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Боккетти вернулся в общую группу «Спартака»

16 мая 2019, 16:14

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти вернулся в общую группу «красно-белых». Напомним, что итальянец пропустил последние матчи из-за проблем с икроножными мышцами.

«Красно-белые» продолжают подготовку к поединку против «Крыльев Советов», который состоится в субботу. Завтра команда проведет еще одну тренировку, а затем отправится в Самару.

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Все комментарии
Aljban
Aljban
   332 / 843
17 мая в 14:35
Толку от него немного.
handreb
handreb
   66 / 843
16 мая в 22:50
Надолго ли.
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
16 мая в 20:44
Боккетька любит лечится, ненадолго.
Alladins
Alladins
   100 / 843
16 мая в 17:55
Хороший защитник для соперников.
cska plus
cska plus
   3 / 843
16 мая в 17:38
Надолго ли.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 843
16 мая в 16:47
Поможет спартаку пройти в пердив в новом сезоне.
makkie
makkie
   18 / 843
16 мая в 16:28
Боккетти больше лечится, чем играет - а как выходит в основе, так сразу косяки и провалы.
Расставаться с ним надо летом, так и не пришел в себя после травм.
Жаль, приходил то сильным ЦЗ, но сразу сломался...
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