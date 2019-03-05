«Локомотив» просит у КДК отменить карточку Денисова

«Локомотив» обратился в КДК РФС с просьбой отменить вторую желтую карточку полузащитника команды Игоря Денисова, которую тот получил в игре с «Крыльями Советов» (2:2). В том эпизоде правила нарушил Владислав Игнатьев, однако арбитр встречи Владислав Безбородов ошибочно показал желтую карточку именно Денисову, которая стала для него второй в матче.
«Футбольный клуб „Локомотив“ обратился в КДК РФС с просьбой отменить вторую желтую карточку полузащитнику команды Игорю Денисову», — сообщили в пресс-службе «Локо».
Надо тогда и результат отменить
Судья ведь мог ошибиться не только в этом эпизоде
Надо тогда и результат отменить
Судья ведь мог ошибиться не только в этом эпизоде