«Урал» интересуется Грозавом

17 мая 2019, 01:47

Состав «Урала» может пополнить нападающий сборной Румынии Георге Грозав, выступающий за венгерский клуб «Кишварда», информирует источник.

Отмечается, что в переходе 28-летнего футболиста, в частности, заинтересован его соотечественник, полузащитник «Урала» .

Напомним, с 2013 по 2017 год Грозав выступал за «Терек».

Президент «Урала» Григорий Иванов вчера сообщил о том, что клуб будет готов отпустить главного тренера команды Дмитрия Парфенова при наличии серьёзного предложения.