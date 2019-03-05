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«Локомотив» просит у КДК отменить карточку Денисова

вчера, 14:11

«Локомотив» обратился в КДК РФС с просьбой отменить вторую желтую карточку полузащитника команды Игоря Денисова, которую тот получил в игре с «Крыльями Советов» (2:2). В том эпизоде правила нарушил Владислав Игнатьев, однако арбитр встречи Владислав Безбородов ошибочно показал желтую карточку именно Денисову, которая стала для него второй в матче.

«Футбольный клуб „Локомотив“ обратился в КДК РФС с просьбой отменить вторую желтую карточку полузащитнику команды Игорю Денисову», — сообщили в пресс-службе «Локо». 

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Все комментарии
МКС
МКС
   48 / 933
вчера в 17:46
А че только карточку?

Надо тогда и результат отменить

Судья ведь мог ошибиться не только в этом эпизоде
Гавроша
Гавроша
   26 / 933
вчера в 17:23
Сколько бывало всяких ошибок - тогда надо все отменять.
Морозовский
Морозовский
   5 / 933
вчера в 14:39
Денисова и Игнатьва за групповое изнарушение правил на одном футболисте надо дисквалифицировать на две игры.
Аксинья
Аксинья
   72 / 933
вчера в 14:19
Какая может быть отмена - Денисов за Зенит уж давно не выступает...
Москва за Зенит
Москва за Зенит
   313 / 933
вчера в 14:15
Деньгинисова ничего не спасёт
ДСА
ДСА
   151 / 933
вчера в 14:14
Так можно все поотменять, включая неверно забитые голы.
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