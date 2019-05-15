Де Росси может продолжить карьеру в «Зените»

15 мая 2019, 14:17

Полузащитник и капитан «Ромы» , который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, может продолжить карьеру в России, об этом сообщают итальянские СМИ .



Следующей командой 35-летнего футболиста может стать «Зенит». Поспособствовать переходу может хавбек Клаудио Маркизио, у которого давние дружеские отношения с легендой «Ромы».