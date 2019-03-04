Григорьянц: «„Локомотиву“ нужно направить письмо в КДК насчет Денисова»

Глава КДК Артур Григорьянц заявил, что организация может рассмотреть ситуацию с удалением полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

У нас уже бывало, что нарушение совершил один игрок, а удален другой. Помните несколько лет назад в матче «Зенита» - когда совершил нарушение Роман Широков, а получил желтую карточку Халк? В данной ситуации, если «Локомотив» направит в КДК письмо по данному вопросу с обоснованием того, что фол совершил не тот футболист, которому была показана желтая карточка, то мы можем рассмотреть данный эпизод. Здесь ставим точку. Основанием рассмотрения является письмо клуба.