Де Росси так это Гончаренко в ЦСКА, много молодежи, мастеровитый, опытный дядька в центре поля на пару сезонов армейцам уж точно бы не помешал, молодежь бы подтянул! Если конечно он все же играть приедет, а не отбывать номер!
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   306 / 840
15 мая в 21:07
Все кому не лень разводят газовый проект - Маркизии, Дероси и всякие другие престарелые футболеры. И это политпроектное недоразумение заявляет о своем футбольном величии в нашей стране ?
Levadia
Levadia
   178 / 840
15 мая в 19:07
Вместе с Маркизио в МЛС!
OLS
OLS
   823 / 840
15 мая в 18:08
Вместе с Маркизио пусть идут лесом, пенсионное получать и семки лузгать
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
15 мая в 17:50
Пусть в спартак катиться, цорну отстегнет и возьмут. А нам такого не надо.
Piter SpaM
Piter SpaM
   386 / 840
15 мая в 17:43
Де Росси, Маркизио, Жирков - Зенит собирается заявиться на Кубок Легенд?
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   349 / 840
15 мая в 17:31
Это свиньи придумали очередную чушь на фоне изгнания беса из команды.
Аксинья
Аксинья
   173 / 840
15 мая в 17:28
Теперь будут доить газовую корову в четыре руки...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
15 мая в 17:24
Обычная утка ....
Почитали...улыбнулись....

Ну кроме конечно тех кто по-серьёзке в том году с Терри обломался...)))

Эти то "переобуваются" на раз-два....
Джон Терри в свои 37 был для них молодым и перспективным.....)))
А Де Росси в свои 35 - неприлично пожилой...)))
Завтра
Завтра
   140 / 840
15 мая в 17:15
Чё за бред? Маркизио вообще никто, как он может "поспособствовать"?? Разве что сам отказаться от контракта с "Зенитом", собрать свои супер стильные шмотки и проваливать домой!
Отлично "поспособствовал" бы разгрузке зарплатной ведомости!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
15 мая в 17:15
Это уже будет напоминать "дом престарелых" !!!
Заполярный
Заполярный
   91 / 840
15 мая в 17:15
БЕРИТЕ СРОЧНО БОМЖИ. ЭТОТ МАМОНТ ЕЩЕ ПОПЫЛИТ НА СКАМЕЙКЕ. ВСЕГО ТО 35 ЛЕТ. МИЛА ЗА СОРОК БЫЛО И ИГРАЛ
nnb199O
nnb199O
   481 / 840
15 мая в 17:14
Де Росси решил получит халявные деньги?
Завтра
Завтра
   140 / 840
15 мая в 17:14
А чё Роббена не сватают нам? Он тоже вроде как клуб ищет!
Caniggia
Caniggia
   44 / 840
15 мая в 16:38
Зенька решил омолодить состав?
Томик
Томик ответил Санчо Панса
   136 / 840
15 мая в 16:28
А почему бы и нет? На один сезон Даниэле вполне может заглянуть в РПЛ! И это будет отличным трансфером для Зенита. Тот же Спаллетти наверняка многое расскажет Де России про Питер)
Уже Маркизио заглянул. В качестве свадебного генерала, если только.Тянет Де Росси ещё на "свадебного генерала"?
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
15 мая в 16:17
Де Росси в Эрмитаж в качестве музейного экспоната ещё могут купить.
spartach n1
spartach n1
   123 / 840
15 мая в 16:17
Бомжы всех пенсионеров решили запылесосить ?
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 840
15 мая в 16:15
А почему бы и нет? На один сезон Даниэле вполне может заглянуть в РПЛ! И это будет отличным трансфером для Зенита. Тот же Спаллетти наверняка многое расскажет Де России про Питер)
Project Pandora
Project Pandora ответил Jeck Denielse
   533 / 840
15 мая в 16:02
Так это Анюков. Он и так в зените.
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил parallels
   329 / 840
15 мая в 15:58
Смысл?
Да ровно такой же,ка и комментировать это.....)))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Константин Белых
   109 / 840
15 мая в 15:58
Там другая цель. Точнее две. Надо довести средний возраст до 33лет и заррплатную ведомость до 100 млн.
Константин Белых
Константин Белых
   129 / 840
15 мая в 15:49
Бомжи в таком случае превратятся в санаторий для итальянских пенсионеров за 5-6 млн в год!
Doping87
Doping87
   257 / 840
15 мая в 15:42
Полнейший бред! У нас полно игроков в центре поля и в опорной зоне всё в порядке. 10ка нужна была, но с помощью Дзюбы мы и эту проблему решили. Одно вакантное место осталось, левоногий фланговый защитник.
kasyak7
kasyak7
   148 / 840
15 мая в 15:38
Если трансфер состоится,лишний раз подтверждение тому что у Зенита высоких задач в евро кубках не стоит.Маркизио сам не играет,только бабки рубит,еще и диктует,кого приглашать,а кого нет.Своего рода этакий итальянский Глушаков))
номер 12
номер 12
   270 / 840
15 мая в 15:37
Утка. Зенит и так одна из самых возрастных команд, зачем повышать этот параметр еще сильнее?
Лакшери
Лакшери
   151 / 840
15 мая в 15:36
УТКА !!! И вообще Семак и Медведев говорили что начнут рассматривать кандидатуры после окончания чемпионата и когда будут знать кто остаётся в клубе ,а кто уходит !!! ВСЕ ВАШИ ПОСТЫ ПО ТРАНСФЕРАМ ЗЕНИТА СПЛОШНОЕ ...больство
За адекватность
За адекватность ответил За адекватность
   28 / 840
15 мая в 15:31
Понятно что утка. Но вот если так переживающий за товарища Маркизио согласился бы поделить свою зарплату на них двоих и обоих бы это устроило, то почему бы нет.
Приветствую. Я лично вообще против приглашения в наши клубы всяких угасающих звезд, чьи лучшие годы далеко позади. А Де Росси я полагаю еще пару лет условно в Индии или Катаре и так деньжат рубанет. ИМХО.
OLESOCC
OLESOCC
   538 / 840
15 мая в 15:26
Клава: Рося, давай к нам - здесь бабла не меряно!..
beefs
beefs
   165 / 840
15 мая в 15:25
Приедет зарабатывать на пенсию...
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