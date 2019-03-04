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Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
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Григорьянц: «„Локомотиву“ нужно направить письмо в КДК насчет Денисова»

вчера, 08:31
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Глава КДК Артур Григорьянц заявил, что организация может рассмотреть ситуацию с удалением полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

У нас уже бывало, что нарушение совершил один игрок, а удален другой. Помните несколько лет назад в матче «Зенита» - когда совершил нарушение Роман Широков, а получил желтую карточку Халк? В данной ситуации, если «Локомотив» направит в КДК письмо по данному вопросу с обоснованием того, что фол совершил не тот футболист, которому была показана желтая карточка, то мы можем рассмотреть данный эпизод. Здесь ставим точку. Основанием рассмотрения является письмо клуба.

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный
   211 / 887
вчера в 18:44
зенитовские судьи будут делать все что бы бомжевик удержать.
pele1981
pele1981
   658 / 887
вчера в 16:52
Нужно было Безбородова удалить)
drug01
drug01
   114 / 887
вчера в 16:37
Надо писать!!!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   231 / 887
вчера в 15:27
Проехали!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
вчера в 15:24
Пишите, рассмотрим...
STVA 1
STVA 1
   96 / 887
вчера в 14:23
Как в той песне:Напиши мне письмо , хоть две строчки всего!
нечитайло
нечитайло
   853 / 887
вчера в 13:08
Писать однозначно
mihaluch
mihaluch
   178 / 887
вчера в 12:05
А лучше в Страсбург в Европейский суд по правам человека.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   549 / 887
вчера в 11:34
Ошибся судья, а просить должен клуб - абсурд.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   722 / 887
вчера в 11:20
Глупость.
Суеверный
Суеверный
   111 / 887
вчера в 11:15
Пишите письма. Я не от злости, просто это все бесполезно. Если судейская ошибка то меры предприняь естестенно можно. В ином случае как и в этом - сражаться до конца но только на футбольном поле а не в кулуарах КДК. Мы победим against all odds.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   304 / 887
вчера в 10:34
Позиция г-на Григорьянца правомерна. Эпизод с нарушением сложнейший для арбитра. Даже после нескольких просмотров с разных точек невозможно с уверенностью сказать, кто же из игроков "Локомотива" нарушил правила. Здесь еще надо иметь в виду, что футболист порой падает, чтобы ИЗБЕЖАТЬ возможное столкновение с игроком соперника. Желаю КДК разобраться во всем и вынести правомерное решение.
kotmyshka
kotmyshka
   171 / 887
вчера в 10:31
пишите письма...
Палыч82
Палыч82
   470 / 887
вчера в 10:17
Ничего это не изменит. Тем более Игорь все равно следующий матч пропускал бы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
вчера в 09:58
Московскому, да еще чемпиону, почему не отменить?
Это Смолову в том сезоне нельзя отменить, там же знаток регламента гинер был...
cska plus
cska plus
   12 / 887
вчера в 09:53
Безбородов как всегда сделал своё грязное дело.
ermak6848
ermak6848
   200 / 887
вчера в 09:53
ну это очередная фишка от КДК, что как бы " прозрачная и справедливая " контора...
berda2003
berda2003
   487 / 887
вчера в 09:40
в кои веки Денисов не виновен... надо отметить всей командой.
particular
particular
   8 / 887
вчера в 09:33
Если хочешь, чтобы тебя послали или проигнорировали, - напиши письмо или позвони...
Хотя, возможно, дяди в креслах и соизволят учесть ошибку и отписать кнута арбитру..:))
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
вчера в 09:19
ВАР срочно надо вводить,Локо потерял очки. Но матч кстати класный получился и голы на загляденье,аж 4 штуки ,ну и супер проход Самедова и на исполнение удар Джано.
sashasokol
sashasokol
   745 / 887
вчера в 09:18
И какой будет результат? Матч сыгран и никто результат пересматривать не будет. А что про судью, заявят, как обычно бывает, ну ошибся и что? По принципу, с кем не бывает? А судья дальше будет работать как и работал, и возможно, дальше допускать подобные ляпы.
борька
борька
   203 / 887
вчера в 09:16
Естьшанс, нужно пользоваться, хотя у нас триперная система, нормальных отвветов от власти нет
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
   842 / 887
вчера в 09:01
КОСЯЧИЛ СУДЬЯ, НО В НАШЕМ ЧЕМПИОНАТЕ КТО ПЛАТИТ, ТОТ И МУЗЫКУ, ВИДИМО, ЗАКАЗЫВАЕТ!
Nafnafik
Nafnafik
   43 / 887
вчера в 08:48
Только игры начались, а уже письма пойдут, такой у нас чемпионат.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   89 / 887
вчера в 08:42
Какая теперь разница кого удалили, хотя Денисов тоже заслуживал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 887
вчера в 08:41
Теперь вместо Денисова Халка удалят ???
удав
удав
   238 / 887
вчера в 08:33
получается что-то типа "когда убьют ,тогда и приходи".То есть видим что судья косячит,но жалобы нет значит все правильно?
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