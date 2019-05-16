Боккетти вернулся в общую группу «Спартака»

16 мая 2019, 16:14

Защитник «Спартака» вернулся в общую группу «красно-белых». Напомним, что итальянец пропустил последние матчи из-за проблем с икроножными мышцами.

«Красно-белые» продолжают подготовку к поединку против «Крыльев Советов», который состоится в субботу. Завтра команда проведет еще одну тренировку, а затем отправится в Самару.