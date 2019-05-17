«Урал» интересуется Грозавом

Состав «Урала» может пополнить нападающий сборной Румынии Георге Грозав, выступающий за венгерский клуб «Кишварда», информирует источник.
Отмечается, что в переходе 28-летнего футболиста, в частности, заинтересован его соотечественник, полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви.
Напомним, с 2013 по 2017 год Грозав выступал за «Терек».
Президент «Урала» Григорий Иванов вчера сообщил о том, что клуб будет готов отпустить главного тренера команды Дмитрия Парфенова при наличии серьёзного предложения.
Это что,румыны сами написали?Или венгры?Жесть.
Это что,румыны сами написали?Или венгры?Жесть.