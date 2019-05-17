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«Урал» интересуется Грозавом

17 мая 2019, 01:47

Состав «Урала» может пополнить нападающий сборной Румынии Георге Грозав, выступающий за венгерский клуб «Кишварда», информирует источник.

Отмечается, что в переходе 28-летнего футболиста, в частности, заинтересован его соотечественник, полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви.

Напомним, с 2013 по 2017 год Грозав выступал за «Терек».

Президент «Урала» Григорий Иванов вчера сообщил о том, что клуб будет готов отпустить главного тренера команды Дмитрия Парфенова при наличии серьёзного предложения.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   186 / 843
17 мая в 15:50
Человек сам себе на уме,очень сложный характер,может выдать матч,затем на долго уйти в тень.Короче нужен к нему подход.
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответил Правдин Семён
   304 / 843
17 мая в 13:51
Состав «Урала» может пополнить сборной Румынии Георге Грозав, выступающие за венгерский клуб «Кишварда», информирует источник. Это что,румыны сами написали?Или венгры?Жесть.
исправили
Правдин Семён
Правдин Семён
   36 / 843
17 мая в 11:38
Состав «Урала» может пополнить сборной Румынии Георге Грозав, выступающие за венгерский клуб «Кишварда», информирует источник.

Это что,румыны сами написали?Или венгры?Жесть.
Aljban
Aljban
   332 / 843
17 мая в 08:05
Урал на румынах специализируется.
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